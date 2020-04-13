EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  1045  17
Все про:пожар (4010) помощь (3262) Зона отчуждения (141) волонтеры (1990) Юсупова (19)

 Пожарным в Зоне отчуждения нужна помощь: собран груз на 300 кг, готовится новый, - волонтер Юсупова. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова собирает помощь пожарным, которые уже 10 дней борются с огненной стихией в Зоне отчуждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

"Ночью сестра воина АТО, который сейчас в Чернобыльской зоне, там где уже 10 дней бушуют пожары, написала мне, что около 400 человек тушат ужасный пожар. Как они спят прямо в машине, спят на улице, как горят села, как люди рискуют жизнью. Ком в горле. Вчера я узнала какие есть потребности и уже сегодня мы с подругой собрали груз почти 200 кг и отправили в зону Чернобыля. Купили опрыскиватели на 15-13 тыс., генератор - 7500 тыс., оплатила 50 сухпайков - 13 тыс., 100 кг уже едет из Запорожья в Чернобыль, купили защитные халаты для медиков 30 шт. - 7200 тыс., ещё 50 штук были у меня, отправила на топливо 6 тыс., отправили много новых футболок, мыльно-рыльное, кофе, чай, сладкое, защитные очки и купили 200 масок. Груз получился почти 200 кг и потратили 52 тыс. грн. Ещё успели в госпиталь завезти раненым продукты. С сухпайками из Запорожья почти 300 кг собрали. Но это не все. Заказала ещё респираторы от дыма, опрыскиватели всегда нужны на 16 литров, защитные маски. Прошу присоединяйтесь, уже сгорело 12 сел и много территории. Как все получу, будем снова отправлять в зону пожара. Все отчеты у меня на странице. Спасибо за каждую копейку. Карты для помощи 5218 5722 2178 3579 Приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова", - говорится в сообщении.

Пожарным в Зоне отчуждения нужна помощь: собран груз на 300 кг, готовится новый, - волонтер Юсупова 01
Пожарным в Зоне отчуждения нужна помощь: собран груз на 300 кг, готовится новый, - волонтер Юсупова 02
Пожарным в Зоне отчуждения нужна помощь: собран груз на 300 кг, готовится новый, - волонтер Юсупова 03
Пожарным в Зоне отчуждения нужна помощь: собран груз на 300 кг, готовится новый, - волонтер Юсупова 04
Пожарным в Зоне отчуждения нужна помощь: собран груз на 300 кг, готовится новый, - волонтер Юсупова 05
Пожарным в Зоне отчуждения нужна помощь: собран груз на 300 кг, готовится новый, - волонтер Юсупова 06
Пожарным в Зоне отчуждения нужна помощь: собран груз на 300 кг, готовится новый, - волонтер Юсупова 07Пожарным в Зоне отчуждения нужна помощь: собран груз на 300 кг, готовится новый, - волонтер Юсупова 08
Пожарным в Зоне отчуждения нужна помощь: собран груз на 300 кг, готовится новый, - волонтер Юсупова 09Пожарным в Зоне отчуждения нужна помощь: собран груз на 300 кг, готовится новый, - волонтер Юсупова 10
Пожарным в Зоне отчуждения нужна помощь: собран груз на 300 кг, готовится новый, - волонтер Юсупова 11
Пожарным в Зоне отчуждения нужна помощь: собран груз на 300 кг, готовится новый, - волонтер Юсупова 12Пожарным в Зоне отчуждения нужна помощь: собран груз на 300 кг, готовится новый, - волонтер Юсупова 13

Пожарным в Зоне отчуждения нужна помощь: собран груз на 300 кг, готовится новый, - волонтер Юсупова 14

Источник: https://censor.net.ua/p3188755
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Страны нет после выборов в 2019, этой шайке дилетантов не до пожара, они думают как Коломойше угодить..
 показать весь комментарий
 
 
На хрен пошли для кого Украина уже не страна. Кацапские пропагандоны.
 показать весь комментарий
 
 
Вопрос к зеленому недоразумению, решившему, что оно может управлять страной и к тем баранам, которые в это поверили.
 показать весь комментарий
 
 
Одного не пойму, на МВД тратится офигенная часть бюджета и им еще нужна помощь волонтеров?
Где Геращенко, пусть ответит!
 показать весь комментарий
 
 
Ему некогда, он помогает откаты Авакову по карманам распихивать.
 показать весь комментарий
 
Пожарные спят прямо на траве! Кто нибудь им о заразных клещах донести может?
 показать весь комментарий
 
Им просто всё равно после такой работы. Поспать хоть час.
 показать весь комментарий
 
 
А там на паралельній гілці флудять зебіли! Зайдіть та заспамте їх!
 показать весь комментарий
 
 
И опять ни одной выписки из банка. Юсоупова, где обещанные отчеты??? Отчет это приход-расход, вы НИКОГДА не публикуете полученную сумму. Разница между расходом и приходом у вас всегда скрыта. Это говорит только об одном, что вы просто наживаетесь на чужой беде.
 показать весь комментарий
 
 
В мене складається враження що у нас крім Наталі Юсупової і ще кількох волонтерів ніхто серйозно не вирішує НП по цілій країні. А ще тявки шмарклі на телеканалах відкривають ротяки і кажуть що вона "піариться". А чому ж зелена шобла не піариться? Я би з задоволенням подивився на такого роду "піар".
 показать весь комментарий
 
 
Опрыскиватель аккумуляторный Grunhem GHS 16М емкостью 16 литров подходит для универсального использования в саду.
Лучше собирайте уже на ПРОВАЛ, хоть в сатиру когда нибудь попадете. Собираете профессиональным пожарным на садовые лейки, даже не смешно. Лохи конченные.
 показать весь комментарий
 
Похоже государства Украина больше не существует. Зачем и кому платим налоги тогда?
 показать весь комментарий
 
Завтра по крайней мере в Киеве обещают дождь....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх