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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:взятка (4952) КГГА (2390) Поворозник (57)

 Поворозник назвал "лживой" информацию о принятии им взятки: "Мне скрывать нечего, всегда работаю честно". ФОТО

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник утверждает, что никогда не брал взяток, так как это "противоречит его жизненным и профессиональным взглядам и принципам".

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"По вчерашней ситуации:

1. Взяток не брал.
2. Никаких разговоров о неправомерной выгоде не вел, в том числе с лицом, о котором вспоминают в публикациях.
3. Все заявления о том, что меня арестовали, поймали на взятке - ложь.
4. Подозрение никто не объявлял.
5. Вызванный как свидетель на допрос в пятницу", - написал чиновник.

Поворозник назвал лживой информацию о принятии им взятки: Мне скрывать нечего, всегда работаю честно 01

Поворозник также потребовал от правоохранительных органов разобраться с распространением ложной информации в СМИ.

"Еще раз подчеркиваю: мне скрывать нечего! Я готов сотрудничать с правоохранительными органами и буду требовать публичного рассмотрения дела!" - добавил он.

Читайте также: Кличко о ситуации с Поворозником: "Кто-то должен сесть - или коррумпированный чиновник, или те - кто фабриковал это дело"

Напомним, вчера СМИ сообщили, что первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, а в мэрии Киева идут обыски.

Поворозник назвал лживой информацию о принятии им взятки: Мне скрывать нечего, всегда работаю честно 02
Поворозник назвал лживой информацию о принятии им взятки: Мне скрывать нечего, всегда работаю честно 03

Источник: https://censor.net.ua/p3189191
 
 
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отпускайте невиноватый он это Татьяна Чорновол все украла и всех убила
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Такой честный, что наверное, на пенсию уйдёт по воде....
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Ято ему, канешна, не верю, но в топорность и заказуху работы органов - запросто.
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С 2003 года безвылазно в КМДА, паровозиком на нары...
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е-мое...
даже я поверил вчерашней инфе на Цензоре, что Поворозник вор... Поворозник назвал "лживой" информацию о принятии им взятки: "Мне скрывать нечего, всегда работаю честно" - Цензор.НЕТ 2861
Деньги показывали...
Я предлагал в тюрьму его...
Перепрятушки....- Поворозник оказался честным Челом, с которого нужно брать пример...
Извиняйте...
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Навозник . тебе все верят успокойся . Не зря у тебя кличка в КМДА - Скрудж .
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я не я и кобыла не моя... а тем временем формируется спецпредложение $$$ для следствия о закрытии дела...
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Если он так написал-значит это спецпредложение уже в действии.
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Слова не зебила, но патриота. Поворознику волю.
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Точно! Це - політичне переслідування зехунтою Поворозника, працюючого за 100метрів від Майдану!!!
Зрада!!!
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вставай страна на майдан, вызволять паравозника Поворозник назвал "лживой" информацию о принятии им взятки: "Мне скрывать нечего, всегда работаю честно" - Цензор.НЕТ 675
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Як погода в Пітєрє? Чому старший зміни без маски?
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Підеш захищати від політичного переслідування зехунтою Поворозника?
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Скоро выборы, рейтинг у Кличко самый высокий, бенины шестерки сильно отстают.
Не исключено любимое для мафиози Бени "мочилово".

"Все заявления о том, что меня арестовали, поймали на взятке - ложь.
4. Подозрение никто не объявлял.
5. Вызванный как свидетель на допрос в пятницу", - написал чиновник."

Источник: https://censor.net.ua/p3189191
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