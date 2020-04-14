 Украинская антарктическая экспедиция до конца недели доберется до станции "Академик Вернадский", - МОН. ФОТОрепортаж

Их отъезд на судне "Бетанзос" состоялся в 05:45 (по киевскому времени) 14 апреля из порта Пунта-Аренас, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.
Этому предшествовала загрузка в течение нескольких суток 6 фур с продуктами, топливом и оборудованием. Также была проведена тщательная дезинфекция судна и груза, "ведь Антарктида до сих пор остается единственным континентом, свободным от COVID-19".
Ожидается, что до конца недели команда дойдет до украинской антарктической станции "Академик Вернадский" через штормовой пролив Дрейка. Далее запланировано около 5 дней на разгрузку и столько же - на возвращение на материк участников 24-й УАЭ.
"Усилиями наших дипломатов есть договоренность, что правительство Чили впустит нашу экспедицию, которая уже более года проработала в Антарктиде, на свою территорию. Оттуда потом будет организована их отправка в Украину. Пути этого последнего этапа еще согласовываются и зависят от того, как будет развиваться ситуация с карантином в Украине и других странах на пути домой", - сообщил глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.
Напомним, команда 25-й Украинской антарктической экспедиции отправилась на станцию "Академик Вернадский" в марте, однако не смогла добраться до Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев из-за пандемии COVID-19 20 марта.
Українец, капітан Юрій Лисянський з Ніжина, на шлюпі «Нева», здійснив першу навколосвітню подорож у колишній Російській імперії у 1803-1806 роках.
«Як писав ще на початку минулого століття один з тогочасних істориків, його ім'я «піддано незаслуженому забуттю» [зрозуміло чому]. Воно ще й тепер мало відоме широкому загалу, хоч мало б бути вписане золотими літерами в українську історію. Під час експедиції славний нащадок козацько-старшинського роду (козаки Лисянські зустрічаються в «Реєстрі усього війська Запорозького», складеного після Зборівського договору 1649 р.) проклав нові морські шляхи, уточнив карту світу, позначивши на ній нові, відкриті острови та коралові рифи і знявши позначені, але неіснуючі землі, встановив координати острова Пасхи, виправивши помилку допущену британським першовідкривачем Джеймсом Куком, описав острови Кадьяк і Сітка, проводив систематичні метеорологічні, гідрографічні та океанічні дослідження, зібрав найбільшу в імперії етнографічну колекцію та колекцію мушель і коралів, що становили велику наукову цінність. За участь у 18 морських кампаніях був нагороджений орденом св. Георгія, а за навколосвітню експедицію - орденом св. Володимира і золотою шаблею. Юрій Лисянський єдиний з українців, хто зустрічався з першим американським президентом Джорджем Вашингтоном. Він автор мандрівних нотаток «Навколосвітня подорож на шлюпі «Нева» (1803-1806)», перевиданих нещодавно видавництвом «Темпора».»
- Лисянському у виданні книжки під різними приводами відмовляли шість разів, - каже Антон Санченко. - Щодо «малоросійського стилю», то стиль у Лисянського дуже гарний, легкий, іронічний. Мова, якою він писав, зрозуміла й нині, на відміну від книжки Крузенштерна, написаної з характерними для тієї епохи російськими «вітієватостями». Та з Лисянського усе життя сміялися через мову, українську вимову.