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 CБУ задержала на взятке в 10 тыс. майора и капитана полиции Донетчины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следователи Службы безопасности Украины разоблачили и задержали на взятке двух оперуполномоченных Лиманского отделения полиции в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Полицейские требовали 20 тысяч гривен от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Правоохранители задержали майора и капитана полиции в Лимане возле райотдела во время получения части неправомерной выгоды в размере 10 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

В настоящее время задержанным сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды служебным лицом, проверяется возможная причастность к делу других правоохранительных органов.

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CБУ задержала на взятке в 10 тыс. майора и капитана полиции Донетчины 01
CБУ задержала на взятке в 10 тыс. майора и капитана полиции Донетчины 02
CБУ задержала на взятке в 10 тыс. майора и капитана полиции Донетчины 03
CБУ задержала на взятке в 10 тыс. майора и капитана полиции Донетчины 04
CБУ задержала на взятке в 10 тыс. майора и капитана полиции Донетчины 05
CБУ задержала на взятке в 10 тыс. майора и капитана полиции Донетчины 06

Источник: https://censor.net.ua/p3189248
 
 
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