EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины
  3044  37
Материалы по теме:
Все про:Италия (1114) карантин (3106) МВД (8121) гуманитарная помощь (895) COVID-19 (3896) коронавирус (2521)

 Украина отправила в Италию второй борт с 5 тоннами санитайзеров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Для борьбы с коронавирусной инфекцией Украина передала Италии вторую партию гуманитарной помощи. Сегодня на рассвете груз с дезинфицирующей жидкостью вылетел в Рим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

"Это вторая партия гуманитарной помощи для итальянцев. Общим весом 5 тонн. Как и ранее, она содержит средства дезинфекции, которые полностью соответствуют международным стандартам. Итальянская сторона ценит нашу помощь. А мы надеемся, что совместными усилиями преодолеем эпидемию в Украине и мире", - отметил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Украина отправила в Италию второй борт с 5 тоннами санитайзеров 01
Украина отправила в Италию второй борт с 5 тоннами санитайзеров 02
Украина отправила в Италию второй борт с 5 тоннами санитайзеров 03

Отмечается, что гуманитарную помощь в Итальянскую Республику МВД Украины направляет в соответствии с Указом Президента Украины Владимира Зеленского от 3 апреля 2020 № 129 и распоряжения Кабинета Министров Украины от 6 апреля 2020 № 381-р. Груз сопровождают сотрудники ГосЧС Украины.

Смотрите также: Ты - медик, просто берешь и делаешь свою работу, - медбрат из Киева Битюков, приехавший в составе украинской делегации в Италию для помощи в борьбе с COVID-19. ВИДЕО

Напомним, 8 апреля Украина уже отправила в Италию пять тонн специальных санитайзеров для дезинфекции больниц и рук медицинских работников.

Источник: https://censor.net.ua/p3189220
 
   
 Топ комментарии
 
Если мы доживем до того дня когда против Авакова будет судебное разбирательство, можно не сомневаться что он спокойно будет жить на своей вилле в Италии
 показать весь комментарий
 
а шо только на италии белый свет клином сошелся? Украина отправила в Италию второй борт с 5 тоннами санитайзеров - Цензор.НЕТ 8582а ну да,еще албанские пляжи...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а шо только на италии белый свет клином сошелся? Украина отправила в Италию второй борт с 5 тоннами санитайзеров - Цензор.НЕТ 8582а ну да,еще албанские пляжи...
 показать весь комментарий
 
 
А кАнешнА. Маєтки буби та авакова в Італії, значить і допомога Італії
 показать весь комментарий
 
 
Размечтался! Нееет уж, крутись вместе с нами! Україна відправила до Італії другий борт із 5 тоннами санітайзерів - Цензор.НЕТ 9236
 показать весь комментарий
 
 
Если мы доживем до того дня когда против Авакова будет судебное разбирательство, можно не сомневаться что он спокойно будет жить на своей вилле в Италии
 показать весь комментарий
 
 
Не обижайте Нелоха, он так старается ради своего уютного гнездышка в Форте дей Марми, а все только Авакова видят. Ну а если серьезно, то спирта у нас более чем достаточно, можно и помочь. Хотя для разнообразия можно было в ту же Великобританию отправить партию или в Испанию или Францию.
 показать весь комментарий
 
 
или нам, а то выдали наполненные флаконы на разлив по 6 в отделение и тоненький пакетик масок с просьбой дотянуть до вторника.
 показать весь комментарий
 
 
им тоже не помешало бы,особенно в учебные заведения. В Германию, а в Черкассы больше не ходок до конца зеленого болота.
 показать весь комментарий
 
 
Так у них вилл в Германии нет. Україна відправила до Італії другий борт із 5 тоннами санітайзерів - Цензор.НЕТ 4952 А там глядишь не только отсиживаться будут, но еще и не выдадут. У Авакова большой опыт в этом плане с Италией.
 показать весь комментарий
 
 
Надо бы венесуэлле баблом помочь... Да и рашке скоро понадабятся... Готовимся, фуле...
 показать весь комментарий
 
 
Нащо розмінюватись на дрібниці, повідключайте наших хворих від ШВЛ та відправте ті апарати в Італію.
 показать весь комментарий
 
 
Просто ЯНЕЛОХ на свою віллу влітку в Форте дей мармі хоче ще приїхати, тому й видав такий указ. А те шо в Україні спірту в аптеках 'дньом с агньом' не найдеш Зесоплю крючконосого нехвилює.
 показать весь комментарий
 
 
Вже є..близько 40 грн 100 мл..вчора брав..
 показать весь комментарий
 
Себестоимость санитайзера 50мл равняется 9 грн.Вы действительно рады покупать продукцию с 450% наценки?
 показать весь комментарий
 
 
Раніше він коштував десь 25-30 грн..просто констатую..
 показать весь комментарий
 
Какое счастье...а для украинца такая бутылочка в АТБ стоит почти 100 гривен..
Осел ты президент чего? Италии или Украины?? Ты за какой народ и каких врачей должен переживать в первую очередь??
 показать весь комментарий
 
 
Думаете, если не отправить, то цена в АТБ станет ниже? Сомневаюсь.
 показать весь комментарий
 
Санитайзеры и до эпидемии не стоили копейки как маски.
 показать весь комментарий
 
Власти что-то знают раз разбрасываются тем, что в Украине дефицит и за, что барыги дерут с народа три шкуры. А мне это ещё раз подтверждение того, что корововирусом заражают искусственно пробирками - очагами, ибо судя по тому как разошлась эта зараза по Западу, Китай с его густонаселением и очагом в самой середине Китая - Ухань, с уличным общепитом, ну ни как не мог не заразится полностью - весь.
 показать весь комментарий
 
 
В украинских больницах сейчас нет элементарных санитайзеров, а эта квартальная шлюха, за наш счет, шлет помощь богатой стране. Циничная мразь. Ненавижу!
 показать весь комментарий
 
 
подожди недельку и выяснится куда все зерно продали....
 показать весь комментарий
 
 
Ну, у нас никаких проблем нет. Можем себе позволить помогать стране Большой Семерки.
 показать весь комментарий
 
 
Це така вдячність за посадженого в Італіі за грати нашого військового?
 показать весь комментарий
 
 
Ну а шо ж делать, когда у ЗЕлёносопельного БлаЗЕня Оманского, рюкзакоторговца Авfuckова да и у других, наверняка, тоже хатьінки для проживания на пенсии в Италии имеются. Делать остаётся только одно - не дать негодяям дожить до пенсии.
 показать весь комментарий
 
Бубочка не хочет в Ростов. В Италию бежать будет Україна відправила до Італії другий борт із 5 тоннами санітайзерів - Цензор.НЕТ 6329
 показать весь комментарий
 
Сначала купили у Италии, а потом им же и отправили.
 показать весь комментарий
 
Галабародька тупо повторяет за пуйлом.
 показать весь комментарий
 
 
Наверно это правильно. Украина получает много помощи от других стран, надо хотя бы символически дать что-то в замен. Показать что мы не нахлебники.
У нас нет дефицита спирта, поэтому логично наделать санитайзеров и помочь другим.
 показать весь комментарий
 
Италия получила от ЕС миллиарды помощи - наши надеются на процент?
 показать весь комментарий
 
Так просырать можно только чужие деньги.Для них наша страна чужая!
 показать весь комментарий
 
ключница воду варила...
и этикетка - криво прилеплена...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх