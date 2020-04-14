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Все про:Китай (1332) Польша (5167) Мрия (20) ГП Антонов (6) COVID-19 (3827)

 Гигантский самолет "Мрия" доставил из Китая в Польшу рекордный груз для борьбы с COVID-19. ФОТО

Самолет Ан-225 "Мрия", принадлежащий ГП "Антонов", во вторник, 14 апреля, перевез в Варшаву (Польша) из Китая рекордный по объему груз медицинских средств в рамках борьбы с мировой пандемией коронавируса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГП "Антонов".

"Мрия" вылетела из китайского аэропорта "Тяньцзинь" 13 апреля, где в нее загрузили около 100 тонн медикаментов, тестов для проведения лабораторных анализов, медицинских масок и других средств защиты общим объемом почти 1 тыс. куб. м.

"За всю историю авиации такой объем груза еще никогда не перевозился внутри грузового отсека самолета", - отмечает предприятие.

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Читайте на Цензор.НЕТ: Использование украинских самолетов "Мрия" и "Руслан" в борьбе с COVID-19 укрепляет сотрудничество НАТО с Киевом, - Столтенберг

После загрузки самый большой в мире транспортный самолет осуществил перелет в Варшаву с приземлением на маршруте в аэропорту "Алматы" (Казахстан) для дозаправки топливом и отдыха экипажа.

Гигантский самолет Мрия доставил из Китая в Польшу рекордный груз для борьбы с COVID-19 03

В сообщении отмечается, что указанный рейс был выполнен Ан-225 после технического обслуживания и модернизации самолета, на заказ компании Chapman Freeborn Aircharting Ltd (Великобритания).

Согласно данным предприятия, к настоящему времени авиакомпания "Авиалинии Антонова" уже перевезла более 1,4 тыс. тонн груза из Китая в разные страны Европы, Америки, Ближнего Востока.

Также на Цензор.НЕТ: Украинская "Мрия" после модернизации отправилась в Китай за гуманитарным грузом для борьбы с COVID-19. ФОТОрепортаж

Первый рейс по доставке грузов для борьбы с коронавирусом Ан-225 "Мрия" выполнил 11 апреля.

Гигантский самолет Мрия доставил из Китая в Польшу рекордный груз для борьбы с COVID-19 04

Источник: https://censor.net.ua/p3189060
 
   
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Интересно, а Украине с "барского плеча" нашей зеленой власти что-нибудь нормальное перепадет? Или только расползающиеся костюмы и никакие тесты?
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костюми клоунів вже віддали лікарям(хоч якісь), а залишилися тільки маски клоунів
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технічно китайці "взули" весь світ - спочатку всіх заразили, а тепер маски продають
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занадто складна многоходовочка, як для кацапів.... вони в такі складні ігри не грають
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Единственная страна, которая по статистике обогатилась от всемирной пандемии. Наталкивает на интересные мысли.
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А как же это получается? Или просто надо херню запостить?
Ведь за два месяца 2020 года промпроизводство КНР упало на 13,5%, розница - на 20%, безработица выросла на 6,2%.
Промышленное производство в Китае за январь-февраль сократилось на 13,5%. Это самый низкий показатель с 1990 года, пишет Reuters со ссылкой на данные статистического ведомства КНР.Промышленность упала сильнее, чем во времена экономического кризиса 2008 года, отмечает агентство.Также распространение коронавируса COVID-19 повлияло на ряд других важных экономических показателей Китая. В частности, инвестиции в капитал сократились на 24,5%, а уровень безработицы вырос до 6,2% (по сравнению с 5,2% в декабре 2019-го) - это самый высокий уровень за время наблюдений.
Розничные продажи в Китае сократились на 20,5%, что свидетельствует о существенном падении экономической активности в стране.Эти статистические данные свидетельствуют о том, что влияние коронавируса на экономику Китая оказалось сильнее, чем ожидалось, заключает агентство.
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"... Фондовые индексы США и Европы упали с максимума 19 февраля на 12-15%, сильно просели многие азиатские рынки, а также российский, из-за опасений, что распространяющаяся по миру пандемия коронавируса подорвет экономику, бизнес и прибыли компаний. Но на общем темном фоне есть и светлые пятна. Инвесторы вкладываются в бумаги организаций из сферы здравоохранения, а также в акции компаний, которые выиграют, если тысячи или даже миллионы людей окажутся на карантине в своих домах.

Как ни удивительно, хорошо себя чувствует и фондовый рынок страны, в которой началась вспышка коронавируса, - Китая. Индекс CSI 300, в который входят акции ведущих компаний с Шанхайской и Шэньчжэньской бирж, сейчас выше уровня, на котором он находился перед новогодними каникулами (по лунному календарю), с которых миллионы китайцев не вернулись на работу. ..."

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Не знаю правда или нет, но читал что китайце сейчас еще скупают разные компании по всему миру, так как акции значительно подешевели...
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И прально! Реклама Нашему Авиапрому нужна!!
Может инвестируют в проект..
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як дывно...умолчали шо птичку по чертежам квартала,под руководстом мамы моники собирали всем рогом кривым...за личные сэкономленные средства.
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главное в этой теме не груз а что японци сша германия смотрят на этот самолет с открытым ртом, но у нас с людьми которые создали его и подобное и вообще с учеными власть не советуеться. власти умные мешают.
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Им просто не надо было такую дуру клепать. А то сделали бы в 1.5 раза больше, поставь задачу.
Вон, Илон Маск сколько и каких ракет склепал - совок бы обосрался но такое бы не сделал.
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Артефакт древней высокоразвитой цивилизации снова в деле!
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Совок, иди накати за дидов.
Я же тебе говорил: "высокоразвитая ци-ция" это когда удалось купить "суповый" набор(кости) и/или туалетную бумагу.
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Да, по некоторым данным они *рали в дырку и подтирались какой-то странной туалетной бумагой - "Газета "Правда". При этом могли производить вещи, на которые мы на тёплом толчке смотрим в смартфоне как на творения богов.
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Біля МОЗ вже черга з власників аптек і приватних клінік. Чекають на безкоштовну гуманітарку, щоб напарити її піплу. Хавай-те
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