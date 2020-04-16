 Денисова об обмене удерживаемыми лицами: Среди освобождаемых - военнослужащий ВСУ Виктор Шайдов, попавший в плен в 2019 году. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"В эти минуты начался третий этап взаимного освобождения граждан по формуле "всех на всех" в первом пункте - КПВВ Майорск. В общем, сегодня на подконтрольную правительству Украины территорию будут возвращены 19 граждан Украины, которые незаконно удерживались на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей", - сказано в сообщении.

По словам Денисовой, карантинные ограничения существенно повлияли на переговорный процесс: "Он был тяжелым. Но, как видим, совместные усилия всех, кто был вовлечен в эту важную работу дали свой результат".

"Наши граждане пройдут обязательную обсервацию в специально определенном для этого месте. Они будут обеспечены всем необходимым, в частности, медицинским контролем, питанием, одеждой и средствами связи", - отметила она.

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Вместе с тем она подчеркнула, что приоритетом остается освобождение всех граждан Украины, которые пока остаются незаконно удерживаться на территории РФ, временно оккупированных территориях Крыма, Луганской и Донецкой областей: "Делаем все возможное, используем все имеющиеся механизмы для освобождения каждого украинца".

Также она добавила, что с временно оккупированной территории Донецкой области будет возвращено 9 граждан Украины: "В частности, среди них - Виктор Шайдов. Он военнослужащий ВСУ. Попал в плен и незаконно удерживался на временно оккупированной территории Донецкой области с 2019 года".

Позже Денисова опубликовала фото с девятью уже освобожденными украинцами:



Фото: Денисова/Facebook