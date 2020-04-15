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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:НАБУ (3094) КГГА (2390) обыск (1461) Нацполиция (11242) СБУ (14578) Бутусов Юрий (2120) Поворозник (57)

 Почему СБУ фальсифицирует информацию? Цель - дискредитировать мэрию Киева, - Поворозник. ДОКУМЕНТ

Первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Киева Николая Поворозника не задерживали и не выдвигали никаких обвинений.

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ, пишет в Facebook главред издания Юрий Бутусов.

"Против меня правоохранители совершили провокацию. Цель - дискредитировать мэрию Киева. Я требую передать мое дело в Национальное антикоррупционное бюро, так должно быть по закону. Вижу, что вместо справедливости новая власть совершает тот же самый беспредел, как было всегда", - отметил чиновник.

Он рассказал, что знакомый "еще с армейских времен" попросил его выслушать. "Пока не буду называть его имени, это не публичная личность. Через две недели я нашел время, сразу сказал, что будет несколько минут. Я постоянно веду прием граждан, ко мне не проблема зайти, достаточно посмотреть журнал посещений, все это фиксируется, все встречи я провожу в служебном кабинете. 14 апреля примерно в 14 часов этот человек ко мне зашел, сказал, что есть проблемы с каким-то строительством. Я вызвал главного архитектора Киева Александра Свистунова, попросил разобраться по вопросу. Мужчина сказал, что все документы по делу он передает в двух пакетах. Я сказал, что Свистунов разберется, и мы ответим. Все. Встреча закончилась. Что там в этих пакетах, я не смотрел и не интересовался. Примерно в 17 часов ко мне зашли работники СБУ, сообщили об этой ситуации, сказали, что в пакетах были деньги. Меня не задержали, не выдвинули какого-то подозрения, ничего не было. Меня вызвали на допрос в качестве свидетеля. При этом в ходе осмотра в данных папках обнаружены исключительно документы - что сотрудниками СБУ совместно со следователями Нацполиции зафиксировано в протоколах обыска. В дополнение к протоколам они сделали соответствующие фото в моем кабинете и быстро его покинули", - описал Поворозник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ обыскивала мой кабинет 2 часа. Я первый, кто заинтересован, чтобы это дело было расследовано, - первый замглавы КГГА Поворозник

Он планирует требовать расследования дела.

"На сайте одного из телеканалов появляется информация, будто меня задержали на получении взятки. Так вот - меня никто не задерживал. Сегодня я продолжаю работать в мэрии. И теперь я сам вместе с мэром требую - почему СБУ отказалась от продолжения этого дела? Почему вместо того, чтобы передать материалы в НАБУ, дело передали в Нацполиции? Почему я только свидетель? Почему СБУ делает фото и принимает участие в дискредитации, подделывает информацию? Скажите мне, разве это правоохранительная деятельность? Требую проведения объективного и быстрого расследования, готов к любым следственным действиям и публичному информированию общества о результатах расследования", - подчеркнул замглавы КГГА.

Почему СБУ фальсифицирует информацию? Цель - дискредитировать мэрию Киева, - Поворозник 01
Почему СБУ фальсифицирует информацию? Цель - дискредитировать мэрию Киева, - Поворозник 02
Почему СБУ фальсифицирует информацию? Цель - дискредитировать мэрию Киева, - Поворозник 03
Фото: Юрий Бутусов

Напомним, 14 апреля СМИ сообщили, что первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, а в мэрии Киева идут обыски.

Источник: https://censor.net.ua/p3189374
 
 
 Топ комментарии
 
Кто в этой стране поверит чиновнику,который говорит ,что он честный?Отзовитесь.С СБУ тоже все понятно.
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Мера обирають мешканці міста. Схоже що віслюк оманський цього не знає.
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"Я постоянно веду прием граждан, ко мне не проблема зайти, достаточно посмотреть журнал посещений."

