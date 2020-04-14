EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия, Фоторепортаж
  2198  13
Все про:Киев (18949) Киевская область (1945) наркотики (1696) СБУ (14563)

 СБУ ликвидировала сеть сбыта кокаина в Киеве и области, изъят наркотик на сумму более $100 тыс.. ФОТОрепортаж

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины разоблачили и ликвидировали сеть сбыта кокаина в столице и области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Организовал наркобизнес житель Киева, который реализовывал кокаин оптом и в розницу проверенным клиентам. В среднем он сбывал 1 грамм наркотика за 150 долларов США.

Сотрудники СБУ задержали наркодельца под подъездом собственного дома с пакетом кокаина для очередного клиента.

Во время санкционированных обысков по месту жительства злоумышленника и хранения наркотика правоохранители обнаружили и изъяли более 700 граммов кокаина, орудия для фасовки наркотика, в частности электронные весы, зип-пакеты и тому подобное. По ценам черного рынка стоимость изъятого наркотика составляет более $100 тыс.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Проводятся необходимые следственные (розыскные) действия для установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности, и привлечения их к уголовной ответственности.

Также читайте: Контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ ликвидировала сеть сбыта кокаина в Киеве и области, изъят наркотик на сумму более $100 тыс. 01
СБУ ликвидировала сеть сбыта кокаина в Киеве и области, изъят наркотик на сумму более $100 тыс. 02
СБУ ликвидировала сеть сбыта кокаина в Киеве и области, изъят наркотик на сумму более $100 тыс. 03
СБУ ликвидировала сеть сбыта кокаина в Киеве и области, изъят наркотик на сумму более $100 тыс. 04
СБУ ликвидировала сеть сбыта кокаина в Киеве и области, изъят наркотик на сумму более $100 тыс. 05

Источник: https://censor.net.ua/p3188958
 
 
 Топ комментарии
 
ну все.... тепер віслюк почне відосіки клепати по 5 шт на день СБУ ликвидировала сеть сбыта кокаина в Киеве и области, изъят наркотик на сумму более $100 тыс. - Цензор.НЕТ 5773
 показать весь комментарий
 
Блін! Що ж тепер буде? Уявляєте, в них ще й ломка почнеться?!
 показать весь комментарий
 
Ну вот и ЗЕльцману счастье привалило. Теперь надолго хватит!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Блін! Що ж тепер буде? Уявляєте, в них ще й ломка почнеться?!
 показать весь комментарий
 
 
ну все.... тепер віслюк почне відосіки клепати по 5 шт на день
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот и ЗЕльцману счастье привалило. Теперь надолго хватит!
 показать весь комментарий
 
 
Установлено ж правильно что порошок белого цвета не стиральный?)......прям медельинский картель на троещине)
 показать весь комментарий
 
а хтось довів, що кокс від ковіду не допомагає?
так отож!
 показать весь комментарий
 
"Где ПЛАН?"-кричал Клоун,вылупив глаза. Плана не было.
 показать весь комментарий
 
150 долларов за грамм? И кто его покупал? Это же никакой зарплаты не хватит.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх