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Все про:Киев (18949) пожар (4030) ДТЭК (111)

 В Дарницком районе Киева вспыхнул пожар в трансформаторной подстанции. ФОТОрепортаж

На улице Ревуцкого в Киеве спасатели ликвидировали пожар в трансформаторной подстанции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

14 апреля в 11:08 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Ревуцкого, 40, что в Дарницком районе столицы, возник пожар.

"Как оказалось, произошло возгорание в трансформаторной подстанции. Поскольку подстанция находилась под высоким напряжением, пожарным пришлось подождать обесточивания.

В Дарницком районе Киева вспыхнул пожар в трансформаторной подстанции 01

В 11:45 спасатели получили допуск к тушению от бригады ДТЭК "Киевские электросети" "и не теряя времени, сразу же приступили к его ликвидации".

Уже в 11:57 спасатели локализовали пожар, и в 12:03 ликвидировали на площади 15 м кв с помощью ГПС-600", - сказано в сообщении.

В Дарницком районе Киева вспыхнул пожар в трансформаторной подстанции 02
Фото: сайт ГСЧС

Отмечается, что на месте происшествия работало 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 13 человек личного состава. Причина возникновения пожара выясняется.

Жертв и пострадавших нет.

Источник: https://censor.net.ua/p3188942
 
 
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Слишком много пожаров в последнее время, как будто кто то помогает пожарам разгораться...
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Подумать только, один отсек в этой "коробке" (на заднем плане) стоит два миллиона... "Києве мій...!"
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Дуже багато пожеж,схоже на підлість московитів.Їм скоро кранти,але гадити вони не перестають і хочуть,щоб у нас було гірше,ніж у них.
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Мабуть якийсь селянин з метою забави з трьох сторін підпалив...
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Харьковский рынок убили, на его месте домов настроили, а подстанции старые. В этом причина.
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