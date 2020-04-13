 Суд избирает меру пресечения для бывшего милиционера, который стрелял в якобы подрезавший его автомобиль в Киеве, - замглавы МВД Геращенко. ФОТОрепортаж

На съезде с моста в направлении Броварского проспекта мужчина догнал BMW и "из заранее заготовленного неустановленного предмета, желая наступления последствий в виде нанесения телесных повреждений Б., повредил правое стекло передней двери транспортного средства", сообщает в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
Он уточняет, что водитель Б. не пострадал - пуля прошла мимо.
Уже в 21:00 патрульная полиция остановила Range Rover, а Бездитный - задержан по подозрению в совершении преступления.
Как сообщили в полиции Киева, получив ориентировку с маркой и номерными знаками автомобиля подозреваемого, патрульные установили направление движения и остановили беглеца на проспекте Соборности. "Задержанным оказался житель Дарницкого района, 1981 года рождения, который уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение хулиганских действий. В ходе осмотра его автомобиля эксперты обнаружили и изъяли пистолет, который отправили на проведение экспертного исследования", - рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.
"Во время проведения обыска автомобиля марки Range Rover сотрудниками полиции изъято: предмет, похожий на пистолет, 13 предметов, похожих на патроны, 1 предмет, похожий на патрон 9 мм, раскладной металлический предмет, похожий на телескопическую палку (дубинку), предмет, похожий на нож, предмет, похожий на винтовку №16-Р6307", - сообщил Геращенко.
По его словам, 12 апреля злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины. В тот же день ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 УК Украины.
"Пока ему предъявлено обвинение в хулиганстве с использованием оружия, но если в ходе следствия окажется, что его выстрел мог быть смертельным для гражданина Б., то обвинения может быть переквалифицировано в статью 115 - покушение на умышленное убийство", - уточнил Геращенко.
Суд по избранию меры проходит в Днепровском районном суде. Прокуратура и полиция требует избрания меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Виталию Владимировичу Бездитному 39 лет. Он работал в милиции, но был уволен в 2006 году и пошел работать в частные охранные структуры. Сейчас работает консультантом по безопасности в холдинге "Мироновский хлебопродукт".
Геращенко также сообщил, что в мае 2019 года Виталий Бездитный уже стрелял в другого водителя, но до сих пор не понес за это наказание. "По этому вопросу по моему поручению проводится проверка", - отметил замминистра.
Прочитал внимательно - а преступник оказывается и есть мент....
Пичалька....
Каждый день такие новости - муссора ограбили, избили, подкинули и тд...
Ох как менты своих отмазывать умеют, а может это таки покушение на убийство?
Их тоже уже стали переделывать на резинострелы??????? Или это "наградной" от Косюка????????
Это - СВОЙ!