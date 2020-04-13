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Все про:пожар (4010) ЧАЭС (394) Чернобыль (372) Зона отчуждения (141)

 Пожар в зоне ЧАЭС дошел до станции "Янов", горит подстилка на дамбе охладительного резервуара Припяти, - ГАЗО. ФОТО

Пожар в Зоне отчуждения оминул Рыжий лес и вышел к станции "Янов", которая находится в трех километрах от ЧАЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения, передает Цензор.НЕТ.

Основные очаги возгорания находятся в районе сел Новый мир, Старая Рудня, Кливина и Чистогаловка.

"В районе села Чистогаловка из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся через минерализованную полосу и автодорогу и, обойдя участок Рыжего леса, "вышел" к железнодорожной станции "Янов", - сообщают в ведомстве.

Спасатели принимают все возможные меры для максимального сдерживания огня и недопущения его распространения на лесные массивы. На левом берегу реки Припять никаких возгораний нет.

Читайте также: Выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса. Пытаются не допустить перехода огня на Припять, - глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Емельяненко

Пожар в зоне ЧАЭС дошел до станции Янов, горит подстилка на дамбе охладительного резервуара Припяти, - ГАЗО 01
Пожар в зоне ЧАЭС дошел до станции Янов, горит подстилка на дамбе охладительного резервуара Припяти, - ГАЗО 02
Пожар в зоне ЧАЭС дошел до станции Янов, горит подстилка на дамбе охладительного резервуара Припяти, - ГАЗО 03

Пожар в зоне ЧАЭС дошел до станции Янов, горит подстилка на дамбе охладительного резервуара Припяти, - ГАЗО 04

Источник: https://censor.net.ua/p3188682
 
 
 Топ комментарии
 
С приходом бубачки на трон в Украине одна напасть за другой
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Сгорела часть радиоактивного Рыжего леса, а нам сообщают, что фон ниже нормы и умный огонь обошел этот участок. Еще вчера там вообще не было ветра, сегодня уже возникли бушующие порывы. Может проще сказать, что больше недели надеялись на не пойми что и тушить начали 3 дня назад, а до этого изображали активность?
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Закон переходу кількості в якість в ретроспективні.
Кількість рукожопих виборців перейшла в якість - обрали рукожопого президента, рукожопу ВР, призначають перепризначають рукожопих міністрів, тощо.
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"которая находится в трех километрах от ЧАЭС" зашибись, еще этого не хватало
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С приходом бубачки на трон в Украине одна напасть за другой
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Закон переходу кількості в якість в ретроспективні.
Кількість рукожопих виборців перейшла в якість - обрали рукожопого президента, рукожопу ВР, призначають перепризначають рукожопих міністрів, тощо.
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Ну при Свинарчуке справедливости ради ничего лучшего не было, Склады рвались, пожары и тд... Да и кто же интересно выбрал бубочку? Хочу напомнить что Свинарчука избрали 54% населения. А Бубочку 73%. Можешь пошевелить свою извилину и подсчитать сколько порохосрани перебежало на сторону бубочки и что Свинарчук мог такое сделать народу что его стали все ненавидеть?
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а ответ прост - телевизор надо меньше смотреть, от этого мозг высыхает и тебя это тоже касается.
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Президент или насрано? Ответ - насрано... телевизором в голову 73%.
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Додумаються на майбутє так обробити територію, щоб ризику перекидування вогню на критичні об"єкти не буде?
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Сгорела часть радиоактивного Рыжего леса, а нам сообщают, что фон ниже нормы и умный огонь обошел этот участок. Еще вчера там вообще не было ветра, сегодня уже возникли бушующие порывы. Может проще сказать, что больше недели надеялись на не пойми что и тушить начали 3 дня назад, а до этого изображали активность?
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Нада бы уже привыкнуть что власти никогда правды холопам не скажут
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Да нет Ирада, у меня друг в отряде МЧС г.Нежин, они в...буют с самого начала. Ан-32п практически постояно проводят сбросы воды. Херачат сутки через сутки....
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Тогда не понимаю причины, первые два-три дня пожар был на площади 5 га, сообщали же. Это просто залить можно было по кругу.
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ну там же пожарные гидранты под каждым кустом не натыканы
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Были 4 самолета, хотя сейчас уже сообщают о 3, видно один за год похоронили и еще 3 вертолета. Эту площадь можно было просто залить с воздуха.
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Вот малый бизнес щимить - это да, тут МЧСникам равных нет, а как реальная работа, так сразу обложались...
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Содіваюся сталкери з Янова встигли змитися.
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При этом фартовом можем получить новый Чернобыль!
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Приближается годовщина аварии на ЧАЭС (26 апреля‎ ‎1986 года).
Это прям какой то знак судьбы.
И если тогда сумели побороть беду то сейчас все надежды на Господа всемогущего.
Тем более завтра обещают дождь в Чернобыле.
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"... -ну нехотят они дома сидеть как европейцы и американцы! не хотят!
- ну надо что то придумать,что то существенное!
- что же нам придумать!?
- есть идея !! ))) ..."
(из неопубликованного)
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