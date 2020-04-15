 Полиция прекратила акцию протеста предпринимателей Белгорода-Днестровского против закрытия рынка на карантин. ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

"Около 50 местных предпринимателей собрались под стенами мэрии с требованием не закрывать продуктовый рынок на карантин. К участникам акции обратился исполняющий обязанности городского головы (Виктор Грозов. - Ред.), который пояснил, что решение о прекращении работы рынка принято комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и обусловлено усилением мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Сотрудники рынка из-за карантина перекрыли дорогу в Северодонецке. ФОТОрепортаж

Отмечается, что правопорядок и безопасность граждан обеспечивали сотрудники Белгород-Днестровского отдела полиции, которые разъяснили участникам акции основные положения постановления Кабмина Украины относительно усиления требований карантина и призвали разойтись.

Граждане, собравшиеся на площади у админздания, прислушались к рекомендациям правоохранителей.

Полицейские, в частности, напомнили присутствующим, что с 6 апреля гражданам запрещено ходить по улицам больше чем по двое, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей до 14-ти лет. Также запрещено посещение зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон. Исключением является выгул домашних животных одним человеком либо служебная необходимость.