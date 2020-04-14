EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия
  4053  13
Материалы по теме:
Все про:пожар (4030) Зона отчуждения (149) Геращенко Антон (1061)

 Местами остались лишь очаги тления. Природа помогла покончить с пылающим адом, - Геращенко опубликовал последствия пожаров в зоне ЧАЭС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал информацию и фотоотчет о завершении пожара в зоне отчуждения ЧАЭС,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко заявил: "Вот так, прямо сейчас выглядит местность, где ещё вчера бушевало пламя.

Сейчас местами остались лишь очаги тления, которые тушат с воздуха вертолеты, а там где может подъехать пожарная машина - люди.

Наши спасатели в первую очередь защищали от огня объекты критической инфраструктуры.

Не давали огню продвинуться в сторону города Припять, Чернобыльской атомной электростанции и хранилищ ядерных отходов.

Природа помогла спасателям покончить с этим пылающим адом.

Никакой опасности для ядерных объектов зоны отчуждения данный пожар не представлял.

Никто не погиб. Не пострадали объекты инфраструктуры.

К сожалению, и это не избежно при лесных пожарах, пострадала природа - погибли растения и животные".

Местами остались лишь очаги тления. Природа помогла покончить с пылающим адом, - Геращенко опубликовал последствия пожаров в зоне ЧАЭС 01
Местами остались лишь очаги тления. Природа помогла покончить с пылающим адом, - Геращенко опубликовал последствия пожаров в зоне ЧАЭС 02
Местами остались лишь очаги тления. Природа помогла покончить с пылающим адом, - Геращенко опубликовал последствия пожаров в зоне ЧАЭС 03
Местами остались лишь очаги тления. Природа помогла покончить с пылающим адом, - Геращенко опубликовал последствия пожаров в зоне ЧАЭС 04
Местами остались лишь очаги тления. Природа помогла покончить с пылающим адом, - Геращенко опубликовал последствия пожаров в зоне ЧАЭС 05
Местами остались лишь очаги тления. Природа помогла покончить с пылающим адом, - Геращенко опубликовал последствия пожаров в зоне ЧАЭС 06
Местами остались лишь очаги тления. Природа помогла покончить с пылающим адом, - Геращенко опубликовал последствия пожаров в зоне ЧАЭС 07

Замминистра продолжил: "Если бы не четкие и профессиональные действия спасателей и особенно летчиков пожарной авиации, совершивших как на войне почти тысячу самолёто-вылетов, то ущерб был бы в десятки раз большим.

Что нужно сделать, чтобы подобное не повторялось или, чтобы очаги возгорания были подавлены в самом зародыше?

В первую очередь, это бережное и рачительное отношение к лесу тех, кто по должности обязан заботиться о нем.

Это использование современных технологий по охране леса – например, беспилотных летательных аппаратов, оборудованных инфракрасными камерами для своевременной фиксации самых небольших возгораний.

Это оборудование крупных лесных массивов видеорегистраторами для контроля въезда/выезда, чтоб потом можно было установить, кто в момент возгорания находился рядом с местом откуда начался пожар.

Это и старая, как мир технология - устройство противопожарных просек, минерализованных полос из песка и глины, способных остановить распространение огня между кварталами леса.

Всем этим в масштабах Украины должно заниматься государственное лесное агентство. А в зоне отчуждения ЧАЭС - Администрация зоны отчуждения".

"Уверен, что после масштабного пожара в зоне ЧАЭС будут приняты меры по комплексу инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение масштабных пожаров.

Ну и конечно полиция будет безжалостно преследовать и привлекать к ответственности за умышленный поджог леса и нарушение правил обращении с огнём.

Ещё раз благодарю всех спасателей за самоотверженную работу по ликвидации пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Вы - молодцы!", - резюмирова Геращенко.

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

13 апреля глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.

14 апреля стало известно, что Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям понадобится еще несколько дней, чтобы потушить тление, которое осталось после пожара в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее.

