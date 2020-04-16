 Полицейские патрули и оцепление: Киево-Печерская Лавра на карантине. ФОТОрепортаж

Фотокорреспондент Цензор.НЕТ показал как соблюдают карантин в Лавре.
Киево-Печерская Лавра окружена кордоном правоохранителей на входах на территорию Лавры. Печерский район Киева, где расположена Лавра, достаточно безлюдный.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
в списки на обмен этих тридварасов(в хорошем и плохом смыслах)
На знак "стоп" прилепили писульку на рос. языке - можно 2 штрафа впаять ко всему прочему, наверное.
Ублюдков заварить бы там всех, пусть их Кетцалькоатль лечит.
нехай духами питаются.