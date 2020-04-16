 "Слуга народа" Дубинский хочет отменить "антиконституционные" изменения в регламент ВР: зарегистрировал постановление. ДОКУМЕНТ

Об этом он написал у себя в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Зарегистрировал постановление об отмене антиконституционных изменений в регламент ВР, принятых по указке внешней ликвидационной комиссии Украины", - написал он.
Об этом он написал у себя в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Зарегистрировал постановление об отмене антиконституционных изменений в регламент ВР, принятых по указке внешней ликвидационной комиссии Украины", - написал он.
Але що не кажіть в нього є чітка позиція, і він не змінює її як шльодра - серед депутатів та українців це рідкість.
'народный депутат' как за такое чмо можно было голосовать!