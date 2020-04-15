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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Полиция прекратила акцию протеста предпринимателей Белгорода-Днестровского против закрытия рынка на карантин. ФОТО

Правоохранители Белгорода-Днестровского Одесской области пресекли незаконную акцию большой группы предпринимателей, которые митинговали 14 апреля у админздания мэрии против закрытия на карантин из-за распространения коронавирусной инфекции продовольственного рынка.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

"Около 50 местных предпринимателей собрались под стенами мэрии с требованием не закрывать продуктовый рынок на карантин. К участникам акции обратился исполняющий обязанности городского головы (Виктор Грозов. - Ред.), который пояснил, что решение о прекращении работы рынка принято комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и обусловлено усилением мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

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Полиция прекратила акцию протеста предпринимателей Белгорода-Днестровского против закрытия рынка на карантин 01

Отмечается, что правопорядок и безопасность граждан обеспечивали сотрудники Белгород-Днестровского отдела полиции, которые разъяснили участникам акции основные положения постановления Кабмина Украины относительно усиления требований карантина и призвали разойтись.

Граждане, собравшиеся на площади у админздания, прислушались к рекомендациям правоохранителей.

Полицейские, в частности, напомнили присутствующим, что с 6 апреля гражданам запрещено ходить по улицам больше чем по двое, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей до 14-ти лет. Также запрещено посещение зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон. Исключением является выгул домашних животных одним человеком либо служебная необходимость.

Источник: https://censor.net.ua/p3189108
 
 
 Топ комментарии
 
А в супермаркетах ..что риска заболеть нет? А они торгуют...
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Ну што за народ то пошол!? Баригу-мародьора скінулі, епоха зубожіння закончилась, впереді економічєскій прорив і посадка Порошенка, а оні бунтуют! Чєво вам іщьо надо, продаваны!?
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Ишь чего захотели! Работать? Хрен вам. Мы занимаИмсИ вирусобесием. Ну и немножко под шумок... Неужели непонятно идиотам, что сдохнуть от голода - это для их же блага. Редкие бестолочи - хотят жизни радоваться. Ату их! Полиция прекратила акцию протеста предпринимателей Белгорода-Днестровского против закрытия рынка на карантин - Цензор.НЕТ 273
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торговать хотят, а заболеть в нашей стране не боитесь?
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А в супермаркетах ..что риска заболеть нет? А они торгуют...
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Та то у них новый бог - Ковид.Ляшко проповеди читает,маски носят,антисептиком брызгаются,шастают по одному ,штрафы ему подносят,сектанты.
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Никто не заболел после рынков, поэтому их надо закрыть.
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Ишь чего захотели! Работать? Хрен вам. Мы занимаИмсИ вирусобесием. Ну и немножко под шумок... Неужели непонятно идиотам, что сдохнуть от голода - это для их же блага. Редкие бестолочи - хотят жизни радоваться. Ату их! Полиция прекратила акцию протеста предпринимателей Белгорода-Днестровского против закрытия рынка на карантин - Цензор.НЕТ 273
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"Мы занимаИмсИ вирусобесием." - какое точное описание всего ныне происходящего.Поліція припинила акцію протесту підприємців Білгорода-Дністровського проти закриття ринку на карантин - Цензор.НЕТ 2715
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А ежели. к примеру. у этого торгаша в кошельке 24 гр 65 коп? Как ему карантинить? Хто из зетипиллов даст совет?
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Шо, выбросить?

зробить рогатку і горобця підстрелити - день продержаться...
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Причем здесь это- главное, что не Порошенко!!!! Чё им ещё надо?
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Это только начало. Да и Белгород-Днестровский небольшой провинциальный город. А вот если Одесса бузить начнет, посмотрим как полиция пресекать будет. Одни уже пробовали. Сейчас прячутся, кто на Расеи, кто в ПМР
Поліція припинила акцію протесту підприємців Білгорода-Дністровського проти закриття ринку на карантин - Цензор.НЕТ 3299
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З липня 1996 по червень 1998 очолював Білгород-Дністровський міський відділ Управління МВС України в Одеській області.
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Ну што за народ то пошол!? Баригу-мародьора скінулі, епоха зубожіння закончилась, впереді економічєскій прорив і посадка Порошенка, а оні бунтуют! Чєво вам іщьо надо, продаваны!?
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Зебилы закрыли все рынки, а эпицентры, ашаны и прочие гиганские супермаркеты торгуют на всю катушку.
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і половина не перевітрюються?

Стоять в очереди на улице-колл. покупателей ограничивают. Пора этот бардак прекращать.
На улице холодно и ветер.
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нехай пересматривают кино про галабародька.
или пускай рассмешат гомика, или чего еще там.

"никогда богато не жили, так нечего и начинать - и вааще, хоть посмеемся" (год назад вы ведь так говорили, правда?)
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Почему в Украине замечают только когда карантин нарушают религиозные мракобесы? Такая избирательная слепота.


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С сектантами кгбэшного патриархата так же разбирайтесь.
Они ничем не отличаются от этих собравшихся в гражданских правах.
А учитывая большое количество зараженных среди служителей секты, оболваненные ими ходячее биологическое оружие.
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Ось вони ще влаштують хресний хід. Вдаримо хрестом по вірусу.
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А учитывая большое количество зараженных среди служителей секты

Да нет пандемии как таковой- происходит естественная убыль населения как во все времена.
Статистика это подтверждает. СМИ как шестерка власти устроила театр страха.
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Полиция, блть, прекратила...
Фото как полиция прекращает:
Поліція припинила акцію протесту підприємців Білгорода-Дністровського проти закриття ринку на карантин - Цензор.НЕТ 7608
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Не прекратила, а разогнала!
Прекратить (срочно или досрочно) акцию может только ее организатор, против воли организаторов называется разогнать, придушить...!
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Никто там никого не разгонял, не душил и не прекращал. Просто стояли в сторонке... люди разошлись и они пошли...
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Ниче, это бубочкин электорат. Зробили їх разом)))
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Полицейские, в частности, напомнили присутствующим, что с 6 апреля гражданам запрещено ходить по улицам больше чем по двое, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей до 14-ти лет. Источник: https://censor.net.ua/p3189108
И що. Пришли по одному, а стоять больше чем два, не запрещено .
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Сами наголосовали и сами же против наголосованого бунтуют... Люблю этот нарид...
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