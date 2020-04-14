 Гигантский самолет "Мрия" доставил из Китая в Польшу рекордный груз для борьбы с COVID-19. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГП "Антонов".
"Мрия" вылетела из китайского аэропорта "Тяньцзинь" 13 апреля, где в нее загрузили около 100 тонн медикаментов, тестов для проведения лабораторных анализов, медицинских масок и других средств защиты общим объемом почти 1 тыс. куб. м.
"За всю историю авиации такой объем груза еще никогда не перевозился внутри грузового отсека самолета", - отмечает предприятие.
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После загрузки самый большой в мире транспортный самолет осуществил перелет в Варшаву с приземлением на маршруте в аэропорту "Алматы" (Казахстан) для дозаправки топливом и отдыха экипажа.
В сообщении отмечается, что указанный рейс был выполнен Ан-225 после технического обслуживания и модернизации самолета, на заказ компании Chapman Freeborn Aircharting Ltd (Великобритания).
Согласно данным предприятия, к настоящему времени авиакомпания "Авиалинии Антонова" уже перевезла более 1,4 тыс. тонн груза из Китая в разные страны Европы, Америки, Ближнего Востока.
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Первый рейс по доставке грузов для борьбы с коронавирусом Ан-225 "Мрия" выполнил 11 апреля.
И всемирного развода населения...
Ведь за два месяца 2020 года промпроизводство КНР упало на 13,5%, розница - на 20%, безработица выросла на 6,2%.
Промышленное производство в Китае за январь-февраль сократилось на 13,5%. Это самый низкий показатель с 1990 года, пишет Reuters со ссылкой на данные статистического ведомства КНР.Промышленность упала сильнее, чем во времена экономического кризиса 2008 года, отмечает агентство.Также распространение коронавируса COVID-19 повлияло на ряд других важных экономических показателей Китая. В частности, инвестиции в капитал сократились на 24,5%, а уровень безработицы вырос до 6,2% (по сравнению с 5,2% в декабре 2019-го) - это самый высокий уровень за время наблюдений.
Розничные продажи в Китае сократились на 20,5%, что свидетельствует о существенном падении экономической активности в стране.Эти статистические данные свидетельствуют о том, что влияние коронавируса на экономику Китая оказалось сильнее, чем ожидалось, заключает агентство.
Как ни удивительно, хорошо себя чувствует и фондовый рынок страны, в которой началась вспышка коронавируса, - Китая. Индекс CSI 300, в который входят акции ведущих компаний с Шанхайской и Шэньчжэньской бирж, сейчас выше уровня, на котором он находился перед новогодними каникулами (по лунному календарю), с которых миллионы китайцев не вернулись на работу. ..."
Может инвестируют в проект..
Вон, Илон Маск сколько и каких ракет склепал - совок бы обосрался но такое бы не сделал.
Я же тебе говорил: "высокоразвитая ци-ция" это когда удалось купить "суповый" набор(кости) и/или туалетную бумагу.