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 Плановые тактические учения ВСУ начались в западной части Украины. ФОТО

В западной части страны проходят плановые тактические учения военных частей и подразделений десантно-штурмовых войск, Сухопутных войск и Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Во время учений будут отработаны вопросы перемещения подразделений, десантирование и различные тактические действия в горной местности", - сказано в сообщении.

Действия подразделений десантно-штурмовых войск будут обеспечивать боевые самолеты Воздушных сил, боевые вертолеты армейской авиации и инженерно-саперные подразделения Сухопутных войск ВСУ.

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"Призываем граждан не волноваться! Данные меры подготовки осуществляются с учетом соответствующих рекомендаций и ограничений в связи с карантином. Десантно-штурмовые войска, как и остальные подразделения Вооруженных сил Украины, продолжают повышать свое боевое мастерство для защиты граждан и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

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Плановые тактические учения ВСУ начались в западной части Украины 01
Плановые тактические учения ВСУ начались в западной части Украины 02
Плановые тактические учения ВСУ начались в западной части Украины 03
Плановые тактические учения ВСУ начались в западной части Украины 04

Источник: https://censor.net.ua/p3188782
 
   
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Так давай всех отзовем в места дислокаций военных подразделений
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Так давай позаражаем. 15 % медиков заражены.
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надіюсь галавнакамандуючий буде присутній там.

Плановые тактические учения ВСУ начались в западной части Украины - Цензор.НЕТ 6155
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Валерій Ананьєв1 квітня
Моя країна нагадує великий дерев'яний човен, повний жирних ненаситних щурів, які весь час прогризають у ньому дірки, а екіпаж власними силами їх латає і латає. Так і пливемо із року в рік. Одні весь час задовольняють власні потреби надміру, а інші по коліно у воді намагаються хоч якось тримати все на плаву.
Це стосується не лише політиків з чиновниками. Серед щурів також немало представників українського бізнесу з відсутнім відчуттям громадянської відповідальності.

Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, що Yakaboo допомагає зайти в Україну російському пропагандистському видавництву Альпіна, яке видало «Інтерв'ю с Путіним»? Не просто продає їх книги, а став їх партнером в широкому сенсі цього слова. Від друку до реалізації. Чим загрожує повному знищенню тих невеликих досягнень українського книжкового ринку, які з'явились за останні роки.

Так от, у нас є для вас новини.

Поки Yakaboo бореться з коментарями небайдужих громадян, робить вигляд, "що нічого не відбувається і продовжує антиукраїнську діяльність, ми зі своєї сторони намагаємось робити максимум, що в наших силах. На минулому тижні відправили два запити до "Міністерство культури та інформаційної політики України" та "Держкомтелерадіо", з вимогою включити Альпіну до санкційного списку видавництв. Сьогодні надіслали запит до "Рада національної безпеки і оборони України". Підготувати запити нам допомогла юркомпанія "Міллер, юридична компанія".

Оскільки Yakaboo ігнорує здоровий глузд і їм все одно з ким працювати аби платили, ми спробуємо заблокувати саму "Альпіну" через законодавство.

Але, враховуючи сьогоднішню неоднозначну позицію української влади стосовно росії, я не можу бути впевненим, що видання пропагандистської літератури буде вагомим аргументом для заборони "Альпіни" в Україні. Тому закликаю усіх небайдужих громадян разом із нами бойкотувати інтернет-магазин Yakaboo - #бойкотYakaboo

Три місяці тому я відкликав свою книгу з цього магазину; співпрацю з Yakaboo припинило одне з найбільших українських видавництв «
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«Наш Формат»; також вийшли з Yakaboo видавництва «Видавництво Білка» та «Моя КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ»; компанія « ROZETKA» прибрала зі свого сайту усі книги українофобного видавництва «Альпіна».

Перспектива жити в здоровій країні і відповідальність має переважати жлобське відчуття ненаситності.

Ще раз звертаюсь до компанії Yakaboo з проханням зрозуміти хибність позиції по співпраці з пропагандистським російським видавництвом. А поки що - #бойкотYakaboo . Якщо ви думаєте, що проблема заглухне сама по собі, ви помиляєтесь - полум'я буде тільки розгоратися, пауза була викликана лише юридичною підготовкою.

Прошу підтримати акцію, протест, чи як вам хочеться назвати всю цю історію, лайком коментарем та репостом.

P.S. Трохи пізніше скину в коментарі фото запитів.

#бойкотYakaboo
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А если инженерную технику в Чернобыль?
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У десантуры из инженерки только сколупатор 4421 и пзмка , хай с Десны в Чернобыль натянут имров с батами , те гребут мама не горюй.
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Вушмыдесатка в деле, курва час настав.
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