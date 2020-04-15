 Почему СБУ фальсифицирует информацию? Цель - дискредитировать мэрию Киева, - Поворозник. ДОКУМЕНТ

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ, пишет в Facebook главред издания Юрий Бутусов.

"Против меня правоохранители совершили провокацию. Цель - дискредитировать мэрию Киева. Я требую передать мое дело в Национальное антикоррупционное бюро, так должно быть по закону. Вижу, что вместо справедливости новая власть совершает тот же самый беспредел, как было всегда", - отметил чиновник.

Он рассказал, что знакомый "еще с армейских времен" попросил его выслушать. "Пока не буду называть его имени, это не публичная личность. Через две недели я нашел время, сразу сказал, что будет несколько минут. Я постоянно веду прием граждан, ко мне не проблема зайти, достаточно посмотреть журнал посещений, все это фиксируется, все встречи я провожу в служебном кабинете. 14 апреля примерно в 14 часов этот человек ко мне зашел, сказал, что есть проблемы с каким-то строительством. Я вызвал главного архитектора Киева Александра Свистунова, попросил разобраться по вопросу. Мужчина сказал, что все документы по делу он передает в двух пакетах. Я сказал, что Свистунов разберется, и мы ответим. Все. Встреча закончилась. Что там в этих пакетах, я не смотрел и не интересовался. Примерно в 17 часов ко мне зашли работники СБУ, сообщили об этой ситуации, сказали, что в пакетах были деньги. Меня не задержали, не выдвинули какого-то подозрения, ничего не было. Меня вызвали на допрос в качестве свидетеля. При этом в ходе осмотра в данных папках обнаружены исключительно документы - что сотрудниками СБУ совместно со следователями Нацполиции зафиксировано в протоколах обыска. В дополнение к протоколам они сделали соответствующие фото в моем кабинете и быстро его покинули", - описал Поворозник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ обыскивала мой кабинет 2 часа. Я первый, кто заинтересован, чтобы это дело было расследовано, - первый замглавы КГГА Поворозник

Он планирует требовать расследования дела.

"На сайте одного из телеканалов появляется информация, будто меня задержали на получении взятки. Так вот - меня никто не задерживал. Сегодня я продолжаю работать в мэрии. И теперь я сам вместе с мэром требую - почему СБУ отказалась от продолжения этого дела? Почему вместо того, чтобы передать материалы в НАБУ, дело передали в Нацполиции? Почему я только свидетель? Почему СБУ делает фото и принимает участие в дискредитации, подделывает информацию? Скажите мне, разве это правоохранительная деятельность? Требую проведения объективного и быстрого расследования, готов к любым следственным действиям и публичному информированию общества о результатах расследования", - подчеркнул замглавы КГГА.







Фото: Юрий Бутусов

Напомним, 14 апреля СМИ сообщили, что первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, а в мэрии Киева идут обыски.