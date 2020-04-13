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Все про:контрразведка (256) подделка (232) СБУ (14559)

 Житель Львовщины использовал поддельные дипломатические номерные знаки и документы на авто за границей, - контрразведка. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила жителя Львовщины, который использовал поддельные дипломатические номерные знаки и документы на авто нашего государства за рубежом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Контрразведчики спецслужбы установили, что дипломатические номерные знаки, которые использовал украинец для своего элитного авто, выданы на другое транспортное средство и не имеют никакого отношения к этому гражданину.

Псевдодипломат использовал поддельные номерные знаки и техпаспорт на свой автомобиль, ведь рассчитывал на специальную защиту в соответствии с нормами международного права, дипломатические привилегии и иммунитет.

Сейчас устанавливается возможная причастность украинца к другой противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

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Житель Львовщины использовал поддельные дипломатические номерные знаки и документы на авто за границей, - контрразведка 01

Источник: https://censor.net.ua/p3188702
 
 
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Поддельные?Соневаюсь,в Украине возможно купить и официальные документы что вы первый космонавт в мире.
Вспомните на кадрах кинохроники когда на ворота Зимнего лезут матросы,так официальные удостоверения что именно они на эти ворота лезли в СССР имели аж 13 000 человек.Сам знаю людей которые при аварии на ЧАЭС имеют удостоверения сто они были на самом реакторе хотя и не покидали свой дом за сотни километров от Чернобыля и пользуются льготами вне очереди.
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Стопудов, шо этот злыдень из хитросракой соевой "патриотичной" элитки 4%.
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Неужели это смог провернуть простой громадянин , что-то не верится в простоту таких махинаций . Кто-то захотел без проблем расствориться в европейской среде , но где-то сбой произошёл ...
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какой то потужный реформатор попался.
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