EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия, Фоторепортаж
  6689  17
Все про:Днепр_город (2992) задержание (5633) СБУ (14570) теракт (2039)

 Группировка, причастная к около 18 терактам в разных регионах Украины, задержана в Днепре, - СБУ. ФОТОрепортаж

Деятельность организованной преступной группировки, которая причастна к совершению террористических актов в различных регионах нашей страны, разоблачила и блокировала в Днепре Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительной информации, группой руководил криминальный авторитет, ранее неоднократно судимый житель временно оккупированной территории АР Крым, известный по прозвищу "Ариец". Злоумышленники специализировались на совершении особо тяжких преступлений, в том числе по заказу других лиц.

Для этого они координировали свою деятельность с подконтрольными спецслужбам РФ представителями криминальных кругов России. Для планирования и согласования преступных действий главари группировки встречались с российскими кураторами на территории Российской Федерации, стран Евросоюза и Ближнего Востока.

По данным следствия органов безопасности, участники группы причастны к совершению около 18 террористических актов в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях, а именно: минировании и поджогов жилых и коммерческих зданий, в которых находились люди.

Во время обысков в помещениях, транспортных средствах и офисных помещениях фигурантов сотрудники СБУ изъяли 16 единиц огнестрельного оружия, почти 1700 патронов, гранаты, электронные и бумажные носители информации, в том числе со сведениями относительно объектов нападений и потерпевших лиц. Также выявлено почти 200 тыс. гривен, более $20тыс.  и 3 тыс. евро, полученных преступным путем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила хищения на сумму свыше 2 млн при закупках в "Укрзализныце"

Полученные средства поражения и предметы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, главарям группировки сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для поиска и привлечения к ответственности всех участников группы. Проверяется информация о причастности злоумышленников к организации и совершению других преступлений, в том числе заказных убийств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расшифровка разговоров работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова: "Получишь паспорт ... Удостоверение офицера запаса". - "Та ну на##й". АУДИО

Группировка, причастная к около 18 терактам в разных регионах Украины, задержана в Днепре, - СБУ 01
Группировка, причастная к около 18 терактам в разных регионах Украины, задержана в Днепре, - СБУ 02
Группировка, причастная к около 18 терактам в разных регионах Украины, задержана в Днепре, - СБУ 03
Группировка, причастная к около 18 терактам в разных регионах Украины, задержана в Днепре, - СБУ 04
Группировка, причастная к около 18 терактам в разных регионах Украины, задержана в Днепре, - СБУ 05
Группировка, причастная к около 18 терактам в разных регионах Украины, задержана в Днепре, - СБУ 06
Группировка, причастная к около 18 терактам в разных регионах Украины, задержана в Днепре, - СБУ 07

Источник: https://censor.net.ua/p3189205
 
   
 Топ комментарии
 
какой-то ариец всё больше низкорослый да чернявый пошёл..
тенденция,что ли ?
 показать весь комментарий
 
прi порошенке такого не було!!
Группировка, причастная к около 18 терактам в разных регионах Украины, задержана в Днепре, - СБУ - Цензор.НЕТ 5507 Группировка, причастная к около 18 терактам в разных регионах Украины, задержана в Днепре, - СБУ - Цензор.НЕТ 5507 Группировка, причастная к около 18 терактам в разных регионах Украины, задержана в Днепре, - СБУ - Цензор.НЕТ 5507
шмарклі развалюють країну!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Може бути, що ФСБ здає своїх шісток, для «пользи дєла»...
 показать весь комментарий
 
какой-то ариец всё больше низкорослый да чернявый пошёл..
тенденция,что ли ?
 показать весь комментарий
 
 
прi порошенке такого не було!!

шмарклі развалюють країну!!
 показать весь комментарий
 
 
Что происходит? СБУ в ударе!К чему бы это?Что-то здесь не так!
 показать весь комментарий
 
 
Да собсно ничего особенного, в Украине вполне безопасно, их как и Цемаха даже без суда обменяют. Отдохнут там, и снова на "работу". Шмаркля - гарант их безопасности Группировка, причастная к около 18 терактам в разных регионах Украины, задержана в Днепре, - СБУ - Цензор.НЕТ 5248
 показать весь комментарий
 
 
ну это уже похоже на госбезопасность это уже не притоны с праститутками прессовать.....
 показать весь комментарий
 
группа отработала - пора возвращацца на родіну. По абману
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх