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 Общество, Фоторепортаж
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 Компания "Чернобыль ТУР" собрала помощь спасателям, которые уже 11-й день борются с пожаром в Зоне отчуждения. ФОТО

Компании CHERNOBYL TOUR собрала помощь для спасателей, которые 11-е сутки гасят пожар в Зоне отчуждения.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке глава Ассоциации чернобыльских туроператоров и основатель компании CHERNOBYL TOUR Ярослав Емельяненко, передает Цензор.НЕТ.

"Наша замечательная команда собрала новый пак помощи и необходимого оборудования спасателям в Чернобыле. У нас замечательные люди. Спасибо всем, кто поддерживает чернобыльских спасателей, которые уже одиннадцатый день борются с огнем!" - сообщил Емельяненко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На 10-й день пожаров в Чернобыле Зеленский решил разобраться в ситуации

Компания Чернобыль ТУР собрала помощь спасателям, которые уже 11-й день борются с пожаром в Зоне отчуждения 01
Компания Чернобыль ТУР собрала помощь спасателям, которые уже 11-й день борются с пожаром в Зоне отчуждения 02

Источник: https://censor.net.ua/p3188837
 
   
 Топ комментарии
 
Эта власть может хоть с чем-то справиться сама, чтобы не пришлось ей жопу подтирать?
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В Киеве с утра смог и запах гари...Вчера Зеленский (на 10-ый день) прозрел...Сказал что это у него вызывает обеспокоенность! Зачем шёл в Президенты и кго случайных. навязанных особей набрал себе в окружение?! Команда!Некомпетентность по всем направлениям, но за Огромные деньги налогоплательщиков Идиоты притрушенные.
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отлично, у вас опять начинает пробуждаться общество, то общество которому не безразлична Украина и её люди, да, уверен что это не та часть, которая после голосования по приколу говорила что устала от воины.
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Эта власть может хоть с чем-то справиться сама, чтобы не пришлось ей жопу подтирать?
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Люди вже навчені. Тому і нагребли туалетного паперу.
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довести країну до руїни та капітуляції вона таки здатна.
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угу вот землю продать вместе с песиками и соросятами это точно и под бешенный восторг Зеленского и депутатья продажного.
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Сорос вам вибрав імбИцівів, які за пів року проср.али все, у владу? Ви за кого голосували?
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это диагноз твоих родителей что тебя сбацали. Там в окружениии Зе соросята и поросята....узбагойся.
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О, пАпьорла інтелеХентность. В оточені Янелоха "слуги каламойського", імбИцили та підкацапники. То за кого ж ви голосували
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В Киеве с утра смог и запах гари...Вчера Зеленский (на 10-ый день) прозрел...Сказал что это у него вызывает обеспокоенность! Зачем шёл в Президенты и кго случайных. навязанных особей набрал себе в окружение?! Команда!Некомпетентность по всем направлениям, но за Огромные деньги налогоплательщиков Идиоты притрушенные.
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Юрий Бутусов

4 год ·

Спустя 10 дней после начала пожаров в зоне Чернобыля президент решил разобраться в происходящем и прямо гарантировал: "висновки не забаряться". И прямо в этот же день "слуги" проголосовали за сокращение расходов на управление той самой, терпящей бедствие Чернобыльской зоной на 256 миллионов. Также почти полностью сокращены все расходы на природоохранные мероприятия во всей Украине, где пожары охватили обширные пространства - на 433 миллиона гривен. Расходы сократили так, будто все уже сгорело. Интересно, какие выводы сделает из этого президент и в чем тут логика? И есть ли она вообще?
Компания "Чернобыль ТУР" собрала помощь спасателям, которые уже 11-й день борются с пожаром в Зоне отчуждения - Цензор.НЕТ 9483
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Стрелка ЗЕбилизма "залипла" в красном секторе...
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Речныця МЧС выступает...Ну радиационный фон в норме..при этом не сообщает цифры, ну горит там лес...не сообщает сколько гектаров, уменьшилась площадь возгорания или нет...Бред...так можно и с дивана вещать и бесплатно
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Це ті що бабло з іноземців гребуть . Давно вже пора самопоселенців вигнати звідти і зробити закриту територію з табличками для бродяг ----- при перетині стрільба на ураження. От тоді не можна буде вже горілий ліс на бомжів списати.
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Этим что-ли?)

https://censor.net.ua/video_news/3188852/***************************************************************************************************
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