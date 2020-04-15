 Церковь XIX века сгорела на Буковине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Церковь Святой Параскевы Сербской находилась в с. Лукавцы Вижницкого района Черновицкой области. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой пресс-службу ГСЧС.

Информацию о пожаре спасатели получили в в 03 ч. 38 мин.

"На момент обнаружения пожара местными жителями, огнем была охвачена практически вся постройка. Быстрому распространению огня способствовало то, что здание было полностью деревянным", — сообщили спасатели.

Площадь пожара составляла 650 кв. м. Огонь полностью уничтожил церковь. Причины пожара сейчас устанавливаются.

Вижницкая РГА опубликовала в Фейсбуке видео пожара.

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