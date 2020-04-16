 Начался этап обмена пленными, 19 украинцев, находящихся в плену ОРДЛО, возвращаются, - ОП. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех". Для Президента Украины Владимира Зеленского и для украинской власти в целом ценным является каждый, кого незаконно удерживают на оккупированных территориях или в другой стране", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продолжаются переговоры об освобождении украинцев, содержащихся на территории оккупированного Крыма и в России.
"Следует помнить, что обнародование в СМИ имен тех, кого Украина пытается вернуть, усложняет процесс их включения в списки на освобождение", - отметили в ОП.
А в каких таких странах кроме ********* незаконно удерживают украинцев....обосрались прямо сказать
Вы ж протрубили, что всех на всех обменяете, писюнисты!