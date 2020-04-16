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Все про:Закарпатье (1769) Зеленский (5175) учения (2273) 128 отдельная горно-пехотная бригада (60) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (24)

 Зеленский отправился с рабочим визитом на Закарпатье, где посетит учения 80-й ОДШБ, - ОП. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Закарпатскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства ознакомится с ходом строительства военного городка для размещения подразделений 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Также Зеленский будет наблюдать за проведением ротного тактического учения с ротно-тактическими группами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленскому надо собирать голоса для изменений в Регламент ВР, необходимых для принятия "антиКоломойского" законопроекта, - Бутусов

Зеленский отправился с рабочим визитом на Закарпатье, где посетит учения 80-й ОДШБ, - ОП 01

Источник: https://censor.net.ua/p3189466
 
 
 Топ комментарии
 
Честь отдают на снимке дезертиру по сути...,анекдот.... Зеленский отправился с рабочим визитом на Закарпатье, где посетит учения 80-й ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 7319 Зеленский отправился с рабочим визитом на Закарпатье, где посетит учения 80-й ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 7319
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Пожалуйста,не сравнивайте бубочку с мужчиной и воином Тирионом Ланистером.
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Жалкая никчемность иммитирует деятельность.
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попытка поднять уверенно висящий рейтинг.. возможно засветит какую-нибудь военную игрушку..
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Хіба шо гвіздок-"сороковку" до того "рейтингу" запхати.Та, мабуть, і теє не допоможе.
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А возможно ли найти смысл в метаниях напуганного труса?
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Гроші пропив і поїхав на Закарпаття похмелятись. Бо там даром наливають. Отаке тяжке життя.
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А чого Зе їде на Закарпаття, якщо загроза на Сході України?
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Должен был нового главу ОДА представить, а после ареста шайтана назначение отменили. Претендент был замом у шайтана.
Остальные мероприятия были запланированы заранее, он из аэропорта сразу на них и поехал
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і всюди возить із собою єрмака....єрмак - не рюкзак і буде мати слово, щоб привселюдно виступати...
а у гео лероса такої можливості нема...
і хто після цього злісний корупціонер?
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За несколько дней до второго тура выборов Нелох заявил, что продаст как минимум два из трех имеющихся в парке АП самолетов. Интересно....... на чем он сейчас летает? Зеленський вирушив з робочим візитом на Закарпатті, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 889 И почему сейчас не ведут такой тщательный подсчет обещаний Нелоха, как это делалось при пАпереднике? Интересно же посмотреть - за год кол-во томов уже сравнялось?
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буковина и была частью бессарабии Зеленський вирушив з робочим візитом на Закарпатті, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 336.только вот закарпатье тут ни до чого
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і буджак - частина бесарабії...
спільного у них всіх, що вони задністров,я
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точнее междуречье днестра и прута-дуная
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це не спільне для них трьох, а окремішнє лише для буджака
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а буджак что не между днестром и дунаем? Зеленський вирушив з робочим візитом на Закарпатті, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 9049
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)))....вони всі втрьох між дністром і дунаєм, але
він - до прута, вона - на пруту, а воно - без прута
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бачу, не догадливий ти якийсь(((
він - то буджак, вона - буковина, а воно - ?...здогадайся з трьох разів...
підказка:про воно - ця тема
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Потому и написал ))) В Закарпатье живу, повеселило ))
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буковина и была частью бессарабии


это очень грубо и приблизительно. Бессарабия входила в рассеянскую империю, Буковина, западная часть Черновицкой области, никогда, там все перемешано.
к Бессарабии можно отнести Хотинский и Новоселицкий район, а эти районы, если точно говорить не совсем Буковина. Т.е. строго говоря, исторически Северная Буковина - это современная Черновицкая область без Новоселицкого, Сокирянского, Герцаевского, Хотинского и Кельменецкого районов.
впрочем, не важно, сейчас это все украинские земли с преобладающим украинским населением и только в Герцаевском районе преобладают румыны.
Южная Буковина, которая в составе Румынии, когда то была в этническом отношении тоже в значительной мере украинской, но румыны почти всех ассимилировали и превратили в "румын".
Это все уже не столь важно в объединенной Европе, границы государств условны, а Европа состоит из разных регионов, которые в разные периоды были в разных странах. важно гражданство. И я верю, что рано или поздно Украина будет в ЕС.
Зло берет, что придурковатые украинские керманычи в 90-ые ничего для евроинтеграции не делали, а только прожирали и делили совковое наследство, а могли бы быть не хуже Польши сейчас. сраные совки...
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согласен почти со всем Зеленський вирушив з робочим візитом на Закарпатті, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 2598.но до расейской бассарабия входила в состав османской империи,отсюда и название беш арабия,пятая арабия
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не потрiбно нiчого дiлити, ми ж не срана рашка. своє б зберегти.

