 Украина отправила в Италию второй борт с 5 тоннами санитайзеров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.
"Это вторая партия гуманитарной помощи для итальянцев. Общим весом 5 тонн. Как и ранее, она содержит средства дезинфекции, которые полностью соответствуют международным стандартам. Итальянская сторона ценит нашу помощь. А мы надеемся, что совместными усилиями преодолеем эпидемию в Украине и мире", - отметил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.
Отмечается, что гуманитарную помощь в Итальянскую Республику МВД Украины направляет в соответствии с Указом Президента Украины Владимира Зеленского от 3 апреля 2020 № 129 и распоряжения Кабинета Министров Украины от 6 апреля 2020 № 381-р. Груз сопровождают сотрудники ГосЧС Украины.
Напомним, 8 апреля Украина уже отправила в Италию пять тонн специальных санитайзеров для дезинфекции больниц и рук медицинских работников.
Осел ты президент чего? Италии или Украины?? Ты за какой народ и каких врачей должен переживать в первую очередь??
У нас нет дефицита спирта, поэтому логично наделать санитайзеров и помочь другим.
и этикетка - криво прилеплена...