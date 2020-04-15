 CБУ задержала на взятке в 10 тыс. майора и капитана полиции Донетчины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Полицейские требовали 20 тысяч гривен от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Правоохранители задержали майора и капитана полиции в Лимане возле райотдела во время получения части неправомерной выгоды в размере 10 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

В настоящее время задержанным сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды служебным лицом, проверяется возможная причастность к делу других правоохранительных органов.

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