ще раз, вибачаюсь, нет украинской раскладки сейчас, в ЕС один и тот же регион может быть в разных странах, это не имеет значение, ведь границ нет.
Важно, чтобы сама Украина была в ЕС и постепенно... вновь освоим и южную Буковину и ******.))
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Честь отдают на снимке дезертиру по сути...,анекдот....
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свою честь военные кому попало в рашке отдают...., да и нет ее там..
в Украине так приветствуют....
но впрочем, приветствовать дезертира тоже как для военного западло...
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Выглядит безобразно, но воинское приветствие отдают не конкретной личности,
а должности. В данном случае Президенту. А Бубочка перед ним или просто
шлимазл это уже военного не касается.
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И ни на какую вырубку леса не заглянет? Зеленский отправился с рабочим визитом на Закарпатье, где посетит учения 80-й ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 9819
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а чо Ермак без аквафрешної нашивки???
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опять где-то в горах заблудится а всплывет опосля в омане....
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А наш маленький Наполеон уже і при формі, і шеврони начепив.
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А почему руки не в карманах? А рядом не Ермак стоит? Что он там делает, дела в офисе все закончились или Зеля без его подсказок никакой?
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Це однаково шо заслать ворога в тил шо там зрадник досліджує коннтролює очима ******
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Наполеон после того как разгромил рюсскую армию под Смоленском,Бородино и Москвой заходит на красную площадь и говорит : и какого хренна я приперся в это болото,а не пошел на Питирбург.сталицу этоого рюсскава говна... Зеленський вирушив з робочим візитом на Закарпатті, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 5425 Зеленський вирушив з робочим візитом на Закарпатті, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 5425
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опять на него одели какую то чмошную маску синего цвета похожую на плавки для геев.... Зеленський вирушив з робочим візитом на Закарпатті, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 5227
до этого он на фронт в белой приехал..
издеваются над Бубочкой...
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Куди б Зеленський не поїхав - кругом якесь лихо. Чи церква згорить, чи епідемія. Вже б пора кудись ізолювати. Ото б під Карпатами нору вирити й його туди засунути, але так, щоб з румунського боку, а то ще якийсь вулкан вибухне чи ліси згорять.
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Не треба бути таким агресивним - поверніть Бубочку в квартал і катаклізми закінчаться. Зеленський вирушив з робочим візитом на Закарпатті, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 5349
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Лучше в ЛуганДон на недельку. Зеленський вирушив з робочим візитом на Закарпатті, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 8661 Пожалейте Карпаты.
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Там вже в горах тунель прорили. Порошенко підготовив.
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против всех законов жисти. когда даже не солдат, по сути стал генералом. о таком он даже и не мечтал.
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справжній головнокомандувач.. одразу видно.. нє? Зеленський вирушив з робочим візитом на Закарпатті, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 2183
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Найсмішніший коментарій сьогодні.Дякую.
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Четырежды уклонист-СцЫкун в дурацком наморднике на учениях...занятно))

впрочем, у дурака все дурацкое и убогое.
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Самый крутой ход Зеля сделал совсем недавно,отобрал 7 миллиардов жилищных Субсидий из бюджета Украины предназначеные были для платежей которые получают нищеброды за отопление.Интересно в пользу кого эти баблосы пойдут? Коломойскому или Суркису? Зеленський вирушив з робочим візитом на Закарпатті, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 547
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Всё тайное стало явным!
Посмотрите на цвет его маски!
Совпадение? Не думаю..... Зеленський вирушив з робочим візитом на Закарпатті, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 9290
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Порошенко назначил Субсидии, Зеля забрал упешно.Это радует.... Зеленський вирушив з робочим візитом на Закарпатті, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 2726РехВОРматор
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Не принимал он воинской присяги....был на репетиции. Оттого наш гавнокомандующий не настоящий.Артистам же позволено все ! (в смысле : все ,что в пьесе написано.)
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обратите внимание, какое сцикло этот квартальный клоун. вместо того, чтобы ездить по больницам, проверять их готовность лечить больных, этот идиот поперся не на пердовую, а в далекую закарпатскую область. ****, ну и дебила выбрали 73%
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Властям не удаётся сдержать распространение коронавируса , страна на грани дефолта ,а Зеленский поехал развеятся ? Зачем нам гражданам содержать этого дармоеда который самоустранился от решения важнейших государственных задач ?
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Надо быть справедливыми. Зеленський вирушив з робочим візитом на Закарпатті, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 7618 Сдержать распространение коронавируса пока удается. Пусть корявыми путями, но это факт. Не знаю что бы было - не начни Кличко бить во все колокола в Киеве, но это уже другой вопрос.
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такие намордники из тканей для трусов и садо-мазо носят разносчики пиццы и всякие убогие.
а приехав в армию, эти два *****, если так уж предохраняются, могли бы быть и в респираторах. но им мозгов на это не хватило, они же зебилы, дебилы то есть.
и оба рашистские консервы.

Зеленський вирушив з робочим візитом на Закарпатті, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 9517
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Яке позорище. І оце недорозуміння є верховний головнокомандувач збройними силами України??? Пояснив би хто цьому дебілу що не можна стояти з руками в кармані коли тобі доповідає командуючий дивізією. Це є проявом не поваги до своїх військових в кого він є верховним. Хай хоч військовий устав почитає. Позорище. Яке позорище. Більше слів нема
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Смылся из киева когда зрада будет здвать Украину бене а кгб судить Черновол
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