 Полиция в Киеве задержала с погоней псевдосотрудника Кабмина, "торговавшего" госдолжностями. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию области.
По предварительной версии следствия, мужчина представлялся работником Кабинета Министров Украины и предлагал должности за определенную сумму в органах государственной власти.
В частности, он предлагал должности государственных служащих кандидатам из Полтавской и Харьковской областей. При этом за свои "услуги" он просил от 10 000 до 30 000 долларов США.
Псевдосотрудника Кабмина выявили в центре Киева на улице Институтской при получении 25 тыс. долларов за назначение кандидата на должность заместителя руководителя Аграрного фонда Украины. Мужчина пытался скрыться на автомобиле, но ему это не удалось.
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