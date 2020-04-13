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Все про:пожар (4010) Нацполиция (11229) Зона отчуждения (149)

 Полицейские установили второго поджигателя лесов в зоне отчуждения ЧАЭС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

13 апреля, около 14 часов, произошел очередной пожар на территории зоны отчуждения ЧАЭС. Это уже третий очаг огня в зоне отчуждения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции Киевской области.

В сообщении отмечается: "При проведении ряда розыскных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к пожару, работники отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС совместно с коллегами соседнего Иванковского отделения полиции оперативно установили поджигателя. Им оказался 37-летний местный житель.

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Как выяснилось, мужчина по месту жительства сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя.

Когда мужчина вернулся на то место, то видел, что огонь перекинулся дальше, однако он не позвонил ни спасателям, или в полицию, а пытался самостоятельно погасить огонь. Однако было уже поздно, огонь перекинулся дальше.

Ветром огонь перебросило на территорию леса, а дальше в зону отчуждения, где произошел масштабный пожар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожары в Зоне отчуждения: ликвидированы возгорания на территории Котовского лесничества, - ГСЧС. ФОТО

Спасатели пока продолжают борьбу с огнем на теории Чернобыльской АЭС.

По данному факту будет открыто уголовное производство по ст. 245 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, что работники полиции установили второе лицо, причастное к возникновению пожара в зоне ЧАЭС. Первый злоумышленник, житель Иванкивщины, легкомысленно поджег траву, в результате чего сгорело 5 га леса".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чернобль в огне: почему масштабный пожар охватил Зону отчуждения. ВИДЕО

 

Полицейские установили второго поджигателя лесов в зоне отчуждения ЧАЭС 01
Полицейские установили второго поджигателя лесов в зоне отчуждения ЧАЭС 02

Источник: https://censor.net.ua/p3188804
 
   
 Топ комментарии
 
... затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву.

Тілу 37 років ...

Олії в голові нема з народження. І вже не буде.
Дивлюся на фотку: отаке бідове, нещасне. Жаль.
Але саме від таких найбільше клопоту і горя.
Хоч бери та з подвір*я таке не випускай, щоб біди не наробило.
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Біда в тому, що в тюрмі йому буде навіть краще ніж в себе в дома.
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Я бы этих свиней, приковал бы к какому нибудь бульдозеру, расчищавшему завалы перед 4-м энергоблоком.
Всего на пару тройку дней.
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Дань собирают религиозные люди, а не верующие.Тут все це розтлумачується, кому цікаво ось ссилка.
https://www.youtube.com/watch?v=OcoQqaHmBpM
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Біда в тому, що в тюрмі йому буде навіть краще ніж в себе в дома.
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Я бы этих свиней, приковал бы к какому нибудь бульдозеру, расчищавшему завалы перед 4-м энергоблоком.
Всего на пару тройку дней.
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Нашли доблесные мусора козла отпущения. А то что всегда это делают лесники с лесовой мафией чтобы прошел низовой пожар,и лес тогда по закону под пилу чтобы жук не съел ,но чтото вышло из под контроля. А серьезных людей обвинять нельзя.
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Да они может сами и остальное подожгли, ведь ни кто не проверит сколько они тушили, сколько солярки спалили и сколько нарядов выписано... Там миллионы можно списать только по МЧС.
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... затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву.

Тілу 37 років ...

