 Компания "Чернобыль ТУР" собрала помощь спасателям, которые уже 11-й день борются с пожаром в Зоне отчуждения. ФОТО

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке глава Ассоциации чернобыльских туроператоров и основатель компании CHERNOBYL TOUR Ярослав Емельяненко, передает Цензор.НЕТ.
"Наша замечательная команда собрала новый пак помощи и необходимого оборудования спасателям в Чернобыле. У нас замечательные люди. Спасибо всем, кто поддерживает чернобыльских спасателей, которые уже одиннадцатый день борются с огнем!" - сообщил Емельяненко.
4 год ·
Спустя 10 дней после начала пожаров в зоне Чернобыля президент решил разобраться в происходящем и прямо гарантировал: "висновки не забаряться". И прямо в этот же день "слуги" проголосовали за сокращение расходов на управление той самой, терпящей бедствие Чернобыльской зоной на 256 миллионов. Также почти полностью сокращены все расходы на природоохранные мероприятия во всей Украине, где пожары охватили обширные пространства - на 433 миллиона гривен. Расходы сократили так, будто все уже сгорело. Интересно, какие выводы сделает из этого президент и в чем тут логика? И есть ли она вообще?
https://censor.net.ua/video_news/3188852/***************************************************************************************************