 Пришвартованный в Одессе санитарный катер "Сокаль" подготовили для больных COVID-19. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Минобороны АрміяInform, учитывая сегодняшнюю ситуацию с заболеванием коронавирусом, в случае необходимости на катере можно будет разместить определенное количество больных.

На территории Практической гавани в Одессе находится немало кораблей. Для того, чтобы ограничить передвижения больного с КПП воинской части и его контакта со здоровыми людьми, было принято решение в случае необходимости для изоляции инфицированных использовать санитарный катер "Сокаль". По прибытии больного на борт этого судна будет проведен его осмотр, забор необходимых образцов для анализов. На основе данных медицинские работники примут решение о дальнейшей тактике его лечения, госпитализации или изоляции.

Отмечается, что на "Сокале" два изолятора, один из которых общий, а другой для тяжелых больных. Он оборудован душевыми кабинами, операционной, где можно проводить лечебные процедуры, приборами, фиксирующими пульс, давление, температуру. Катер обеспечен дезинфекционными средствами, а также всеми необходимыми медикаментами для оказания помощи. Для того, чтобы экипаж и больные не ходили на общий камбуз, на борту организовано соответствующее питание.

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Фото: armyinform.com.ua

Напомним, первый летальный случай от коронавирусной болезни зафиксирован 12 апреля в Одесской области, скончалась жительница г. Подольск. 67 человек в Одесской области имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19.

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