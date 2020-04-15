 Участники преступной группы скрыли 5 млн грн доходов от перевозки пассажиров через линию разграничения на Донетчине, - полиция. ФОТОрепортаж

Спецоперацию по разоблачению участников преступления провели сотрудники следственного управления при оперативном сопровождения Управления стратегических расследований полиции области под процессуальным руководством прокуратуры с привлечением спецподразделения КОРД, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Полицейские установили, что в 2019 году должностные лица одного из коммунальных предприятий вступили в преступный сговор с частными перевозчиками, на основании заключенных с КП договоров осуществляли нерегулярные специальные перевозки пассажиров через линию разграничения с временно оккупированной территории Донецкой области.

Участники преступной схемы вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ, занижая фактическое количество перевезенных через линию разграничения пассажиров. Таким образом, сумма, которая подлежала зачислению на счет КП в результате предоставления услуг, составляла 25% от реального количества полученных наличных средств. Присвоенную таким образом остальные в сумме почти 5 млн гривен злоумышленники распределили между собой.

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В ходе санкционированных обысков в местах пребывания юридических лиц и в помещениях 10 фигурантов дела выявлены и изъяты мобильные телефоны, бухгалтерская документация и черновые записи.

По факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц), открыто уголовное производство.

Продолжается досудебное расследование. Сейчас решается вопрос о сообщении всем участникам преступной группы о подозрении в инкриминируемом преступлении.





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