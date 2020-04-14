 Местами остались лишь очаги тления. Природа помогла покончить с пылающим адом, - Геращенко опубликовал последствия пожаров в зоне ЧАЭС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Геращенко заявил: "Вот так, прямо сейчас выглядит местность, где ещё вчера бушевало пламя.
Сейчас местами остались лишь очаги тления, которые тушат с воздуха вертолеты, а там где может подъехать пожарная машина - люди.
Наши спасатели в первую очередь защищали от огня объекты критической инфраструктуры.
Не давали огню продвинуться в сторону города Припять, Чернобыльской атомной электростанции и хранилищ ядерных отходов.
Природа помогла спасателям покончить с этим пылающим адом.
Никакой опасности для ядерных объектов зоны отчуждения данный пожар не представлял.
Никто не погиб. Не пострадали объекты инфраструктуры.
К сожалению, и это не избежно при лесных пожарах, пострадала природа - погибли растения и животные".
Замминистра продолжил: "Если бы не четкие и профессиональные действия спасателей и особенно летчиков пожарной авиации, совершивших как на войне почти тысячу самолёто-вылетов, то ущерб был бы в десятки раз большим.
Что нужно сделать, чтобы подобное не повторялось или, чтобы очаги возгорания были подавлены в самом зародыше?
В первую очередь, это бережное и рачительное отношение к лесу тех, кто по должности обязан заботиться о нем.
Это использование современных технологий по охране леса – например, беспилотных летательных аппаратов, оборудованных инфракрасными камерами для своевременной фиксации самых небольших возгораний.
Это оборудование крупных лесных массивов видеорегистраторами для контроля въезда/выезда, чтоб потом можно было установить, кто в момент возгорания находился рядом с местом откуда начался пожар.
Это и старая, как мир технология - устройство противопожарных просек, минерализованных полос из песка и глины, способных остановить распространение огня между кварталами леса.
Всем этим в масштабах Украины должно заниматься государственное лесное агентство. А в зоне отчуждения ЧАЭС - Администрация зоны отчуждения".
"Уверен, что после масштабного пожара в зоне ЧАЭС будут приняты меры по комплексу инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение масштабных пожаров.
Ну и конечно полиция будет безжалостно преследовать и привлекать к ответственности за умышленный поджог леса и нарушение правил обращении с огнём.
Ещё раз благодарю всех спасателей за самоотверженную работу по ликвидации пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Вы - молодцы!", - резюмирова Геращенко.
Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.
Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.
13 апреля глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.
14 апреля стало известно, что Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям понадобится еще несколько дней, чтобы потушить тление, которое осталось после пожара в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее.
браво парни...!!
скора савсем забуду...
Что имеем по итогу?
- Очаги пожара возникали в глубине Зоны, в местах удаленных на 10-15-20 км от ближайших обитаемых сел. Между очагами пожаров и обитаемыми селами - река Уж, Припять а также километры леса который не горел. Т.е. поджоги травы в селах не имеют отношения к пожару в сердце Зоны.
- Таких пожаров не было никогда, даже когда была дичайшая засуха и жара +35. Возникали одиночные очаги самовозгорания но они локализовывались.
- Пока пожарные тушили один очаг, в нескольких километрах, возникали новые очаги. При этом лес между новым и старым очагом оставался нетронутым, т.е. огонь не передавался по ветру а как бы "телепортировался".
- Полиция Зоны последние дни очень активно искала поджигателей. Прочесывался каждый дом в каждом заброшенном селе, ставились засады возле дорог. Сейчас отрабатываются локации мобильных телефонов в очагах в момент возгорания.
- в очагах возгорания пожарные находили факелы.
Не надо быть Шерлоком Холмсом чтобы сделать вывод:
- есть группа поджигателей, у которых есть автотранспорт со спец.пропуском для проезда по Зоне. Также у них есть информация о действиях полиции - какие села полиция "отрабатывает" и где стоят засады. И они хорошо знают как можно проехать к нужному месту (например к Кривой Горе очень сложно добраться тем кто "не в теме").
Отсюда вопрос к Геращенко - если поджигатели не установлены, то что им мешает вернуться к "делу" когда закончится дождь?
И 2-й вопрос - кто-нибудь ответит за это?
ращенко тем более...