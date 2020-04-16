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 Киевские новости, Фоторепортаж
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 Полицейские патрули и оцепление: Киево-Печерская Лавра на карантине. ФОТОрепортаж

Киево-Печерская Лавра по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям Киева закрыта на карантин.

Фотокорреспондент Цензор.НЕТ показал как соблюдают карантин в Лавре.

Киево-Печерская Лавра окружена кордоном правоохранителей на входах на территорию Лавры. Печерский район Киева, где расположена Лавра, достаточно безлюдный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рассматривается вопрос закрытия Ионинского монастыря на карантин, еще 32 служителя Лавры проверяются на COVID-19, - Кличко

Полицейские патрули и оцепление: Киево-Печерская Лавра на карантине 01
Полицейские патрули и оцепление: Киево-Печерская Лавра на карантине 02
Полицейские патрули и оцепление: Киево-Печерская Лавра на карантине 03
Полицейские патрули и оцепление: Киево-Печерская Лавра на карантине 04
Полицейские патрули и оцепление: Киево-Печерская Лавра на карантине 05
Полицейские патрули и оцепление: Киево-Печерская Лавра на карантине 06
Полицейские патрули и оцепление: Киево-Печерская Лавра на карантине 07
Полицейские патрули и оцепление: Киево-Печерская Лавра на карантине 08
Полицейские патрули и оцепление: Киево-Печерская Лавра на карантине 09
Полицейские патрули и оцепление: Киево-Печерская Лавра на карантине 10

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3189482
 
   
 Топ комментарии
 
А хто друкував оголошення? Чому не китайською написано?
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Не відкривати, пока там лишиться хоч один мосоковсьпий піп
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этих тварей-биотеррористов еще и охранять?
в списки на обмен этих тридварасов(в хорошем и плохом смыслах)
На знак "стоп" прилепили писульку на рос. языке - можно 2 штрафа впаять ко всему прочему, наверное.
Ублюдков заварить бы там всех, пусть их Кетцалькоатль лечит.
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А хто друкував оголошення? Чому не китайською написано?
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Я так зрозумів шо то попи самі вивісили. Про що нижче й написав)
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Тепер пасхальні богослужіння в Києво-Печерській Лаврі будуть проходити без прихожан.
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Та похер.Возьмем 3 литра,пасок,крашанок,пойдем на природу.
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Не відкривати, пока там лишиться хоч один мосоковсьпий піп
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этих тварей-биотеррористов еще и охранять?
в списки на обмен этих тридварасов(в хорошем и плохом смыслах)
На знак "стоп" прилепили писульку на рос. языке - можно 2 штрафа впаять ко всему прочему, наверное.
Ублюдков заварить бы там всех, пусть их Кетцалькоатль лечит.
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чертов московитских надо и после карантина не выпускать.и подвоз продовольствия прекратить.
нехай духами питаются.
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А остальные притоны МП почему не закрыли?
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Если бы хотели сразу бы прикрыли после первых зараженных. Но быдлу сначала нужно было рассказать что болезнь это все это происки врагов.
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а почаївську ще не оточили чи всі молдавани вже звідти виїхали?
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Щоби монахам було веселіше, тре підігнати фургон з аудіоустановкою і цілодобово крутити оперу Jesus Christ Superstar.
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Донедавна такий аудіофургон з дизель-генератором стояв біля офісу Рабіновича. Печерський район, метро "Кловська". Зараз чомусь його там нема. Може готуються?
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