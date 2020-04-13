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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (18939) правоохранительные органы (1178) стрельба (2615) Геращенко Антон (1056)

 Суд избирает меру пресечения для бывшего милиционера, который стрелял в якобы подрезавший его автомобиль в Киеве, - замглавы МВД Геращенко. ФОТОрепортаж

Примерно в 19:48 11 апреля Виталий Бездитный ехал на собственном Range Rover по Набережному шоссе в Киеве и ему показалось, что водитель Б. на BMW, перестраиваясь вправо для поворота на мост Метро, не предоставил ему преимущество в движении прямо.

На съезде с моста в направлении Броварского проспекта мужчина догнал BMW и "из заранее заготовленного неустановленного предмета, желая наступления последствий в виде нанесения телесных повреждений Б., повредил правое стекло передней двери транспортного средства", сообщает в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Он уточняет, что водитель Б. не пострадал - пуля прошла мимо.

Уже в 21:00 патрульная полиция остановила Range Rover, а Бездитный - задержан по подозрению в совершении преступления.

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Как сообщили в полиции Киева, получив ориентировку с маркой и номерными знаками автомобиля подозреваемого, патрульные установили направление движения и остановили беглеца на проспекте Соборности. "Задержанным оказался житель Дарницкого района, 1981 года рождения, который уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение хулиганских действий. В ходе осмотра его автомобиля эксперты обнаружили и изъяли пистолет, который отправили на проведение экспертного исследования", - рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

"Во время проведения обыска автомобиля марки Range Rover сотрудниками полиции изъято: предмет, похожий на пистолет, 13 предметов, похожих на патроны, 1 предмет, похожий на патрон 9 мм, раскладной металлический предмет, похожий на телескопическую палку (дубинку), предмет, похожий на нож, предмет, похожий на винтовку №16-Р6307", - сообщил Геращенко.

По его словам, 12 апреля злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины. В тот же день ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 УК Украины.

"Пока ему предъявлено обвинение в хулиганстве с использованием оружия, но если в ходе следствия окажется, что его выстрел мог быть смертельным для гражданина Б., то обвинения может быть переквалифицировано в статью 115 - покушение на умышленное убийство", - уточнил Геращенко.

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Суд по избранию меры проходит в Днепровском районном суде. Прокуратура и полиция требует избрания меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Виталию Владимировичу Бездитному 39 лет. Он работал в милиции, но был уволен в 2006 году и пошел работать в частные охранные структуры. Сейчас работает консультантом по безопасности в холдинге "Мироновский хлебопродукт".

Геращенко также сообщил, что в мае 2019 года Виталий Бездитный уже стрелял в другого водителя, но до сих пор не понес за это наказание. "По этому вопросу по моему поручению проводится проверка", - отметил замминистра.

Суд избирает меру пресечения для бывшего милиционера, который стрелял в якобы подрезавший его автомобиль в Киеве, - замглавы МВД Геращенко 01

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Суд избирает меру пресечения для бывшего милиционера, который стрелял в якобы подрезавший его автомобиль в Киеве, - замглавы МВД Геращенко 02
Суд избирает меру пресечения для бывшего милиционера, который стрелял в якобы подрезавший его автомобиль в Киеве, - замглавы МВД Геращенко 03
Суд избирает меру пресечения для бывшего милиционера, который стрелял в якобы подрезавший его автомобиль в Киеве, - замглавы МВД Геращенко 04
Суд избирает меру пресечения для бывшего милиционера, который стрелял в якобы подрезавший его автомобиль в Киеве, - замглавы МВД Геращенко 05

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Суд избирает меру пресечения для бывшего милиционера, который стрелял в якобы подрезавший его автомобиль в Киеве, - замглавы МВД Геращенко 06
Суд избирает меру пресечения для бывшего милиционера, который стрелял в якобы подрезавший его автомобиль в Киеве, - замглавы МВД Геращенко 07

Источник: https://censor.net.ua/p3188742
 
 
 Топ комментарии
 
Мусор бывший арсенал целый возит. Какое хулиганство??! Хотя бабло заплатит и будет "хулиганство". Все по-прежнему в прокурватуре украинской.
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!желая наступления последствий в виде нанесения телесных повреждений..."
Ох как менты своих отмазывать умеют, а может это таки покушение на убийство?
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жаль, у водителя буэмэвэ не было пистолета, или гранатомёта, или на крайняк, пулемёта Максим, тогда преступность бы сразу сошла на нет
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Или огнемёта,кстати можно самому изготовить...
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Идиот должен сидеть -- похер кто он бывший. настоящий. на нары
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В этом событии все прекрасно-начиная с первой фразы- мент ехал на своем Рэндж Ровере!!!!!!! Ну вот и нтересно, откуда у мена бабло на такую машину?????? Тут даже никто не задается этим вопросом, все вроде как само собой разумеющееся! Насос..ой наколядовал? Или жена крутой бизнесмен, как всегда? Вот пока позволяем таким уродам безнаказано воровать, вымогать, закрывать и открывать дела за бабло, до тех пор они себя будут чувствовать почти богами, и творить все, что им на ум всбредет
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это нова полиция - очьень важьно? Если нет, то зачем писать что это бывший мусор?
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только хотел написать - "А в США полицейские пристрелили бы этого урода без лишних разговоров"
Прочитал внимательно - а преступник оказывается и есть мент.... Суд избирает меру пресечения для бывшего милиционера, который стрелял в якобы подрезавшее его авто в Киеве, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 2117
Пичалька....
Каждый день такие новости - муссора ограбили, избили, подкинули и тд...
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А чому пишуть "похожий" , як що то справжня зброя ? Може треба писати й "громадянин, похожий на Віталія Бездітного" ? А експертиза нехай встановлює істину.
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Порохобот с оружием,не выпускать гниду.
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Судя по всему, там не "подрезание" было, а полицай с бандюком что-то "не поделили" и полицай решил "разобраться"... Но так как ни тот, ни другой сами на себя "криминал" "тянуть" не будут, то сошлись на "подрезке"...
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Мусор бывший арсенал целый возит. Какое хулиганство??! Хотя бабло заплатит и будет "хулиганство". Все по-прежнему в прокурватуре украинской.
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!желая наступления последствий в виде нанесения телесных повреждений..."
Ох как менты своих отмазывать умеют, а может это таки покушение на убийство?
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колымагу свою перепишет на следака , сделают условку потом ) это если бы обычный дед был в селе . с ружьем и промахнулся бы , то его бы точно посадили
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Чи я слепой, чи фото левое???? На фото я ЯВНО ВИЖУ АПС (в простонародии Стечкин)...
Их тоже уже стали переделывать на резинострелы??????? Или это "наградной" от Косюка????????
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Стріляв не вперше. Знову мосорок бувший буде на волі і далі бикуватиме.
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А чому пишуть "похожий" , як що то справжня зброя ? Може треба писати й "громадянин, похожий на Віталія Бездітного" ? А експертиза нехай встановлює істину.
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Не, это не детский хирург и не АТОшник - отпустят под нечистое слово!
Это - СВОЙ!
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