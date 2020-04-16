 Денисова об обмене удерживаемыми лицами: Среди освобождаемых - военнослужащий ВСУ Виктор Шайдов, попавший в плен в 2019 году. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала украинский омбудсмен Людмила Денисова.
"В эти минуты начался третий этап взаимного освобождения граждан по формуле "всех на всех" в первом пункте - КПВВ Майорск. В общем, сегодня на подконтрольную правительству Украины территорию будут возвращены 19 граждан Украины, которые незаконно удерживались на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей", - сказано в сообщении.
По словам Денисовой, карантинные ограничения существенно повлияли на переговорный процесс: "Он был тяжелым. Но, как видим, совместные усилия всех, кто был вовлечен в эту важную работу дали свой результат".
"Наши граждане пройдут обязательную обсервацию в специально определенном для этого месте. Они будут обеспечены всем необходимым, в частности, медицинским контролем, питанием, одеждой и средствами связи", - отметила она.
Вместе с тем она подчеркнула, что приоритетом остается освобождение всех граждан Украины, которые пока остаются незаконно удерживаться на территории РФ, временно оккупированных территориях Крыма, Луганской и Донецкой областей: "Делаем все возможное, используем все имеющиеся механизмы для освобождения каждого украинца".
Также она добавила, что с временно оккупированной территории Донецкой области будет возвращено 9 граждан Украины: "В частности, среди них - Виктор Шайдов. Он военнослужащий ВСУ. Попал в плен и незаконно удерживался на временно оккупированной территории Донецкой области с 2019 года".
Позже Денисова опубликовала фото с девятью уже освобожденными украинцами:
привід віддати кацапам їхніх агентів.
Де наші добровольці ???
Де військові ?
Кого ти, *****, наміняв ? І що віддав ***** за наміняних сепарів ?
один!? один військовий! та невже не зрозуміло, що військовим в полоні найгірше й саме їхнє звільнення є приорітетним.
***, до кого ми тут всі звертаємось...
За словами журналіста, у списку людей, яких планується визволити з полону, немає тих, кого, на думку Асєєва, треба врятувати якомога скоріше.
«Жодної людини з цих списків, які зараз в мережі продемонстрували бойовики, я не знаю, - заявив експолонений. - Там немає тих прізвищ, яких я передав президенту. Я передав 81 людину».
Джерело: ІА «Вчасно» - https://vchasnoua.com/donbass/64833-politychna-aktsiia-a-ne-spravzhnie-vyzvolennia-asieiev-pro-nastupnyi-obmin-polonenymy