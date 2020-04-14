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 Политика Украины
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 Украинская антарктическая экспедиция до конца недели доберется до станции "Академик Вернадский", - МОН. ФОТОрепортаж

Команда 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) завершила двухнедельную обсервацию в Чили и отправилась в Антарктиду.

Их отъезд на судне "Бетанзос" состоялся в 05:45 (по киевскому времени) 14 апреля из порта Пунта-Аренас, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Этому предшествовала загрузка в течение нескольких суток 6 фур с продуктами, топливом и оборудованием. Также была проведена тщательная дезинфекция судна и груза, "ведь Антарктида до сих пор остается единственным континентом, свободным от COVID-19".

Ожидается, что до конца недели команда дойдет до украинской антарктической станции "Академик Вернадский" через штормовой пролив Дрейка. Далее запланировано около 5 дней на разгрузку и столько же - на возвращение на материк участников 24-й УАЭ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские полярники добрались до Чили и после обсервации продолжат путь в Антарктиду на корабле, - Минобразования. ФОТО

"Усилиями наших дипломатов есть договоренность, что правительство Чили впустит нашу экспедицию, которая уже более года проработала в Антарктиде, на свою территорию. Оттуда потом будет организована их отправка в Украину. Пути этого последнего этапа еще согласовываются и зависят от того, как будет развиваться ситуация с карантином в Украине и других странах на пути домой", - сообщил глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

Украинская антарктическая экспедиция до конца недели доберется до станции Академик Вернадский, - МОН 01
Украинская антарктическая экспедиция до конца недели доберется до станции Академик Вернадский, - МОН 02
Украинская антарктическая экспедиция до конца недели доберется до станции Академик Вернадский, - МОН 03

Также смотрите: Марку к 200-летию открытия Антарктиды выпустили в Украине. ФОТОрепортаж

Украинская антарктическая экспедиция до конца недели доберется до станции Академик Вернадский, - МОН 04
Украинская антарктическая экспедиция до конца недели доберется до станции Академик Вернадский, - МОН 05
Фото: mon.gov.ua 

Напомним, команда 25-й Украинской антарктической экспедиции отправилась на станцию ​​"Академик Вернадский" в марте, однако не смогла добраться до Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев из-за пандемии COVID-19 20 марта.

Смотрите также: Определены участники 25-й Украинской антарктической экспедиции на станции "Академик Вернадский", - Минобразования. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/p3189072
 
 
 Топ комментарии
 
... познакомятся Медведем Антарктическим Украинская антарктическая экспедиция до конца недели доберется до станции "Академик Вернадский", - МОН - Цензор.НЕТ 7697

Украинская антарктическая экспедиция до конца недели доберется до станции "Академик Вернадский", - МОН - Цензор.НЕТ 1453
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удача больше нужна участникам 24-й УАЭ которые едут домой
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... познакомятся Медведем Антарктическим Украинская антарктическая экспедиция до конца недели доберется до станции "Академик Вернадский", - МОН - Цензор.НЕТ 7697

Украинская антарктическая экспедиция до конца недели доберется до станции "Академик Вернадский", - МОН - Цензор.НЕТ 1453
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увы! антарктических медведей не бывает. Есть только полярные или арктические
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Наберите в гугле мишка антарктический и узнаете много для себя нового.
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Остается только по-хорошему позавидовать. Удачи вам, ребята.
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Удачи, здоров'я і нових наукових відкриттів!
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им бы бабу по симпатичнее. хотя и эту через полгода порвут как тузик,,,
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Помнится даже фильм был такой, когда единственные выжившие на планете, были на полярных станциях.
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Тим, хто не чув і не знав:

Українец, капітан Юрій Лисянський з Ніжина, на шлюпі «Нева», здійснив першу навколосвітню подорож у колишній Російській імперії у 1803-1806 роках.

«Як писав ще на початку минулого століття один з тогочасних істориків, його ім'я «піддано незаслуженому забуттю» [зрозуміло чому]. Воно ще й тепер мало відоме широкому загалу, хоч мало б бути вписане золотими літерами в українську історію. Під час експедиції славний нащадок козацько-старшинського роду (козаки Лисянські зустрічаються в «Реєстрі усього війська Запорозького», складеного після Зборівського договору 1649 р.) проклав нові морські шляхи, уточнив карту світу, позначивши на ній нові, відкриті острови та коралові рифи і знявши позначені, але неіснуючі землі, встановив координати острова Пасхи, виправивши помилку допущену британським першовідкривачем Джеймсом Куком, описав острови Кадьяк і Сітка, проводив систематичні метеорологічні, гідрографічні та океанічні дослідження, зібрав найбільшу в імперії етнографічну колекцію та колекцію мушель і коралів, що становили велику наукову цінність. За участь у 18 морських кампаніях був нагороджений орденом св. Георгія, а за навколосвітню експедицію - орденом св. Володимира і золотою шаблею. Юрій Лисянський єдиний з українців, хто зустрічався з першим американським президентом Джорджем Вашингтоном. Він автор мандрівних нотаток «Навколосвітня подорож на шлюпі «Нева» (1803-1806)», перевиданих нещодавно видавництвом «Темпора».»
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Два томи путівних нотаток російський адмірал Чичагов відмовився друкувати коштом морського відомства через «малоросійський стиль повіствування».
- Лисянському у виданні книжки під різними приводами відмовляли шість разів, - каже Антон Санченко. - Щодо «малоросійського стилю», то стиль у Лисянського дуже гарний, легкий, іронічний. Мова, якою він писав, зрозуміла й нині, на відміну від книжки Крузенштерна, написаної з характерними для тієї епохи російськими «вітієватостями». Та з Лисянського усе життя сміялися через мову, українську вимову.
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Вроде был негласный закон - женщин в экспедицию не брать. Походу, отменили))
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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