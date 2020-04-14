 Кабмин в измененном Госбюджете сократил в 27 раз расходы на природоохранные мероприятия, - нардеп "Голоса" Василенко. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп ("Голос"), член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Леся Василенко, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за постоянного мониторинга ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне не было времени написать отчет о рабочем дне сегодня (13 апреля. - Ред.). А сегодня (13 апреля. - Ред.) в Раде особо нечем гордиться. Ну, во-первых: Приняли неадекватный бюджет. Неадекватный, ибо губит целые отрасли. Об образовании и культуре писали больше, там -10 млрд. Прощай, гуманитарный фронт противодействия российской агрессии", - заявила она.
"Об экологии почти не писали. А там сокращения не менее тотальные и не менее алогичные. Перед цифрами напомню, что Украина пылает. Что скоро лето и станут явными все последствия климатических изменений. Простым языком: засуха, загрязненный воздух, нехватка питьевой воды, наше с вами здоровье и так далее. Но все это не остановило наше правительство, которое сократило бюджет природоохранных мероприятий до - внимание! - 16 500 000 грн. То есть на 433 800 000 грн (в 27 раз. - Ред.). А они в этом году, ой, как актуальны, особенно в части о сокращении выбросов и загрязнения воздуха. А дальше еще сокращения. Минус 256 100 000 по управлению зоной отчуждения. Очень актуальное сокращение, когда 10-й день горит Чернобыль. Но это не все по радиации. Радиационными отходами будут еще год травиться и жители г.. Каменское, где забрали все 45 млн грн, которые ранее выделялись на приведение в безопасное состояние объектов бывшего уранового производства "Приднепровский химический завод". Ну а что? Еще год потерпят, столько же уже терпели", - добавила Василенко.
"В бюджете при этом есть и плюсы. В плане выделения дополнительных средств. Например, на МВД. Плюс 195 млн грн. Куда пойдет эта сумма? Надеюсь, что не только на отлов злостных нарушителей карантина, ну там родителей с детьми в парке, пенсионеров, вышедших за глотком воздуха или граждан на охоте за дефицитными масками. С принятием законопроекта о повышении штрафов за поджог и нарушение норм пожарной безопасности в лесах для Нацполиции еще одно задание. Наконец-то разобраться и привлечь к ответственности тех, кто виноват в том, что Украина горит! За бюджет не голосовала. Потому что это не бюджет страны, ведущей борьбу с агрессором, коронавирусом и огнем одновременно! Правительство или что-то знает, или писало это в пузыре собственных иллюзий!" - резюмировала нардеп.
там же украинцев почти нет...
им эта земля безразлична и никаких сантиментов к ней и украинцам они не имеют...
ТАК ЧТО ОХРАНЯТЬ УЖЕ НЕЧЕГО...
Віктор Алекса1 час назад (изменено)
Депутати від яких залежить життя мільйонів громадян мають право на помилку, це все що вам потрібно знати. Водій автомобіля , лікар , такого права немає , за помилку їх будуть судити
Это то-же самое, если приходишь в больницу, а там тебя хирург встречает с зловещей ухмылкой в футболке с надписью "Имею право на ошибку" .
А за ним стоматолог в фуфайке с надписью "Не ошибается тот, кто ничего не делает" а в ожерелье из вырванных зубов и объясняет посетителю, что его здоровый зуб просто "вырвали из контекста" .
ЛЮБЫЕ сокращения бюджета - это плохо.