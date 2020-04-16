 Полицейские патрули и оцепление: Киево-Печерская Лавра на карантине. ФОТОрепортаж

Фотокорреспондент Цензор.НЕТ показал как соблюдают карантин в Лавре.

Киево-Печерская Лавра окружена кордоном правоохранителей на входах на территорию Лавры. Печерский район Киева, где расположена Лавра, достаточно безлюдный.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