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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В Чернобыльской зоне тушат очаги тления в 4 лесничествах, радиация - в норме, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Зоне отчуждения по состоянию на 12:00 16 апреля открытого огня нет, подразделениями ГСЧС осуществляется ликвидацию очагов на тлеющих пнях и остатках древесины. Радиационный фон в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 12:00 16 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения открытого огня нет, подразделениями ГСЧС осуществляется проливка и тушение тлеющих пней и остатков древесины в очагах в Корогодском, Детятковском, Паришевском и Денисовицком лесничествах", - говорится в сообщении.

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На борьбу с пожаром привлечены 530 чел. и 103 ед. техники, из них от ГСЧС 425 человек и 90 ед. техники, в том числе 2 вертолета.

Отмечается, что радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,012 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/час, г. Чернобыль - 0,023 мР/час, на КДП Детятки 0,02 мР/час при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/час).

В Чернобыльской зоне тушат очаги тления в 4 лесничествах, радиация - в норме, - ГСЧС 01
В Чернобыльской зоне тушат очаги тления в 4 лесничествах, радиация - в норме, - ГСЧС 02
В Чернобыльской зоне тушат очаги тления в 4 лесничествах, радиация - в норме, - ГСЧС 03

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля. 

Источник: https://censor.net.ua/p3189534
 
 
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Угу, выглянул в окно - видимость 500 метров.
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в зданице она а не внорме, весь Киев в дыме. Поймать эту с#ку которая подпалила и казнить! В Чернобыльской зоне тушат очаги тления в 4 лесничествах, радиация - в норме, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7741 В Чернобыльской зоне тушат очаги тления в 4 лесничествах, радиация - в норме, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4645
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В Києві пилова буря. Все сухе без дощу і сильний вітер. Правда казали, що підалік щоденно десь поливає хоча б дороги. Ні одної на Оболоні не бачили.
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Увага! Усі переможні реляції типу "радіоактивний фон в нормі" стосуються гамма-випромінювання, яке міряє навіть тупий дешевий прилад.
Але ніхто не ще не написав у відкритих джерелах що пил та аерозолі від пожежі розносять вітром мікрочасточки - джерела "альфа-часток". Якщо кілька молекул сполук, які гонять "альфу", потрапить із диханням або їжею в організм - все, "віники".
Інфа від профільного фахівця.
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ну всё ***** пришла снова такой ветер поднялся опять сейчас запалает. Киев в дыму
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