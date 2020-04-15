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 В Киеве неизвестные взорвали банкомат и украли наличку, - полиция. ФОТО

В Киеве сотрудники Национальной полиции разыскивают злоумышленников, которые в Святошинском районе столицы взорвали банкомат и украли кассеты с наличными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что около двух часов ночи в столичную полицию обратилась женщина, которая сказала, что якобы трое неизвестных мужчин у магазина на улице Покотило взорвали банкомат.

В Киеве неизвестные взорвали банкомат и украли наличку, - полиция 01

Правоохранители осмотрели место происшествия и прилегающую территорию, взрывоопасных веществ или предметов обнаружено не было. По предварительной информации полиции, преступники сначала закрасили краской камеры видеонаблюдения, после чего взорвали уличный банкомат, забрали оттуда кассеты с наличными и скрылись в неизвестном направлении.

В Киеве неизвестные взорвали банкомат и украли наличку, - полиция 02

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества. Правоохранители работают над установлением подозреваемых лиц.

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Источник: https://censor.net.ua/p3189210
 
 
 Топ комментарии
 
Нужно срочно прекратить пополнять банкоматы наличкой!
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Забыли добавить,что эти деньги могли пойти на оплату пенсий и других социальных выплат (А.Геращенко)
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Чикаго 30-х прошлого века добралось до Киева.
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Нужно срочно прекратить пополнять банкоматы наличкой!
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Забыли добавить,что эти деньги могли пойти на оплату пенсий и других социальных выплат (А.Геращенко)
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Сколько там еще карантин будет, бубочка обиженка?
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На шашели не отпускает праклятый бубачка? Погоди немного-сь.
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Це непоганий спосіб побороти безробіття в державі
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Пришли по необходимости , ушли на карантин.
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Это Коломойский решил вернуть свои деньги частями.
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Ну это по-любому сделал тот морж-пловец, ну или кто-то из гуляющих в парках. Потому что похоже на то, что больше ментов никто сейчас не интересует.
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Пришли за своей "финансовой подушкой" на 2 месяца, про которую Аваков говорил. Дома , видать, не нашли.
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