Смотрите: Компания "Чернобыль ТУР" собрала помощь спасателям, которые уже 11-й день борются с пожаром в Зоне отчуждения. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3189006
 
   
 Топ комментарии
 
Эх, Антон, 3,14здеть - не мешки ворочать.
Что имеем по итогу?
- Очаги пожара возникали в глубине Зоны, в местах удаленных на 10-15-20 км от ближайших обитаемых сел. Между очагами пожаров и обитаемыми селами - река Уж, Припять а также километры леса который не горел. Т.е. поджоги травы в селах не имеют отношения к пожару в сердце Зоны.
- Таких пожаров не было никогда, даже когда была дичайшая засуха и жара +35. Возникали одиночные очаги самовозгорания но они локализовывались.
- Пока пожарные тушили один очаг, в нескольких километрах, возникали новые очаги. При этом лес между новым и старым очагом оставался нетронутым, т.е. огонь не передавался по ветру а как бы "телепортировался".
- Полиция Зоны последние дни очень активно искала поджигателей. Прочесывался каждый дом в каждом заброшенном селе, ставились засады возле дорог. Сейчас отрабатываются локации мобильных телефонов в очагах в момент возгорания.
- в очагах возгорания пожарные находили факелы.
Не надо быть Шерлоком Холмсом чтобы сделать вывод:
- есть группа поджигателей, у которых есть автотранспорт со спец.пропуском для проезда по Зоне. Также у них есть информация о действиях полиции - какие села полиция "отрабатывает" и где стоят засады. И они хорошо знают как можно проехать к нужному месту (например к Кривой Горе очень сложно добраться тем кто "не в теме").
Отсюда вопрос к Геращенко - если поджигатели не установлены, то что им мешает вернуться к "делу" когда закончится дождь?
И 2-й вопрос - кто-нибудь ответит за это?
 показать весь комментарий
 
Спасибо Вселенной. А что там у кацапездолов творится с короновирусом? Кто знает?
 показать весь комментарий
 
спасибо пожарником - не свалили на самоизоляцию от радиации....
браво парни...!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Спасибо Вселенной. А что там у ************ творится с короновирусом? Кто знает?
 показать весь комментарий
 
 
Пишуть, що Чернобильська АЕС: «которую поджог Порошенко, вот-вот взорвется.»
 показать весь комментарий
 
Пожарники и волонтеры молодцы, а все остальные нет.
 показать весь комментарий
 
 
спасибо пожарником - не свалили на самоизоляцию от радиации....
браво парни...!!
 показать весь комментарий
 
 
не пожарникам а пожарным! пожарники, это как раз поджигатели
 показать весь комментарий
 
моя руський плохо знай...
скора савсем забуду...
 показать весь комментарий
 
так шо уже бутылочку желтого напитка пожарным который передавали волонтеры с фирмы которая туры организовывает не нужно передавать ?
 показать весь комментарий
 
Локація "Озеро Бурштин" не горіла? Бо снорки могли порозбігатися по всій Зоні...
 показать весь комментарий
 
Эх, Антон, 3,14здеть - не мешки ворочать.
Что имеем по итогу?
- Очаги пожара возникали в глубине Зоны, в местах удаленных на 10-15-20 км от ближайших обитаемых сел. Между очагами пожаров и обитаемыми селами - река Уж, Припять а также километры леса который не горел. Т.е. поджоги травы в селах не имеют отношения к пожару в сердце Зоны.
- Таких пожаров не было никогда, даже когда была дичайшая засуха и жара +35. Возникали одиночные очаги самовозгорания но они локализовывались.
- Пока пожарные тушили один очаг, в нескольких километрах, возникали новые очаги. При этом лес между новым и старым очагом оставался нетронутым, т.е. огонь не передавался по ветру а как бы "телепортировался".
- Полиция Зоны последние дни очень активно искала поджигателей. Прочесывался каждый дом в каждом заброшенном селе, ставились засады возле дорог. Сейчас отрабатываются локации мобильных телефонов в очагах в момент возгорания.
- в очагах возгорания пожарные находили факелы.
Не надо быть Шерлоком Холмсом чтобы сделать вывод:
- есть группа поджигателей, у которых есть автотранспорт со спец.пропуском для проезда по Зоне. Также у них есть информация о действиях полиции - какие села полиция "отрабатывает" и где стоят засады. И они хорошо знают как можно проехать к нужному месту (например к Кривой Горе очень сложно добраться тем кто "не в теме").
Отсюда вопрос к Геращенко - если поджигатели не установлены, то что им мешает вернуться к "делу" когда закончится дождь?
И 2-й вопрос - кто-нибудь ответит за это?
 показать весь комментарий
 
 
даже не сомневаюсь,что это дело рук проплаченных ватных прихвостней, только кто их искать будет...
 показать весь комментарий
 
Никто не ответит,не дай Бог,а х
ращенко тем более...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх