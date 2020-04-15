 Первый день режима спецпропусков в Москве: огромные очереди в метро и километровые пробки. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ.

Полицейские проверяют цифровые пропуска, необходимые для передвижения по городу на общественном, личном или служебном транспорте.

В соцсетях появились многочисленные сообщения с комментариями и критикой по этому поводу. Полицейские проверяют пропуска на всех станциях московского метро. Так, на станции "Беломорская" всех пришедших проверяют двое сотрудников полиции: они смотрят паспорта в развернутом виде, а также вбивают код пропуска в планшет. Аналогичная ситуация наблюдается и на станции "Речной вокзал". В автобусах таких проверок пока нет.

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