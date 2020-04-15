 Первую смерть от COVID-19 зарегистрировали на Харьковщине, подтвердили 11 новых случаев, - глава ОГА Кучер. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщил председатель обладминистрации Алексей Кучер, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ХОГА.

"Среди заболевших - 5 подтвержденных подозрений и 6 случаев исследованной пневмонии. Сейчас лабцентр обработал около 80% образцов больных пневмонией, поступивших из больниц", - отметил руководитель области.

По информации Алексея Кучера, большинство из 11 подтвержденных заболевших - жители Харькова. Также COVID-19 обнаружен у жителей Балаклейского, Валковского, Дергачевского и Харьковского районов. 1 заболевший - военнослужащий. ⠀

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"1 человек выздоровел - первый заболевший. И, к сожалению, один человек умер", - сообщил председатель ХОГА.

Из 25 подтвержденных случаев (23 - больных на данный момент), 21 человек госпитализирован, 2 - на самоизоляции. Среди подозрений - 18 человек госпитализированы, 10 - на самоизоляции.

Таким образом, за весь период регистрации в области зафиксировано 79 случаев подозрения на COVID-19 (+9 новых подозрений за последние сутки), из них:

- 25 случаев подтверждено;

- 26 опровергнуто;

- 1 больной выздоровел;

- 1 больная умерла.

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Кучер также сообщил, что 71-летняя женщина, умершая на Валковщине с подтвержденным диагнозом СOVID-19, могла контактировать с большим количеством людей, передает Суспільне.

"Этот населенный пункт на сегодняшний день перекрыт. Почему, потому что мы знаем, что эта бабушка находилась на выходных в церкви, и она занималась продажей свечей церковных. Поэтому количество людей, с которыми она контактировала, может быть вероятно очень большим", - сказал Кучер.

"Сейчас устанавливаются все люди, отправленные соответствующие бригады, которые контактируют, отбирают образцы для того, чтобы мы проверили их на наличие болезни", - добавил он.

По словам заместителя председателя Харьковской ОГА Тараса Пастуха, все органы самоуправления информированы, как должно происходить захоронение умерших от СOVID-19.

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Напомним, на утро 15 апреля зафиксировано 392 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 3764, умерли 108 человек, 143 - выздоровели.