 В Чернобыльской зоне тушат очаги тления в 4 лесничествах, радиация - в норме, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 12:00 16 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения открытого огня нет, подразделениями ГСЧС осуществляется проливка и тушение тлеющих пней и остатков древесины в очагах в Корогодском, Детятковском, Паришевском и Денисовицком лесничествах", - говорится в сообщении.

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На борьбу с пожаром привлечены 530 чел. и 103 ед. техники, из них от ГСЧС 425 человек и 90 ед. техники, в том числе 2 вертолета.

Отмечается, что радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,012 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/час, г. Чернобыль - 0,023 мР/час, на КДП Детятки 0,02 мР/час при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/час).







Напомним, пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля.