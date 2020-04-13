 Пожар в зоне ЧАЭС дошел до станции "Янов", горит подстилка на дамбе охладительного резервуара Припяти, - ГАЗО. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения, передает Цензор.НЕТ.

Основные очаги возгорания находятся в районе сел Новый мир, Старая Рудня, Кливина и Чистогаловка.

"В районе села Чистогаловка из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся через минерализованную полосу и автодорогу и, обойдя участок Рыжего леса, "вышел" к железнодорожной станции "Янов", - сообщают в ведомстве.

Спасатели принимают все возможные меры для максимального сдерживания огня и недопущения его распространения на лесные массивы. На левом берегу реки Припять никаких возгораний нет.

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