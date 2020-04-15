 СБУ блокировала сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов в Закарпатской области. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительной версии следствия, работник подыскивал своих клиентов через личные связи, в частности в криминальных кругах. Средства поражения прятал в своем доме.

Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов противоправной реализации злоумышленником оружия, в частности пистолета Макарова с глушителем и патронами к нему, а также восьми гранат "РГД-5".

Правоохранители задержали фигуранта производства в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в одном из районных центров области при попытке сбыта им боеприпасов.

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В рамках уголовного производства, досудебное расследование которого осуществляется следственным отделом УСБУ в Закарпатской области, продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к махинациям с военными средствами поражения. Проверяется информация о нелегальной переправке обнаруженного оружия и боеприпасов из-за границы.

Фигуранту производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Спецоперация проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.







Фото: сайт СБУ