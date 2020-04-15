 Поворозник назвал "лживой" информацию о принятии им взятки: "Мне скрывать нечего, всегда работаю честно". ФОТО

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"По вчерашней ситуации:
1. Взяток не брал.
2. Никаких разговоров о неправомерной выгоде не вел, в том числе с лицом, о котором вспоминают в публикациях.
3. Все заявления о том, что меня арестовали, поймали на взятке - ложь.
4. Подозрение никто не объявлял.
5. Вызванный как свидетель на допрос в пятницу", - написал чиновник.
Поворозник также потребовал от правоохранительных органов разобраться с распространением ложной информации в СМИ.
"Еще раз подчеркиваю: мне скрывать нечего! Я готов сотрудничать с правоохранительными органами и буду требовать публичного рассмотрения дела!" - добавил он.
Напомним, вчера СМИ сообщили, что первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, а в мэрии Киева идут обыски.
даже я поверил вчерашней инфе на Цензоре, что Поворозник вор...
Деньги показывали...
Я предлагал в тюрьму его...
Перепрятушки....- Поворозник оказался честным Челом, с которого нужно брать пример...
Извиняйте...
Зрада!!!
Не исключено любимое для мафиози Бени "мочилово".
"Все заявления о том, что меня арестовали, поймали на взятке - ложь.
4. Подозрение никто не объявлял.
5. Вызванный как свидетель на допрос в пятницу", - написал чиновник."
Источник: https://censor.net.ua/p3189191