Это наглая ложь! Попасть на прием к нему, Пантелееву или к Непопу в КМДА не возможно. Они назначили себе кучу замов, а себя считают свитой и даже слушать не хотят о каких-то проблемах горожан.
Попробуйте записаться к кому-нибудь из них на личный приём. В их приемных даже трубку телефона не поднимают. Этот успешный управленец ещё у Черновецкого успел поработал.
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Кто в этой стране поверит чиновнику,который говорит ,что он честный?Отзовитесь.С СБУ тоже все понятно.
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Хоче щоб НАБУ його розслідувало, хай розслідує. Там все одно 15 років з конфіскацією!
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От тобі легко жити. Все для тебе просто і понятно.
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так може він невинуватий.
Ігор, ви не знаєте, той посередник доніс до нього гроші чи ні?
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Він доніс на нього, а гроші вкрадуть по дорозі, як з грошима Альперіна, потім поміняють на фальшиві.
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треба тобі під двері труп підкинути та посадити за вбивство років на 15 з конфіскацією
Щоб маячню не поров
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Та харе вже ту маячню про "чесного" Поровозника ліпити. Можливо його й замовили, але взяли за справній злочин, бо він - хабарник.
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Тут стук в дверь. Входит какой то мужик в капюшоне и блюдо с крышкой несёт. Поставил на стол перед молодыми. Те крышку открыли и видят - это дембельская голова отрубленная. - Ты кто!? - крикнул прапор незнакомцу. А голова ему: - Я - Чёрный Дембель, твою мать.. Тут свет погас, а когда его включили, то в доме все мёртвые лежат.
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Подейкують що Зеленський пообіцяв крісло мера Києва Пальчевському.
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Мера обирають мешканці міста. Схоже що віслюк оманський цього не знає.
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Ці підроблять що завгодно. Демократія скінчилася.
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Та уже КОМУ только зеля не пообещал...
а уж ЧЕГО только не наобещал всем подряд... замаешься перечислять
Да и вспоминать не охота
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Кловун решил сделать хитрый ход против Кличко с чертом бакановым? А-ха-ха!! Поржать с фишечками?
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"Я постоянно веду прием граждан, ко мне не проблема зайти, достаточно посмотреть журнал посещений."

Это наглая ложь! Попасть на прием к нему, Пантелееву или к Непопу в КМДА не возможно. Они назначили себе кучу замов, а себя считают свитой и даже слушать не хотят о каких-то проблемах горожан.
Попробуйте записаться к кому-нибудь из них на личный приём. В их приемных даже трубку телефона не поднимают. Этот успешный управленец ещё у Черновецкого успел поработал.
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Та не гони. По вопросу сыграть пуем на пианино? Так это звони в ОПу к Бубочке.
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Этот олень - дурной тролль. Он сразу переходит на личности, уходя от сути вопроса. Он же тролль - ему мозгов не полагается.
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Г-н Поворозник думает, что о его делишках и проделках никому в Киеве не известно? Думает, что можно стричь сотни тысяч долларов (!) в месяц и это все незаметно? Была бы политическая воля, этих подонков можно было уничтожить и вывести, как чуму за месяц. Но дело у нас в Украине и вправду - дрянь. Воры, казнокрады, взяточники и жулики у нас - в почете, "уважаемые люди"; они неприкосновенны. Все эти тищенко, вавриши, поворозники - гниль и плесень на теле Украины, а никакая не элита нации.
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А хто элита? Ты шо ли? Бубочка элита и Юзик. Лысый с квартала 95. Вот она элита! А-ха-ха!!
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Дурной олень, а при чем тут я? речь о поворознике!
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😀😀😀
Вы про Ермака забыли - такая позорная элита офиса ЗЕ
А с застройщиков всегда качали деньги при любой власти
Вон дом на Грушевского , где Бубочка квартиру арендует - превысил этажность по проекту , но откупился.
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Це реванш i полiтичнi репресii.Патрiоту Поворознику волю.
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Чоловік сказав, що всі документи у справі він передає у двох пакетах.Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3189374

