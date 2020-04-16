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 Происшествия, Общество, Фоторепортаж
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 Денисова об обмене удерживаемыми лицами: Среди освобождаемых - военнослужащий ВСУ Виктор Шайдов, попавший в плен в 2019 году. ФОТО

В рамках сегодняшнего обмена удерживаемыми лицами на подконтрольную правительству Украины территорию будут возвращены 19 граждан Украины, 9 из которых с временно оккупированной территории Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"В эти минуты начался третий этап взаимного освобождения граждан по формуле "всех на всех" в первом пункте - КПВВ Майорск. В общем, сегодня на подконтрольную правительству Украины территорию будут возвращены 19 граждан Украины, которые незаконно удерживались на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей", - сказано в сообщении.

По словам Денисовой, карантинные ограничения существенно повлияли на переговорный процесс: "Он был тяжелым. Но, как видим, совместные усилия всех, кто был вовлечен в эту важную работу дали свой результат".

"Наши граждане пройдут обязательную обсервацию в специально определенном для этого месте. Они будут обеспечены всем необходимым, в частности, медицинским контролем, питанием, одеждой и средствами связи", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начался этап обмена пленными, 19 украинцев, находящихся в плену ОРДЛО, возвращаются, - ОП. ФОТОрепортаж

Вместе с тем она подчеркнула, что приоритетом остается освобождение всех граждан Украины, которые пока остаются незаконно удерживаться на территории РФ, временно оккупированных территориях Крыма, Луганской и Донецкой областей: "Делаем все возможное, используем все имеющиеся механизмы для освобождения каждого украинца".

Также она добавила, что с временно оккупированной территории Донецкой области будет возвращено 9 граждан Украины: "В частности, среди них - Виктор Шайдов. Он военнослужащий ВСУ. Попал в плен и незаконно удерживался на временно оккупированной территории Донецкой области с 2019 года".

Позже Денисова опубликовала фото с девятью уже освобожденными украинцами:

Денисова об обмене удерживаемыми лицами: Среди освобождаемых - военнослужащий ВСУ Виктор Шайдов, попавший в плен в 2019 году 01
Фото: Денисова/Facebook

Денисова об обмене удерживаемыми лицами: Среди освобождаемых - военнослужащий ВСУ Виктор Шайдов, попавший в плен в 2019 году 02

Источник: https://censor.net.ua/p3189414
 
 
 Топ комментарии
 
1 военный?????? а остальные кто?????????
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ніхто.
привід віддати кацапам їхніх агентів.
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Владимир Александрович посчитал, что менять меньше одного военного нецелесообразно.
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ніхто.
привід віддати кацапам їхніх агентів.
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Зеля, таку твою наліво !
Де наші добровольці ???
Де військові ?
Кого ти, *****, наміняв ? І що віддав ***** за наміняних сепарів ?
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Вы одним военным прикрываете всех-на-всех. Паскудство да и только.
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Как только попался хенерал, так сразу активировался обмен. Зюсволочи.
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Блин, мы так всех проживающих в ОРДЛО будем менять на их шпионов и диверсантов?
Денисова об обмене удерживаемыми лицами: Среди освобождаемых - военнослужащий ВСУ Виктор Шайдов, попавший в плен в 2019 году - Цензор.НЕТ 5189
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Віктор Шайдов. Він військовослужбовець ЗСУ. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3189414
один!? один військовий! та невже не зрозуміло, що військовим в полоні найгірше й саме їхнє звільнення є приорітетним.

***, до кого ми тут всі звертаємось...
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всього один війсковий??? А тоді кто інші??
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"Обмін був анонсований вчора за підсумками зустрічі ТКГ, але він більш схожий на політичну акцію, ніж на справжнє визволення, заявив Станіслав Асєєв в ефірі програми «Коментар з Христиною Шкудор».
За словами журналіста, у списку людей, яких планується визволити з полону, немає тих, кого, на думку Асєєва, треба врятувати якомога скоріше.
«Жодної людини з цих списків, які зараз в мережі продемонстрували бойовики, я не знаю, - заявив експолонений. - Там немає тих прізвищ, яких я передав президенту. Я передав 81 людину».

Джерело: ІА «Вчасно» - https://vchasnoua.com/donbass/64833-politychna-aktsiia-a-ne-spravzhnie-vyzvolennia-asieiev-pro-nastupnyi-obmin-polonenymy
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это и следовало ожидать, что рыгозебилы будут отдавать кого-угодно кацапам, но в замен они не будут возвращать воинов ВСУ. по факту 1 защитник - это епаный стыд.
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ЗЕ-ОРДА ЦЕ ГАНЬБА УКРАЇНИ. ЗНОВУ ГРАЮТЬ НА СТОРОНІ ВОРОГА І СПРИЯЮТЬ ЗВІЛЬНЕННЮ ТЕРОРИСТІВ. ЗЕПРИЗИДЕНТЕ, ТИ НЕ МІЙ ПРИЗЕДЕНТ, АЛЕ ЧОМУ В ОБМІНІ НЕМАЄ ЗАХИСНИКІВ БАТЬКІВЩИНИ, ВОЇНІВ ЗСУ А НЕВІДОМО ХТО. ЗНОВУ МІНЯЄШ ТЕРОРИСТІВ ВБИВЦЬ ЗАХИСНИКІВ БАТЬКІВЩИНИ НА ТАКСИСТІВ, СТАТИСТІВ ТА ІНШИХ НЕВІДОМО КОГО. ДЕ В ОБМІНІ ВОЇНИ?! ЧОМУ ТАК МАЛО ЇХ СЕРЕД ІНШИХ?! ЗЕБІЛ, ТИ ЗРАДНИК УКРАЇНИ.
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