EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
  1674  21
Материалы по теме:
Все про:МВД (8119) пожар (4030) Геращенко Антон (1061)

 Пожары в Чернобыле: открытого огня нет, наблюдается незначительное тление лесной подстилки. ФОТО

По состоянию на 7 утра в Чернобыле нет открытого огня. Инженерной техникой создано около 110 км минерализованных полос.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Пожарная авиация (3 самолета, 3 вертолета) в течение 13 апреля осуществила 227 сбросов (538 т. воды).

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г.. Киев - 0,012 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч).

В свою очередь замглавы МВД Антон Геращенко поблагодарил спасателей: "Большое спасибо сотням наших пожарных, которые каждый день рискуя жизнью и здоровьем останавливали огонь! Все будет хорошо!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Любые возгорания исключены", - Геращенко о возможном пожаре в хранилищах ядерных отходов в ЧАЭС. ФОТОрепортаж

Пожары в Чернобыле: открытого огня нет, наблюдается незначительное тление лесной подстилки 01
Пожары в Чернобыле: открытого огня нет, наблюдается незначительное тление лесной подстилки 02
Пожары в Чернобыле: открытого огня нет, наблюдается незначительное тление лесной подстилки 03

Источник: https://censor.net.ua/p3188860
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот шо не говорите, а при Порошенко такого не было!!! Зебилы, вы зачем лес возле Чернобыля подпалили? Пожары в Чернобыле: открытого огня нет, наблюдается незначительное тление лесной подстилки - Цензор.НЕТ 173 Пожары в Чернобыле: открытого огня нет, наблюдается незначительное тление лесной подстилки - Цензор.НЕТ 4186
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
При Парашенку лось, корова и козел сожгли 5 складов с боеприпасами самые большие в Европе. До сих пор виновников не нашли
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ты бы молчало...и лес горел вырубался, и склады перед проверкой комиссией на воздух взлетали...хрюкай дальше поросёнок.
 показать весь комментарий
 
 
А еще Петр Алексеевич убил брата и его Вальцманом зовут ?
 показать весь комментарий
 
 
а може це злі порохоботи зробили. Подумай добре про це.
 показать весь комментарий
 
Только щирий зебіл може свідомо шкодити своїй державі та громадянам
 показать весь комментарий
 
 
так при Порошенко теж горіло да так, що зараз, то забави.
 показать весь комментарий
 
Типа само потухло? Ну теперь авакян с главзебилом начнут медальки раздавать...повод есть..
 показать весь комментарий
 
 
Спасибо природе, дождю.
Еще вчера-позавчера полыхало.
 показать весь комментарий
 
 
Дождь все потушит. А пожарники себе премии выпишут
 показать весь комментарий
 
тление подстилки - это очень опасно. дождик поморосил - вот и нет "открытого огня".
 показать весь комментарий
 
Пожежу зупинив дощ. Людство не затне самостійно вирішувати проблеми свого існування. Лише зовнішні сили залишаються колискою людства.
 показать весь комментарий
 
Це ж скільки лісу треба було вирізати і вкрасти, щоб таке пожарище сотворити?
 показать весь комментарий
 
Для тушения пожара дождь за день сделал больше, чем зеленая власть за полторы недели
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх