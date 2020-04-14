 Гигантский самолет "Мрия" доставил из Китая в Польшу рекордный груз для борьбы с COVID-19. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГП "Антонов".

"Мрия" вылетела из китайского аэропорта "Тяньцзинь" 13 апреля, где в нее загрузили около 100 тонн медикаментов, тестов для проведения лабораторных анализов, медицинских масок и других средств защиты общим объемом почти 1 тыс. куб. м.

"За всю историю авиации такой объем груза еще никогда не перевозился внутри грузового отсека самолета", - отмечает предприятие.

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После загрузки самый большой в мире транспортный самолет осуществил перелет в Варшаву с приземлением на маршруте в аэропорту "Алматы" (Казахстан) для дозаправки топливом и отдыха экипажа.

В сообщении отмечается, что указанный рейс был выполнен Ан-225 после технического обслуживания и модернизации самолета, на заказ компании Chapman Freeborn Aircharting Ltd (Великобритания).

Согласно данным предприятия, к настоящему времени авиакомпания "Авиалинии Антонова" уже перевезла более 1,4 тыс. тонн груза из Китая в разные страны Европы, Америки, Ближнего Востока.

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Первый рейс по доставке грузов для борьбы с коронавирусом Ан-225 "Мрия" выполнил 11 апреля.