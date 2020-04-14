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 Происшествия
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 Чтобы сохранить уникальную природу Чернобыльской зоны и ее безопасность, - в МВД призывают депутатов ужесточить наказание за "сталкерство". ФОТОрепортаж

Ущерб от нелегальных проникновений в Зону отчуждения растет, особенно в пожароопасный период после бесснежной зимы.

Как подчеркивает в Facebook глава Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, после последних масштабных пожаров и вызванных ими убытков "пора сделать строже ответственность" за незаконные проникновения в закрытую зону возле ЧАЭС, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас размер штрафа, согласно 461 статье КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" - смешные 310 гривен. Только в этом году полиция Киевской области составила 59 таких админпротоколов на нарушителей. В 2019-м, когда после успеха сериала HBO был повышенный интерес к ЧАЭС и зоне в целом, было составлено 380 протоколов на нелегальных туристов. В 2018-м - 196", - приводит статику Шевченко.

Он отмечается, что тех, кто избегает даже штрафа - еще больше.

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"Они обнаглели уже настолько, что если им тяжело выбираться после своих нелегальных прогулок по чернобыльским зарослями, иногда сами звонят в полицию. Та приезжает, накладывает админвзыскания и вывозит их из зоны. Такое "такси за админпротокол". Закон не дает правоохранителям в зоне, в том числе и пограничникам Государственной пограничной службы Украины, которые также ловят нарушителей, никакого другого механизма наказания таких искателей приключений. Зона огромная - всю ее проконтролировать невозможно. Пришло время законодателям сделать наказание за "сталкерство" жестче, только там сохраним уникальный природный мир чернобыльской зоны и ее безопасность в целом", - уверен представитель МВД.

Чтобы сохранить уникальную природу Чернобыльской зоны и ее безопасность, - в МВД призывают депутатов ужесточить наказание за сталкерство 01

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Чтобы сохранить уникальную природу Чернобыльской зоны и ее безопасность, - в МВД призывают депутатов ужесточить наказание за сталкерство 02
Чтобы сохранить уникальную природу Чернобыльской зоны и ее безопасность, - в МВД призывают депутатов ужесточить наказание за сталкерство 03
Чтобы сохранить уникальную природу Чернобыльской зоны и ее безопасность, - в МВД призывают депутатов ужесточить наказание за сталкерство 04

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Чтобы сохранить уникальную природу Чернобыльской зоны и ее безопасность, - в МВД призывают депутатов ужесточить наказание за сталкерство 05
Чтобы сохранить уникальную природу Чернобыльской зоны и ее безопасность, - в МВД призывают депутатов ужесточить наказание за сталкерство 06
Чтобы сохранить уникальную природу Чернобыльской зоны и ее безопасность, - в МВД призывают депутатов ужесточить наказание за сталкерство 07
Чтобы сохранить уникальную природу Чернобыльской зоны и ее безопасность, - в МВД призывают депутатов ужесточить наказание за сталкерство 08

Также смотрите: "Та ти шо! Красота #бать! Вєрховой! Вй#буєм!" - несколько экипажей спасателей вынуждены уйти с места пожара в зоне отчуждения из-за сильного пламени. ВИДЕО

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

13 апреля глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.

14 апреля стало известно, что Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям понадобится еще несколько дней, чтобы потушить тление, которое осталось после пожара в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее.

Смотрите: Компания "Чернобыль ТУР" собрала помощь спасателям, которые уже 11-й день борются с пожаром в Зоне отчуждения. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3188971
 
 
 Топ комментарии
 
А вот оно что, получается 10 дней хер ложили на ситуацию и довели ее до критичной, не зеленые сракорукие бабуины, а сталкеты. Ну ок, ну ок
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Ага, нашли крайних. Еще на сталкеров спишите вырубку лесов и вывоз их за бугор
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А вот оно что, получается 10 дней хер ложили на ситуацию и довели ее до критичной, не зеленые сракорукие бабуины, а сталкеты. Ну ок, ну ок
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Ага, нашли крайних. Еще на сталкеров спишите вырубку лесов и вывоз их за бугор
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Сталкеры все кацапы...Жгут и вывозят лес...Проблема очевидна..
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Сохраните, впереди несколько сот лет, можете не спешить.
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зачем мусорам уникальные зоны?
всё,блеать,на себя мечтают примерять...
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Только после повышения штрафа в морду, и пшиком баллончика заканчиваться не будет в Припяти как недавно! Загнанного на крышу сталкера мало что остановит! И не забывайте что там полно народу из рашки и беларуси. Ребята изначально заточены на опасность и вооружены морально и физически!
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сталкеры не стали бы поджигать, нужно искать диверсантов, возможно с квадрокоптерами.
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А може очільника МВС звільнити за повний провал роботи, бувше МНС зараз також в його підпорядкуванні. Що ми за країна, коли своє нехлюйство держчиновники пояснюють малими штрафами? А може держчиновників з їх космічними зарплатами штрафувати за провал роботи?
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Чем дальше, тем больше будет желающих тайно пожить в сказочных дебрях полесской природы. Ведь там действительно природа восстановилась до первобытного состояния. Наказание ужесточить необходимо до максимума. Иначе всё сожгут и загадят.
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та не будут сталкеры жечь и срать в зоне, они к ней относятся с особым трепетом так сказать.
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И вот что характерно - чего бы плохого в нашей стране не произошло , всегда виноват простой гражданин .
Чиновник - никогда !
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А що таке сталкерство? І в чому його злодійство? В крані де безбожно крадуть та беруть хабарі потрібно вводити закони які каратимуть саме таких шляхом відрубування рук. Ось де зло. А вони людей, які займаються туризмом карати зібралися. Чи може і до Чорнобильської зони вже вори руку свої брудні приклали, хочуть підмутити під соусом "благих" намірів?!
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Ну разные сталкеры бывают. Хотя часто идут дурни лезут в подвал Медсанчасти в Припяти, там где одежда пожарных с 1986 года лежит, купаются в Припяти, едят яблоки и ломают и бьют все что могут, при этом гордятся этим снимая видео и выкладывая его на ютубе.
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Может пора уже вводить налог на воздух, ********???
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Ідіть в дупу, я тільки збираюся по Зоні полазити.
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Хоть ужесточай хоть не, а як доща не буде да сухостой не чистить, то буде гореть и в зоне и не в зоне...
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