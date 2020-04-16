 "Слуга народа" Дубинский хочет отменить "антиконституционные" изменения в регламент ВР: зарегистрировал постановление. ДОКУМЕНТ

Об этом он написал у себя в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Зарегистрировал постановление об отмене антиконституционных изменений в регламент ВР, принятых по указке внешней ликвидационной комиссии Украины", - написал он.

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