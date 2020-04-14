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 Погибшего на Донбассе украинского воина Леонида Скакуненко похоронят 15 апреля на Днепропетровщине. ФОТО

15 апреля, в селе Лыхивка Пятихатского района Днепропетровской области, в 11.00 в переулке Войкова начнется церемония прощания с погибшим украинским воином Леонидом Скакуненко (позывной Барон).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке 93-й ОМБ.

Леонид Скакуненко, 1987 года рождения, солдат, наводчик механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады, который погиб 12 апреля утром в зоне проведения операции Объединенных Сил в Луганской области в результате смертельных ранений полученных во время обстрела наших позиций.

Леонид Скакуненко родился 22.04.1987 года. Имел среднее образование. В 2014 был призван по мобилизации в НГУ. В дальнейшем заключил контракт с Вооруженными силами, с сентября 2017 воевал в составе 93-й бригады уже третью ротацию. Участвовал в боевых действиях вблизи Новотроицкого, Новоселовки Второй, в окрестностях Крымского.

У него остались сестра, жена и сын от первого брака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин 93-й ОМБр Леонид Скакуненко погиб 12 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил

Погибшего на Донбассе украинского воина Леонида Скакуненко похоронят 15 апреля на Днепропетровщине 01

Источник: https://censor.net.ua/p3189030
 
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