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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Кабмин в измененном Госбюджете сократил в 27 раз расходы на природоохранные мероприятия, - нардеп "Голоса" Василенко. ФОТО

13 апреля Верховная Рада приняла неадекватный бюджет.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп ("Голос"), член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Леся Василенко, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за постоянного мониторинга ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне не было времени написать отчет о рабочем дне сегодня (13 апреля. - Ред.). А сегодня (13 апреля. - Ред.) в Раде особо нечем гордиться. Ну, во-первых: Приняли неадекватный бюджет. Неадекватный, ибо губит целые отрасли. Об образовании и культуре писали больше, там -10 млрд. Прощай, гуманитарный фронт противодействия российской агрессии", - заявила она.

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"Об экологии почти не писали. А там сокращения не менее тотальные и не менее алогичные. Перед цифрами напомню, что Украина пылает. Что скоро лето и станут явными все последствия климатических изменений. Простым языком: засуха, загрязненный воздух, нехватка питьевой воды, наше с вами здоровье и так далее. Но все это не остановило наше правительство, которое сократило бюджет природоохранных мероприятий до - внимание! - 16 500 000 грн. То есть на 433 800 000 грн (в 27 раз. - Ред.). А они в этом году, ой, как актуальны, особенно в части о сокращении выбросов и загрязнения воздуха. А дальше еще сокращения. Минус 256 100 000 по управлению зоной отчуждения. Очень актуальное сокращение, когда 10-й день горит Чернобыль. Но это не все по радиации. Радиационными отходами будут еще год травиться и жители г.. Каменское, где забрали все 45 млн грн, которые ранее выделялись на приведение в безопасное состояние объектов бывшего уранового производства "Приднепровский химический завод". Ну а что? Еще год потерпят, столько же уже терпели", - добавила Василенко.

"В бюджете при этом есть и плюсы. В плане выделения дополнительных средств. Например, на МВД. Плюс 195 млн грн. Куда пойдет эта сумма? Надеюсь, что не только на отлов злостных нарушителей карантина, ну там родителей с детьми в парке, пенсионеров, вышедших за глотком воздуха или граждан на охоте за дефицитными масками. С принятием законопроекта о повышении штрафов за поджог и нарушение норм пожарной безопасности в лесах для Нацполиции еще одно задание. Наконец-то разобраться и привлечь к ответственности тех, кто виноват в том, что Украина горит! За бюджет не голосовала. Потому что это не бюджет страны, ведущей борьбу с агрессором, коронавирусом и огнем одновременно! Правительство или что-то знает, или писало это в пузыре собственных иллюзий!" - резюмировала нардеп.

Кабмин в измененном Госбюджете сократил в 27 раз расходы на природоохранные мероприятия, - нардеп Голоса Василенко 01
Кабмин в измененном Госбюджете сократил в 27 раз расходы на природоохранные мероприятия, - нардеп Голоса Василенко 02
Кабмин в измененном Госбюджете сократил в 27 раз расходы на природоохранные мероприятия, - нардеп Голоса Василенко 03

Источник: https://censor.net.ua/p3188869
 
   
 Топ комментарии
 
Та шо там та природа, природой семейка бубочки в Швейцарии любуется, а тут горит Зона и хер с ней. Главное на охрану бубочки побольше выделить, а то вокруг одни враги. Ну, кроме дЕрмака и Мандель.
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сомневаетесь?
там же украинцев почти нет...
им эта земля безразлична и никаких сантиментов к ней и украинцам они не имеют...
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Украина им не Родина, а источник наживы. Иначе они бы позаботились о лесах, которые почти все вырублены незаконно и позаботились бы о штрафах за загрязнение городов, лесов и рек, которые смешные до сих пор. И позаботились бы о строительстве возле каждого города мусороперерабатывающих заводов, минимум двух. В Украине их вообще нет, как будто мы живем в какой -то папуасии, а не европейской стране, заваливаем мусором всю площадь страны.
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Може це тому, що вони збираються здриснути з України найближчим часом?
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сомневаетесь?
там же украинцев почти нет...
им эта земля безразлична и никаких сантиментов к ней и украинцам они не имеют...
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Украина им не Родина, а источник наживы. Иначе они бы позаботились о лесах, которые почти все вырублены незаконно и позаботились бы о штрафах за загрязнение городов, лесов и рек, которые смешные до сих пор. И позаботились бы о строительстве возле каждого города мусороперерабатывающих заводов, минимум двух. В Украине их вообще нет, как будто мы живем в какой -то папуасии, а не европейской стране, заваливаем мусором всю площадь страны.
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Та шо там та природа, природой семейка бубочки в Швейцарии любуется, а тут горит Зона и хер с ней. Главное на охрану бубочки побольше выделить, а то вокруг одни враги. Ну, кроме дЕрмака и Мандель.
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По и ху это все ! Сдохла корова , пускай и сдохнет зебил ! Они же за это голосовали?
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страна воюет и ограблена попередниками!
ТАК ЧТО ОХРАНЯТЬ УЖЕ НЕЧЕГО...
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А давайте будем зейобков бить и вешать) Леся вы нам в помощь или как?
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Якщо вам і вашим дітям нічого буде їсти, то ...
Віктор Алекса1 час назад (изменено)

Депутати від яких залежить життя мільйонів громадян мають право на помилку, це все що вам потрібно знати. Водій автомобіля , лікар , такого права немає , за помилку їх будуть судитиКабмин в измененном Госбюджете сократил в 27 раз расходы на природоохранные мероприятия, - нардеп "Голоса" Василенко - Цензор.НЕТ 8736
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Так кто же голосовал за этих депутатов ? Марсианин?
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У депутатов от "слуг" появилась отмазка: - "Имею право на ошибку".
Это то-же самое, если приходишь в больницу, а там тебя хирург встречает с зловещей ухмылкой в футболке с надписью "Имею право на ошибку" .
А за ним стоматолог в фуфайке с надписью "Не ошибается тот, кто ничего не делает" а в ожерелье из вырванных зубов и объясняет посетителю, что его здоровый зуб просто "вырвали из контекста" .
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ЛЮБИ ДРУЗИ!
ЛЮБЫЕ сокращения бюджета - это плохо.
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А в нищем Вьетнаме установили автоматы, раздающие рис и другие крупы. Можно подойти и автомат насыпет 1,5 кг риса. Бесплатно.
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"Дом горит, не мой не твой. Пусть горит. Пошли домой" -- считалочка из далекого детства -- девиз ЗЕкоманды.
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да просто якісніше слідкувти і штрафувати тих, хто гадить у природу, тими штрафами можна чудово підтримати ланку, бо стільки порушень у ній, що бабло можно косить комбайном.
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