Олії в голові нема з народження. І вже не буде.
Дивлюся на фотку: отаке бідове, нещасне. Жаль.
Але саме від таких найбільше клопоту і горя.
Хоч бери та з подвір*я таке не випускай, щоб біди не наробило.
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А на хуа он это делал ? Может недостаток йода виноват? И оно , скорее всего за бубочку голосовало. По скудоумию. И костер затеяло. По скудоумию. Не просчитав возможные последствия.
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Походу мужика сделали козлом отпущения,на фото конкретно видно пару метров диаметр выгоревшей травы.Мусор сам версию толкает ,а мужик запуганный только дакает.
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Мусор уже раскрытие себе записал, завтра генеральские лампасы будет подшивать
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Перевозить тлеющий костер... Поліцейські встановили особу другого підпалювача лісів у зоні відчуження ЧАЕС - Цензор.НЕТ 8104 Премию Дарвина дайте ему
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блин ну если столько проблем с поджогами - дык скупайте сухую траву. на металл вон гвозди ржавые вытягивают, а сколько с Чернобыля понатаскали ... а там или бумагу делать или на корм, или на топливо... хотя конечно проще распилить кучу бабла в никуда, зато все при деле, одни бегают другие тушат, третьи ловят, кому-то даже медаль дадут ...
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Перегнившая трава может использоваться на полезный компост. Почему то люди об етом не знают и считают что лучше всего удобрять коровьим вонючим дерьмом, а некоторые индивидумы и свои параши на огород вывозят
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Блин.
Как только й власти оказался ишак по кличке зеля - началось: Припять, Чернобыл, дефолт, короновирус,остановка промышленности, секвестр бюджета и т.п. и т.д.
ТАКОГО РЕАЛЬНО НИКОГДА НЕ БЫЛО.
Случайность? - но вспомним пожар в Нотр-Даме, смерть султана Омана и множество другого...

"Клоун Апокалипсиса", ***
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У меня по соседству живет такое же безмозглое тело, Чуть ли не каждый день на огороде коптит вулкан из бурьяна. Сгребает с огорода все до волосинки и листика и поджигает, что нельзя форточку открыть даже ночью. Сколько говорил етому дебилу чтобы выкопал в конце огорода ямку и сгребал туда сгниет и будет бесплатное удобрение. Все равно не доходит. Хоть молотком по башке у*бать ему. Зато где то возьмет дерьма и разбрасывает каждый год по огороду и травя всю округу ароматами свинофермы. Считает себя примерным хозяином потому что на огороде ни травинки не растет. Хотя и урожаев особых ненаблюдается.
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В компостной яме заводится медведка она же капустянка, хрен ее потом вытравишь.
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Там же на фотографиях видно круг вокруг дерева. Какого-то запойного ханыгу левого за литру самогона полицаи на статью подписали за поджог.
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Там же на фотографиях видно круг вокруг дерева. Какого-то запойного ханыгу левого за литру самогона полицаи на статью подписали за поджог.
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Так поджигатель должен рассказывать, как совершал преступление, а по ходу, мент рассказывает вместо него, так может мент поджигатель, он больше знает, знает как все было.
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Это война чуваки.Эта диверсия, из разряда взрывов складов с арсеналом.Атака идёт вообще на весь ядерный комплекс Украины.Цель сменив руководство атомщиков на лояльных Мордору,устроить рукотворный ядерный кризис в Украине с помощью которого выступить в качестве спасителей Запада от надвигающейся катастрофы в Украине.Мол без мордовських ядерщиков,Украина обречена......К тому же,интересное совпадение,а может знак.Роман американского писателя Генри Саттона "Гром среди ясного неба"рассказывающий об вирусной пандемии,вырвавшийся из лаборатории,имеет второе название в американском сегменте,и называется"Вектор".Тем же названием,какой называлась лаборатория москалей где произошёл взрыв.Совпадение?Не думаю! Поліцейські встановили особу другого підпалювача лісів у зоні відчуження ЧАЕС - Цензор.НЕТ 2091
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Ну конечно, все поцы одновременно просто мусор жгли...
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Поліцейські встановили особу другого підпалювача лісів у зоні відчуження ЧАЕС - Цензор.НЕТ 3035

вот из этого места через 5 км на север (рукой показывает) возник пожар...
но фиг с ним с нещасным назначенным козлом отпущения вместо тех, кто поджёг для протягивания законов и дерибана денег и Украины, быдло в комментах аж всирается изобличением ВРАГА НАРОДА НА ФОТО.
Поліцейські встановили особу другого підпалювача лісів у зоні відчуження ЧАЕС - Цензор.НЕТ 9577
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Идеальный выборець зеленского-мозгов от рождения нет
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