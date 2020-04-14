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 Происшествия, Киевские новости
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 Полиция в Киеве задержала с погоней псевдосотрудника Кабмина, "торговавшего" госдолжностями. ФОТОрепортаж

Правоохранители Полтавщины пресекли противоправную деятельность мошенника, который "торговал" должностями в органах государственной власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию области.

По предварительной версии следствия, мужчина представлялся работником Кабинета Министров Украины и предлагал должности за определенную сумму в органах государственной власти.

В частности, он предлагал должности государственных служащих кандидатам из Полтавской и Харьковской областей. При этом за свои "услуги" он просил от 10 000 до 30 000 долларов США.

Псевдосотрудника Кабмина выявили в центре Киева на улице Институтской при получении 25 тыс. долларов за назначение кандидата на должность заместителя руководителя Аграрного фонда Украины. Мужчина пытался скрыться на автомобиле, но ему это не удалось.

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Полиция в Киеве задержала с погоней псевдосотрудника Кабмина, торговавшего госдолжностями 01
Полиция в Киеве задержала с погоней псевдосотрудника Кабмина, торговавшего госдолжностями 02

Источник: https://censor.net.ua/p3188969
 
   
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на очной ставке: "брат, ты мне или не брат? рад ты мне или не рад?"
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Не удивительно, что везде взятки и страну продают
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узнает ли ермак своего нового брата колю, потерявшегося ещё в децтве ?
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такие себе "дети майора *****" или шо то подобное ))
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Этого посадят, а как бы брательника Ермака посадят? (записи есть)
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Не удивлюсь, ежели это окажется двоюродный родственник братанов дЕрмаков.
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Это Паниковский, сын лейтенанта Шмидта. Как, еще один сын? Это становится забавным. У лейтенанта было три сына, двое умных, третий дурак...
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Щас загримируют подретушируют и будет один в один как на пленках
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Сотрудник дЕрьмака решил кинуть хозяина?!
непоряяяядок...
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Тупа спроба відволікти увагу від Ермака! На такі посади та бабло не кидають!
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