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 Начался этап обмена пленными, 19 украинцев, находящихся в плену ОРДЛО, возвращаются, - ОП. ФОТОрепортаж

Учитывая карантинные ограничения, которые действуют в государстве, освобожденные украинцы направятся на обязательную обсервацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех". Для Президента Украины Владимира Зеленского и для украинской власти в целом ценным является каждый, кого незаконно удерживают на оккупированных территориях или в другой стране", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжаются переговоры об освобождении украинцев, содержащихся на территории оккупированного Крыма и в России.

"Следует помнить, что обнародование в СМИ имен тех, кого Украина пытается вернуть, усложняет процесс их включения в списки на освобождение", - отметили в ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Договоренность нормандской четверки не означает обмена всех на всех в один момент, - Резников

Начался этап обмена пленными, 19 украинцев, находящихся в плену ОРДЛО, возвращаются, - ОП 01
Начался этап обмена пленными, 19 украинцев, находящихся в плену ОРДЛО, возвращаются, - ОП 02

Источник: https://censor.net.ua/p3189403
 
 
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Интересно будет потом их послушать на тему: Где комфортней: на подвале или на обсерации. Начался этап обмена пленными, 19 украинцев, находящихся в плену ОРДЛО, возвращаются, - ОП - Цензор.НЕТ 3431
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кого незаконно удерживают на оккупированных территориях или в другой стране

А в каких таких странах кроме ********* незаконно удерживают украинцев....обосрались прямо сказать
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Канцелярія оманського Віслюка вже пропіарила кловуна. А нахвалявся обміняти всіх на всіх, Брехло оманське.
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Ну теперь раструбят как победу Бубочки Оманской ,но теперь это не сыграет на фоне провалов в экономике
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Этап?! Какой такой этап?
Вы ж протрубили, что всех на всех обменяете, писюнисты!
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Сепаров на сепоров поменяют ,как до этого ....а скажут что наших
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Я бы не возвращался, на Украине кормить не обещали.
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