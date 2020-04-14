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 Более 8000 респираторов разослали по больницам за эти выходные, - волонтер Шипович. ФОТОрепортаж

В больницы Тернопольщины, Запорожья, Луганщины, Кировоградщины и других областей волонтеры отправили более 8000 респираторов.

Об этом в группе в Facebook Emergency Razom fundraiser for Ukraine against COVID-19 сообщила известный волонтер и блогер Люба Шипович, передает Цензор.НЕТ.

Как говорится в сообщении, "волонтеры на местах все передали врачам, присылают фото, пишут отчеты. Это невероятно, какой масштаб нам удалось развернуть, благодаря работе с партнерами Пациенты Украины, Nova Ukraine, Kohorta, Ukrainians Without Borders - Украинцы без границ, БМОО "Родной город" (Oksana Ivantsiv)".

Больницы, которые получили респираторы:

  • КНП "Областная инфекционная клиническая больница",
  • Залещицкая центральная коммунальная районная больница,
  • Тернопольский ЦЭМП
  • Шполянская центральная районная больница имени братьев Коломийченко,
  • Шаргородская ЦРБ,
  • Могилев-Подольская ОБИЛ,
  • Черновицкий ЦЭМП,
  • Кировоградская областная больница
  • Центральная городская больница г. Кропивницкого,
  • Долинская центральная районная больница,
  • КНП "Винницкая центральная районная клиническая больница"
  • КНП "Винницкая областная клиническая детская инфекционная больница Винницкого областного совета",
  • КНП ЦПМСП Чертковского райсовета,
  • КНП "Северодонецкая городская многопрофильная больница",
  • КНП "Херсонская городская клиническая больница имени Афанасия и Ольги Тропиных".

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  • FFP2 530 штук Запорожье
  • FFP2 500 штук Тернополь-Залещики
  • FFP2 800 штук Тернополь-ЦЭМП
  • FFP2 700 штук Черкассы-Шполянская
  • FFP2 500 штук Черновицкая ЦЭМП
  • FFP2 900 штук Кировоградская обл
  • FFP2 900 штук Кировоградская городская
  • FFP2 425 штук Кировоградская-Долинская
  • FFP3 743 штук Винница - Винницкая районная
  • FFP3 350 штук Винница - Винницкая областная детская
  • FFP3 300 штук Тернополь - Чертков
  • FFP3 200 штук Луганск - Северодонецк
  • FFP3 250 штук Херсонская городская
  • FFP2 600 штук Винница - Шаргородский (оплачено)
  • FFP2 400 штук Винница - Могилев-Подольский (оплачено)

Более 8000 респираторов разослали по больницам за эти выходные, - волонтер Шипович 01
Более 8000 респираторов разослали по больницам за эти выходные, - волонтер Шипович 02
Более 8000 респираторов разослали по больницам за эти выходные, - волонтер Шипович 03

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Более 8000 респираторов разослали по больницам за эти выходные, - волонтер Шипович 04
Более 8000 респираторов разослали по больницам за эти выходные, - волонтер Шипович 05
Более 8000 респираторов разослали по больницам за эти выходные, - волонтер Шипович 06

Источник: https://censor.net.ua/p3188988
 
   
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якбы вы ещё и трахнули 8000 чиновников от медицины...
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Дежавю 2014 года. Снова страна выживает за счет волонтеров и меценатов. Только тогда после разграбления страны Овощем, а сейчас Зеленой пошестью.
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Точно - это ж медицину "Зеленый" разграбил за год, а при твоем "Шоколадном" работодателе у нас с медициной было все хорошо, ага...
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Так это Порох респираторы продал из Госрезерва?!...
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а скільки влада розіслала ?
фоточок не кините ?
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С их слов из партийной кассы откашляли. Вопрос кудой?
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Вранье. По закону нельзя просто отказаться от госфинансирования. Можно просто взять эти деньги со счета и лично передать их на благотворительность. Но с последним у зелени явные проблемы.
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Ну, была-бы, дизентерия, холера - можно было-бы, задницы больным, вытирать... А для чего они при коронавирусе, если в каждом доме есть телевизор, а на улицу (где их раздавать должны или расклеивать), выходить запрещено?...
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как говаривает сивуха: "у меня в доме нет ни капли спиртного и ни одной пиццы, а они в это время позволяют себе рассылать респираторы"
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В Санкт-Петербурге пытались сжечь больницу вместе с больными на коронавирус Росгвардейцы задержали пьяного пациента за поджог больницы. ("Злой одессит")

Не удивляюсь... В 19-м веке, во время эпидемий холеры, не только больницы сжигали, но и дома, где заболевали люди, а также убивали врачей... Были целые "холерные бунты", к подавлению которых привлекали войска... История повторяется... И это только начало...
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