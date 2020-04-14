 Кабмин в измененном Госбюджете сократил в 27 раз расходы на природоохранные мероприятия, - нардеп "Голоса" Василенко. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп ("Голос"), член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Леся Василенко, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за постоянного мониторинга ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне не было времени написать отчет о рабочем дне сегодня (13 апреля. - Ред.). А сегодня (13 апреля. - Ред.) в Раде особо нечем гордиться. Ну, во-первых: Приняли неадекватный бюджет. Неадекватный, ибо губит целые отрасли. Об образовании и культуре писали больше, там -10 млрд. Прощай, гуманитарный фронт противодействия российской агрессии", - заявила она.

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"Об экологии почти не писали. А там сокращения не менее тотальные и не менее алогичные. Перед цифрами напомню, что Украина пылает. Что скоро лето и станут явными все последствия климатических изменений. Простым языком: засуха, загрязненный воздух, нехватка питьевой воды, наше с вами здоровье и так далее. Но все это не остановило наше правительство, которое сократило бюджет природоохранных мероприятий до - внимание! - 16 500 000 грн. То есть на 433 800 000 грн (в 27 раз. - Ред.). А они в этом году, ой, как актуальны, особенно в части о сокращении выбросов и загрязнения воздуха. А дальше еще сокращения. Минус 256 100 000 по управлению зоной отчуждения. Очень актуальное сокращение, когда 10-й день горит Чернобыль. Но это не все по радиации. Радиационными отходами будут еще год травиться и жители г.. Каменское, где забрали все 45 млн грн, которые ранее выделялись на приведение в безопасное состояние объектов бывшего уранового производства "Приднепровский химический завод". Ну а что? Еще год потерпят, столько же уже терпели", - добавила Василенко.

"В бюджете при этом есть и плюсы. В плане выделения дополнительных средств. Например, на МВД. Плюс 195 млн грн. Куда пойдет эта сумма? Надеюсь, что не только на отлов злостных нарушителей карантина, ну там родителей с детьми в парке, пенсионеров, вышедших за глотком воздуха или граждан на охоте за дефицитными масками. С принятием законопроекта о повышении штрафов за поджог и нарушение норм пожарной безопасности в лесах для Нацполиции еще одно задание. Наконец-то разобраться и привлечь к ответственности тех, кто виноват в том, что Украина горит! За бюджет не голосовала. Потому что это не бюджет страны, ведущей борьбу с агрессором, коронавирусом и огнем одновременно! Правительство или что-то знает, или писало это в пузыре собственных иллюзий!" - резюмировала нардеп.





