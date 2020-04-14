 В Дарницком районе Киева вспыхнул пожар в трансформаторной подстанции. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

14 апреля в 11:08 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Ревуцкого, 40, что в Дарницком районе столицы, возник пожар.

"Как оказалось, произошло возгорание в трансформаторной подстанции. Поскольку подстанция находилась под высоким напряжением, пожарным пришлось подождать обесточивания.

В 11:45 спасатели получили допуск к тушению от бригады ДТЭК "Киевские электросети" "и не теряя времени, сразу же приступили к его ликвидации".

Уже в 11:57 спасатели локализовали пожар, и в 12:03 ликвидировали на площади 15 м кв с помощью ГПС-600", - сказано в сообщении.



Фото: сайт ГСЧС

Отмечается, что на месте происшествия работало 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 13 человек личного состава. Причина возникновения пожара выясняется.

Жертв и пострадавших нет.