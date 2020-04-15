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 Общество, Здоровье
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 Спецкапсулу для транспортировки зараженных COVID-19 изобрели в Украине. ФОТО

В Украине изготовили специальную капсулу, в которой смогут перевозить больных коронавирусом, не подвергая угрозе заражения медперсонал.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", идея принадлежит доктору Ростиславу Валихновскому.

Отмечается, что с помощью этого герметичного устройства медики и реанимобиль будут защищены от инфицирования.

Как рассказал один из инициаторов создания капсулы Алексей Борсало, первый образец создали за семь дней на заводе в Кременчуге. После этого его отдали в Полтавскую больницу. Там доктора протестировали ее в карете "скорой помощи". Уже сегодня капсулу привезут в Киев, испытывать ее будут в клинике Валихновского.

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Одна такая капсула весит 16 килограмм. Она изготовлена из герметичного материала. Имеет маску, приборы для подачи кислорода, компрессор и фильтры для обеззараживания воздуха. С помощью вмонтированных перчаток-манжетов медики смогут проводить любые процедуры без контакта с пациентом. Стоимость одного устройства - около 45 тысяч гривен.

Спецкапсулу для транспортировки зараженных COVID-19 изобрели в Украине 01

Источник: https://censor.net.ua/p3189236
 
 
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А паковать...а потом распаковывать больного кто будет? И дезинфецировать сею поделку потом где ..как...и кто??
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В этой поделке которая наверное стоит 10млн гривен, больного будут бросать прямиком в крематорий. И деньги освоены и больной "вылечен".
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Стоимость одного устройства - около 45 тысяч гривен. Источник: https://censor.net.ua/p3189236\\\\\\\\\\

привет чукчам)
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Для одноразового как-то многовато получается. О том как его использовать второй раз мне рассказывать не надо.
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Аваков точно таким, но красньім приобретением хвастался. а єто "пан сам склепав", а не купив за бугром.
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Это имеет право на жизнь при единичных случаях заболевания какой то особо опасной болезнью...при массовости сея вещь бесполезна...
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дело в том что: когда в не засовьівают - еще в квартире? или больной перед подьездом в нее сам залазит? потому что из квартирьі его вьінести - єто надо бьіть гераклом.
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Зачем это? Подзаработать? Это не чумные и не с Эболой.
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Сразу бы в деревьяную ложили бы да и все че время терять
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О так можна і вдома лікуватися! Нащо тоді лікарі з лікарнями?
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Та, в 90-ты багато хто так лікувався. Кллеєм Момент. Чи то була рання профілактика коронавірусних захворювань? Спецкапсулу для транспортировки зараженных COVID-19 изобрели в Украине - Цензор.НЕТ 240
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В лихих 90-х была в арсенале у братков такая пытка...
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Скоро ждём в победителях на прозоро)))А заграницей капсул значит до этого не было.
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Ізабрєлі віласіпед! Гарне заняття. Зараз багато винаходять велосипеди за ціною б.у. автівки
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Ну вот, молодцы!
Теперь, нужно уволить разработчиков или, как минимум, заморозить им зарплаты!
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