Тара для документів вибрана неправильно.
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Казочка занадто примітивна, але якщо її розказують, значить, ще йдуть переговори.
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У жовтні 2020 повинні пройти вибори до місцевих рад. Зеко-***** провела опитування і отримала від киян величезну дулю з маком та ще й без опію. Віталій Кличко впевнено випереджає конкурента від слуги. Кличко набирає 47%, слуга Ткаченко 18%. 59% киян вважають, що Кличко в умовах загрози коронавірусу діяв ефективно. А тут Кличко випередив самого преЗЕдента. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3188635
Отже в Києві Кличко випереджає Бубочку, а це для пісюаніста як серпом по тому місці де у нього мали бути яйця. І надумав ЗеБе шоу про корупцію в КМДА розіграти.

Та мало йому то що дєрмак барижить, так він свої загребущі лапи ще й до бюджету Києва простягає. А не подавишся?

Чому СБУ фальсифікує інформацію? Мета - дискредитувати мерію Києва, - Поворозник - Цензор.НЕТ 4597
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Каждый кандидат заказывает свой соцопрос и к нему свой рейтинг.
Оптом дешевле.
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Нє, якщо в державі всі навколо держслужбовці беруть хабарі і присвоюють бюджетні кошти і раптом когось з них хочуть за це притягнути до якоїсь відповідальності, то це ніщо інше як політичні репресії і свавілля. І нарід повинен сказати своє рішуче "ні" такому підлому зведенню рахунків з боку окремих своїх слуг.
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Много текста. Если вкратце - майдан, гидность, реванш, репрессии и промосковский режим были приплетены как обычно???
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Поровозник чем сказки рассказывать, пусть объяснит, как он на зп чиновника (а он еще при Омеле в мерии работал) купил 2 квартиры, 2 участка земли под Киевом, машины и тд.
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У цій історії, як на мене, довіри не має ні до кого, але більша недовіра до СБУ. З яких пір СБУ корупцію стала займатися? Що НАБУ не існує?
Усе дуже схоже на замовлення Чому СБУ фальсифікує інформацію? Мета - дискредитувати мерію Києва, - Поворозник - Цензор.НЕТ 9622
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Столична влада скасувала скандальну закупівлю відеокамер на 65 млн грн

Державна аудиторська служба України перевірила закупівлю відеокамер і виявила порушення законодавства
2 квітня Київська міська держадміністрація уклала договір на закупівлю 400 камер, що вимірюють температуру людей та розпізнають обличчя, на суму 64,9 млн грн. 8 квітня, КМДА цю закупівлю скасувала. Про це повідомила керівник відділу комунікацій і маркетингу в ProZorro Олена Шкарпова у Facebook.
Вона розповіла, що зазвичай для таких сум проводять тендер на ProZorro. Але цього разу його не було. «КМДА просто заключила договір з фірмою. Закупівля пройшла з позначкою Covid-19 - це ті закупівлі, які Кабмін увів нещодавно для боротьби з вірусом. Такі закупівлі означають, що державний орган (замовник) може купити товар без тендеру на будь-яку суму, але обов'язково повісити договір в системі ProZorro і позначити закупівлю Covid-19 - аби всі все бачили. Одна деталь: закуповувати таким чином можна тільки товари зі спеціального переліку, а це: ліки, медичне обладнання, медичні товари і тд. Перелік великий, але дуже конкретний», - повідомила Шкарпова.
Вона зазначила, що камер в переліку Кабміну немає.
Після повідомлень у ЗМІ про скандальну закупівлю Державна аудиторська служба України почала перевірку цієї закупівлі і виявила порушення законодавства.
«Сьогодні цю закупівлю КМДА відмінила. Таким чином бюджет столиці не витратив 65 млн грн коштів платників податків на якісь камери, користь від яких, на мій особистий погляд, дуже сумнівна», - зазначила Шкарпова. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/kyiv/news/stolichna-vlada-skasuvala-skandalnu-zakupivlyu-videokamer-na-65-mln-grn-671846.html
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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