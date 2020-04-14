 Компания "Чернобыль ТУР" собрала помощь спасателям, которые уже 11-й день борются с пожаром в Зоне отчуждения. ФОТО

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке глава Ассоциации чернобыльских туроператоров и основатель компании CHERNOBYL TOUR Ярослав Емельяненко, передает Цензор.НЕТ.

"Наша замечательная команда собрала новый пак помощи и необходимого оборудования спасателям в Чернобыле. У нас замечательные люди. Спасибо всем, кто поддерживает чернобыльских спасателей, которые уже одиннадцатый день борются с огнем!" - сообщил Емельяненко.

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