 Зеленский отправился с рабочим визитом на Закарпатье, где посетит учения 80-й ОДШБ, - ОП. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Глава государства ознакомится с ходом строительства военного городка для размещения подразделений 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.
Также Зеленский будет наблюдать за проведением ротного тактического учения с ротно-тактическими группами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Остальные мероприятия были запланированы заранее, он из аэропорта сразу на них и поехал
а у гео лероса такої можливості нема...
і хто після цього злісний корупціонер?
спільного у них всіх, що вони задністров,я
він - до прута, вона - на пруту, а воно - без прута
він - то буджак, вона - буковина, а воно - ?...здогадайся з трьох разів...
підказка:про воно - ця тема
это очень грубо и приблизительно. Бессарабия входила в рассеянскую империю, Буковина, западная часть Черновицкой области, никогда, там все перемешано.
к Бессарабии можно отнести Хотинский и Новоселицкий район, а эти районы, если точно говорить не совсем Буковина. Т.е. строго говоря, исторически Северная Буковина - это современная Черновицкая область без Новоселицкого, Сокирянского, Герцаевского, Хотинского и Кельменецкого районов.
впрочем, не важно, сейчас это все украинские земли с преобладающим украинским населением и только в Герцаевском районе преобладают румыны.
Южная Буковина, которая в составе Румынии, когда то была в этническом отношении тоже в значительной мере украинской, но румыны почти всех ассимилировали и превратили в "румын".
Это все уже не столь важно в объединенной Европе, границы государств условны, а Европа состоит из разных регионов, которые в разные периоды были в разных странах. важно гражданство. И я верю, что рано или поздно Украина будет в ЕС.
Зло берет, что придурковатые украинские керманычи в 90-ые ничего для евроинтеграции не делали, а только прожирали и делили совковое наследство, а могли бы быть не хуже Польши сейчас. сраные совки...
ще раз, вибачаюсь, нет украинской раскладки сейчас, в ЕС один и тот же регион может быть в разных странах, это не имеет значение, ведь границ нет.
Важно, чтобы сама Украина была в ЕС и постепенно... вновь освоим и южную Буковину и ******.))
в Украине так приветствуют....
но впрочем, приветствовать дезертира тоже как для военного западло...
а должности. В данном случае Президенту. А Бубочка перед ним или просто
шлимазл это уже военного не касается.
до этого он на фронт в белой приехал..
издеваются над Бубочкой...
впрочем, у дурака все дурацкое и убогое.
Посмотрите на цвет его маски!
Совпадение? Не думаю.....
а приехав в армию, эти два *****, если так уж предохраняются, могли бы быть и в респираторах. но им мозгов на это не хватило, они же зебилы, дебилы то есть.
и оба рашистские консервы.