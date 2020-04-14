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 На стрельбах взорвался миномет: 1 военнослужащий погиб, 8 ранены, - ГБР. ФОТО 18+

Во время стрельб на полигоне в Донецкой области взорвался 82-мм миномет. На месте погиб 24-летний старший солдат роты спецназначения. Еще 8 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"14 апреля 2020 около 11 час. 40 мин. в ходе проведения плановых учебных стрельб из 82-мм миномета, проходивших на одном из военных полигонов на территории Донецкой области, произошел взрыв миномета. Во время взрыва 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций погиб. Восемь военнослужащих, находившихся неподалеку от миномета, получили телесные повреждения разной степени", — сказано в сообщении.

ГБР проводит расследование по ч. 2 ст. 414 УКУ — нарушение правил обращения с оружием.

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Следователи осматривают место происшествия, допрашивают участников и очевидцев случившегося, проводят следственные эксперименты.

Расследованием руководит военная прокуратура Донецкого гарнизона военной прокуратуры объединенных сил.

На стрельбах взорвался миномет: 1 военнослужащий погиб, 8 ранены, - ГБР 01
На стрельбах взорвался миномет: 1 военнослужащий погиб, 8 ранены, - ГБР 02
На стрельбах взорвался миномет: 1 военнослужащий погиб, 8 ранены, - ГБР 03
На стрельбах взорвался миномет: 1 военнослужащий погиб, 8 ранены, - ГБР 04

Источник: https://censor.net.ua/p3189031
 
 
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Миномет не может взорваться...взорвалась мина в стволе миномета...
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такое уже было. Президенты меняются, но проблемы нет
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Ну вообще то минометы взрываются всегда, к примеру во второй мировой их столько лопнуло, что сталин даже издал указ чтоб запретить разглашения таких случаев...шайтан труба **** тут, хотя к примеру я не слышал чтоб взрывались СПГ, РПГ...
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Когда в стране столько предателей и вражеских диверсантов причиной может быть все что угодно. От диверсий на складах с боеприпасами до производителей миномета
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Що це за конструктори такі, може теж завербовані рашею.
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А комментарии обязательно в этой теме держать открытыми?
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"Молот" Пашинского производства??
Боезапас не исключаю..
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