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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 Грузовик и легковушка столкнулись в Киеве: оба водителя оказались пьяными, - патрульная полиция. ФОТО

Во время оформления ДТП в Святошинском районе, патрульные обнаружили признаки опьянения у обоих участников происшествия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Киева в Facebook.

По данным ведомства, вчера патрульные получили вызов на проспект Отрадный по поводу ДТП. Водитель автомобиля Peugeot совершил наезд на грузовик Scania, водитель которого остановился для телефонного разговора.

Как отметили полицейские, обычным протоколом за несоблюдение безопасного интервала не обошлось. Во время общения с водителем грузовика, патрульные заметили у него явные признаки опьянения. Кроме того, у водителя Peugeot инспекторы также обнаружили признаки опьянения.

Грузовик и легковушка столкнулись в Киеве: оба водителя оказались пьяными, - патрульная полиция 01
Фото: патрульная полиция / Facebook

Патрульные, которые оформляли административные материалы, признались, что впервые за историю работы столкнулись с таким случаем.

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Инспекторы составили на обоих мужчин протоколы по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения), а на водителя Peugeot еще протокол по ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и постановление по ч.1 ст.126 (Управление транспортным средством лицом без соответствующих документов) КоАП.

Грузовик и легковушка столкнулись в Киеве: оба водителя оказались пьяными, - патрульная полиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3189503
 
   
 Топ комментарии
 
Надо было и полицаев проверить. Вдруг и они тоже.
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Каждый имеет право на ошибку! (с)
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радуются наверное... неношение маски дороже бы обошлось
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Возвращается пьяный мужик домой и видит на ступеньках сидит кот и загадочно улыбается. Забегает мужик в дом и кричит:
- Жена, там на ступеньках кот сидит и лыбится так подозрительно!
Жена:
- Ну всё - "белочка".
Мужик:
- Да что я кота от белки не могу отличить, говорю же КОТ сидит!!!
)))
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по теории вероятности это почти невозможно, если каждый 10й водитель не бухой за рулем
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Теория "относительности" Энштейна,так и осталась теорией.Ее еще никто не доказал.
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радуются наверное... неношение маски дороже бы обошлось
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Да трезвые они были,без масок-корона мутирует,а менты-мудируют...
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Надо было и полицаев проверить. Вдруг и они тоже.
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Во время общения с водителем грузовика, патрульные с признаками опьянения заметили у него явные признаки опьянения. Кроме того, у водителя Peugeot инспекторы также обнаружили признаки опьянения.
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А ви хочете, щоб люди одночасно і на карантині сиділи і були тверезі? Між іншим, шкідливість алкоголю при коронавірусі не підтверджена!
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Да то дезенфектором горло пополаскали от короновируса.
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трезвый за рулем в этой реальности в скором будущем будет дикостъю....))
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Скоро будут трезвых водителей штрафовать на 34 тыс за дезертирство от борьбы с коронавирусом! Вантажівка і легковик зіткнулися в Києві: обидва водії виявилися п'яними, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 6508
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А опыт не пропьешь...остановился для телефонного разговора...Это не маршрутка в состоянии наркотического опьянения говорить по телефону, давать сдачу и при этом продолжать движение...
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А, может, это они, после ДТП, "мировую" распили? Как раз перед приездом полиции?... Были подобные истории, в работе ГАИ...
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Ну да.
Владимир Мунтян демонстративно достал бутылку коньяка и выдул с горла.
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Сейчас лучше вообще а дорогу без надобности не выезжать. Половина бухими всю неделю ездить будет. Как обычно впрочем. Какой там коронавирус.Сейчас и по трезвяку как попало ездят. Не думал что когда-тот это скажу, но жалею что ГАИ расформировали. Те по кустам прятались, но водилы хотя бы немного побаивались, чтоб на бабло не влететь. Сейчас вообще всем все пох.
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