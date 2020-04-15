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 Фоторепортаж, За рубежом
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 Первый день режима спецпропусков в Москве: огромные очереди в метро и километровые пробки. ФОТОрепортаж

Огромные очереди у станций метрополитена и длинные автомобильные пробки на въезде в город образовались в Москве 15 апреля из-за введения режима спецпропусков.

Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ.

Полицейские проверяют цифровые пропуска, необходимые для передвижения по городу на общественном, личном или служебном транспорте.

В соцсетях появились многочисленные сообщения с комментариями и критикой по этому поводу. Полицейские проверяют пропуска на всех станциях московского метро. Так, на станции "Беломорская" всех пришедших проверяют двое сотрудников полиции: они смотрят паспорта в развернутом виде, а также вбивают код пропуска в планшет. Аналогичная ситуация наблюдается и на станции "Речной вокзал". В автобусах таких проверок пока нет.

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Первый день режима спецпропусков в Москве: огромные очереди в метро и километровые пробки 01
Первый день режима спецпропусков в Москве: огромные очереди в метро и километровые пробки 02
Первый день режима спецпропусков в Москве: огромные очереди в метро и километровые пробки 03
Первый день режима спецпропусков в Москве: огромные очереди в метро и километровые пробки 04

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Первый день режима спецпропусков в Москве: огромные очереди в метро и километровые пробки 05
Первый день режима спецпропусков в Москве: огромные очереди в метро и километровые пробки 06
Первый день режима спецпропусков в Москве: огромные очереди в метро и километровые пробки 07
Первый день режима спецпропусков в Москве: огромные очереди в метро и километровые пробки 08Первый день режима спецпропусков в Москве: огромные очереди в метро и километровые пробки 09

Источник: https://censor.net.ua/p3189167
 
   
 Топ комментарии
 
Половина цапов без масок. Это прекрастно!
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Капец! Карантин по-кацапски - столпотворение при входе в метро. Хотели как лучше, а получилась жопа...
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Не Саша чем больше сдохнет москалей тем меньше нам прийдется из убивать. А очередь это хороший рассадник разной заразы!
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Володя розумієш, мене кацапія не цікавить взагалі, хай повиздихають там усі нафіг. В нас своїх проблем дофіга, он тільки пісюаніст чого тільки вартує.
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Они еще и дистанцию не соблюдают, тупые животные.
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Московитов, вытягуйте пуйла из норы...
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та ладно там всей расее уже менее 90 млн мрут как мухи
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Офигенный карантин, сначала надо отстоять в очереди а потом еще ехать в битком набитом вагоне метро, притом половина народу даже без масок. А потом они удивляются росту заболевших в Москве. Дебилы мля.
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держим кулаки...
Короговирус!, - ты знаешь что делать....
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половина без масок в метро... смысл ограничений?
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А так весело с хохлов было. Ну теперь и сами сатане в глаза заглянут, бестолковые.
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Сюда следует добавить нежданчик от короля: саудиты добили Путина и продают в Европу нефть по $10. Скоро услышим вой с московских болот
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Как говорил мой знакомый еще во времена СССР - всякая очередь - скрытое рабство.
Я это отношу к любой очереди в любой стране.
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Какой вообще смысл в этих пропусках если их дают всем желающим, большего идиотизма и придумать трудно. Хотя если стоит цель заразить побольше людей то смысл в этом есть.
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