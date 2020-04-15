 Почему СБУ фальсифицирует информацию? Цель - дискредитировать мэрию Киева, - Поворозник. ДОКУМЕНТ

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ, пишет в Facebook главред издания Юрий Бутусов.
"Против меня правоохранители совершили провокацию. Цель - дискредитировать мэрию Киева. Я требую передать мое дело в Национальное антикоррупционное бюро, так должно быть по закону. Вижу, что вместо справедливости новая власть совершает тот же самый беспредел, как было всегда", - отметил чиновник.
Он рассказал, что знакомый "еще с армейских времен" попросил его выслушать. "Пока не буду называть его имени, это не публичная личность. Через две недели я нашел время, сразу сказал, что будет несколько минут. Я постоянно веду прием граждан, ко мне не проблема зайти, достаточно посмотреть журнал посещений, все это фиксируется, все встречи я провожу в служебном кабинете. 14 апреля примерно в 14 часов этот человек ко мне зашел, сказал, что есть проблемы с каким-то строительством. Я вызвал главного архитектора Киева Александра Свистунова, попросил разобраться по вопросу. Мужчина сказал, что все документы по делу он передает в двух пакетах. Я сказал, что Свистунов разберется, и мы ответим. Все. Встреча закончилась. Что там в этих пакетах, я не смотрел и не интересовался. Примерно в 17 часов ко мне зашли работники СБУ, сообщили об этой ситуации, сказали, что в пакетах были деньги. Меня не задержали, не выдвинули какого-то подозрения, ничего не было. Меня вызвали на допрос в качестве свидетеля. При этом в ходе осмотра в данных папках обнаружены исключительно документы - что сотрудниками СБУ совместно со следователями Нацполиции зафиксировано в протоколах обыска. В дополнение к протоколам они сделали соответствующие фото в моем кабинете и быстро его покинули", - описал Поворозник.
Он планирует требовать расследования дела.
"На сайте одного из телеканалов появляется информация, будто меня задержали на получении взятки. Так вот - меня никто не задерживал. Сегодня я продолжаю работать в мэрии. И теперь я сам вместе с мэром требую - почему СБУ отказалась от продолжения этого дела? Почему вместо того, чтобы передать материалы в НАБУ, дело передали в Нацполиции? Почему я только свидетель? Почему СБУ делает фото и принимает участие в дискредитации, подделывает информацию? Скажите мне, разве это правоохранительная деятельность? Требую проведения объективного и быстрого расследования, готов к любым следственным действиям и публичному информированию общества о результатах расследования", - подчеркнул замглавы КГГА.
Напомним, 14 апреля СМИ сообщили, что первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, а в мэрии Киева идут обыски.
Ігор, ви не знаєте, той посередник доніс до нього гроші чи ні?
Щоб маячню не поров
https://censor.net.ua/video_news/3186570/kandidaturu_alekseya_kuleby_na_doljnost_glavy_departamenta_gorodskogo_blagoustroyistva_kgga_rekomendoval
а уж ЧЕГО только не наобещал всем подряд... замаешься перечислять
Да и вспоминать не охота
Это наглая ложь! Попасть на прием к нему, Пантелееву или к Непопу в КМДА не возможно. Они назначили себе кучу замов, а себя считают свитой и даже слушать не хотят о каких-то проблемах горожан.
Попробуйте записаться к кому-нибудь из них на личный приём. В их приемных даже трубку телефона не поднимают. Этот успешный управленец ещё у Черновецкого успел поработал.
Комментарии мера в этом видео говорят сами за себя
https://censor.net.ua/video_news/3186570/kandidaturu_alekseya_kuleby_na_doljnost_glavy_departamenta_gorodskogo_blagoustroyistva_kgga_rekomendoval
Вы про Ермака забыли - такая позорная элита офиса ЗЕ
А с застройщиков всегда качали деньги при любой власти
Вон дом на Грушевского , где Бубочка квартиру арендует - превысил этажность по проекту , но откупился.
Тара для документів вибрана неправильно.
Отже в Києві Кличко випереджає Бубочку, а це для пісюаніста як серпом по тому місці де у нього мали бути яйця. І надумав ЗеБе шоу про корупцію в КМДА розіграти.
Та мало йому то що дєрмак барижить, так він свої загребущі лапи ще й до бюджету Києва простягає. А не подавишся?
Оптом дешевле.
Усе дуже схоже на замовлення
Державна аудиторська служба України перевірила закупівлю відеокамер і виявила порушення законодавства
2 квітня Київська міська держадміністрація уклала договір на закупівлю 400 камер, що вимірюють температуру людей та розпізнають обличчя, на суму 64,9 млн грн. 8 квітня, КМДА цю закупівлю скасувала. Про це повідомила керівник відділу комунікацій і маркетингу в ProZorro Олена Шкарпова у Facebook.
Вона розповіла, що зазвичай для таких сум проводять тендер на ProZorro. Але цього разу його не було. «КМДА просто заключила договір з фірмою. Закупівля пройшла з позначкою Covid-19 - це ті закупівлі, які Кабмін увів нещодавно для боротьби з вірусом. Такі закупівлі означають, що державний орган (замовник) може купити товар без тендеру на будь-яку суму, але обов'язково повісити договір в системі ProZorro і позначити закупівлю Covid-19 - аби всі все бачили. Одна деталь: закуповувати таким чином можна тільки товари зі спеціального переліку, а це: ліки, медичне обладнання, медичні товари і тд. Перелік великий, але дуже конкретний», - повідомила Шкарпова.
Вона зазначила, що камер в переліку Кабміну немає.
Після повідомлень у ЗМІ про скандальну закупівлю Державна аудиторська служба України почала перевірку цієї закупівлі і виявила порушення законодавства.
«Сьогодні цю закупівлю КМДА відмінила. Таким чином бюджет столиці не витратив 65 млн грн коштів платників податків на якісь камери, користь від яких, на мій особистий погляд, дуже сумнівна», - зазначила Шкарпова. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/kyiv/news/stolichna-vlada-skasuvala-skandalnu-zakupivlyu-videokamer-na-65-mln-grn-671846.html