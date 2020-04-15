 Спецкапсулу для транспортировки зараженных COVID-19 изобрели в Украине. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", идея принадлежит доктору Ростиславу Валихновскому.

Отмечается, что с помощью этого герметичного устройства медики и реанимобиль будут защищены от инфицирования.

Как рассказал один из инициаторов создания капсулы Алексей Борсало, первый образец создали за семь дней на заводе в Кременчуге. После этого его отдали в Полтавскую больницу. Там доктора протестировали ее в карете "скорой помощи". Уже сегодня капсулу привезут в Киев, испытывать ее будут в клинике Валихновского.

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Одна такая капсула весит 16 килограмм. Она изготовлена из герметичного материала. Имеет маску, приборы для подачи кислорода, компрессор и фильтры для обеззараживания воздуха. С помощью вмонтированных перчаток-манжетов медики смогут проводить любые процедуры без контакта с пациентом. Стоимость одного устройства - около 45 тысяч гривен.