 Полиция прекратила акцию протеста предпринимателей Белгорода-Днестровского против закрытия рынка на карантин. ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
"Около 50 местных предпринимателей собрались под стенами мэрии с требованием не закрывать продуктовый рынок на карантин. К участникам акции обратился исполняющий обязанности городского головы (Виктор Грозов. - Ред.), который пояснил, что решение о прекращении работы рынка принято комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и обусловлено усилением мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правопорядок и безопасность граждан обеспечивали сотрудники Белгород-Днестровского отдела полиции, которые разъяснили участникам акции основные положения постановления Кабмина Украины относительно усиления требований карантина и призвали разойтись.
Граждане, собравшиеся на площади у админздания, прислушались к рекомендациям правоохранителей.
Полицейские, в частности, напомнили присутствующим, что с 6 апреля гражданам запрещено ходить по улицам больше чем по двое, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей до 14-ти лет. Также запрещено посещение зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон. Исключением является выгул домашних животных одним человеком либо служебная необходимость.
зробить рогатку і горобця підстрелити - день продержаться...
Стоять в очереди на улице-колл. покупателей ограничивают. Пора этот бардак прекращать.
На улице холодно и ветер.
или пускай рассмешат гомика, или чего еще там.
"никогда богато не жили, так нечего и начинать - и вааще, хоть посмеемся" (год назад вы ведь так говорили, правда?)
Они ничем не отличаются от этих собравшихся в гражданских правах.
А учитывая большое количество зараженных среди служителей секты, оболваненные ими ходячее биологическое оружие.
Да нет пандемии как таковой- происходит естественная убыль населения как во все времена.
Статистика это подтверждает. СМИ как шестерка власти устроила театр страха.
Фото как полиция прекращает:
Прекратить (срочно или досрочно) акцию может только ее организатор, против воли организаторов называется разогнать, придушить...!
И що. Пришли по одному, а стоять больше чем два, не запрещено .