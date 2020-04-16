 Грузовик и легковушка столкнулись в Киеве: оба водителя оказались пьяными, - патрульная полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Киева в Facebook.

По данным ведомства, вчера патрульные получили вызов на проспект Отрадный по поводу ДТП. Водитель автомобиля Peugeot совершил наезд на грузовик Scania, водитель которого остановился для телефонного разговора.

Как отметили полицейские, обычным протоколом за несоблюдение безопасного интервала не обошлось. Во время общения с водителем грузовика, патрульные заметили у него явные признаки опьянения. Кроме того, у водителя Peugeot инспекторы также обнаружили признаки опьянения.



Фото: патрульная полиция / Facebook

Патрульные, которые оформляли административные материалы, признались, что впервые за историю работы столкнулись с таким случаем.

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Инспекторы составили на обоих мужчин протоколы по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения), а на водителя Peugeot еще протокол по ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и постановление по ч.1 ст.126 (Управление транспортным средством лицом без соответствующих документов) КоАП.