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 Политика Украины
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Все про:ВР (24828) регламент (191) Дубинский (103)

 "Слуга народа" Дубинский хочет отменить "антиконституционные" изменения в регламент ВР: зарегистрировал постановление. ДОКУМЕНТ

Нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский внес в Раду постановление об отмене изменений в Регламент по противодействию злоупотреблениям правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры.

Об этом он написал у себя в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Зарегистрировал постановление об отмене антиконституционных изменений в регламент ВР, принятых по указке внешней ликвидационной комиссии Украины", - написал он.

Слуга народа Дубинский хочет отменить антиконституционные изменения в регламент ВР: зарегистрировал постановление 01

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Источник: https://censor.net.ua/p3189549
 
   
 Топ комментарии
 
Обычным зебилом. Выбрали по приколу.
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Это каким нужно быть зебилом чтобы проголосовать за Дубинского? Там на округе где выбрали Дубинского ещё не жалеют о том что выбрали дубину?
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Зебилов не устраивало " Армія . Мова . Віра " . Идиоты проголосовали за " Поржать . Пожрать . Посрать . " Теперь пусть жрут то что успели насрать . Будут ли при этом ржать мне пофиг .
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Конечно, петики жалеют, шо Кононенко не выбрали. Хотя этот не лучше...
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Альтернативой был пёс Каноненко, так что хрен редьки не слаще.
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Сейчас он выдаст 6 тыс. поправок. Это уже какая-то мания (но высокооплачиваемая)
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Дубинский доверенное лицо Каламойского в ВР.
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на могилку цадика дауна командируйте...хай там конституционность карантина изучает вкупе с маман.
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А як хвацько Дубінскій боровся з Порошенком! З яким азартом на нього посилалися цензорівські ;Ветерани; та ;адекВатні;!
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Очередное затягивание, он же прекрасно понимает что голосов будет мало за его писюльки.
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А подавать 16 тыс правок из которых 95% грамматические перестановки слов это нормально по его мнению, вели бы себя не как твари и не было изменений регламента.
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Проблема в том, что зю на пролом хочет, когда есть резонные замечания. Тот же закон о банках. Плюс, что бене хрен, а не банк. Но минус, что закон распространяется на все обанкротившиеся банки, имущество которых продали за полцены и гарантированные выплаты осуществлялись за счёт налогоплательщиков.
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Я до цього депутата відношусь погано після його слів що порохоботам треба пускати газ.
Але що не кажіть в нього є чітка позиція, і він не змінює її як шльодра - серед депутатів та українців це рідкість.
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Його чітка позиція це відпрацювання бабла коломойського.
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6 тысяч поправок в закон уже распечатали? Дубінський хоче скасувати "антиконституційні" зміни до Регламенту ВР: зареєстрував постанову - Цензор.НЕТ 3465
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жопа коломойши подгорает!какой же мразь этот дубинский!
'народный депутат' как за такое чмо можно было голосовать!
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Да отмените уже этого Дубинского!
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Зетипиллы, а ну расскажите мне хто из вас голосовал за это падло? И по каким критериям.
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в Васильковском районе спрашивай, он там прошел
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Обратите внимание на подпись Дубинского. Она, т.е. подпись говорит о том, что тот, кто ее изобразил очень любит деньги - форма монеты. У автора этой подписи мало мозговых извилин - столько же, как и у подписи и, наконец, подпись говорит о наличии гельмитов у автора - уж очень она похожа на аскариду. И вообще, Дубинский мерзкая личность.
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