 Пожары в Чернобыле: открытого огня нет, наблюдается незначительное тление лесной подстилки. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.
Пожарная авиация (3 самолета, 3 вертолета) в течение 13 апреля осуществила 227 сбросов (538 т. воды).
Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г.. Киев - 0,012 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч).
В свою очередь замглавы МВД Антон Геращенко поблагодарил спасателей: "Большое спасибо сотням наших пожарных, которые каждый день рискуя жизнью и здоровьем останавливали огонь! Все будет хорошо!".
Еще вчера-позавчера полыхало.
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Пожежа в чорнобильській зоні - найбільша з часів аварії у 1986-му.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3004730-pozeza-v-cornobilskij-zoni-najbilsa-z-casiv-avarii-u-1986mu.html