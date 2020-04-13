 Пожар в зоне ЧАЭС дошел до станции "Янов", горит подстилка на дамбе охладительного резервуара Припяти, - ГАЗО. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения, передает Цензор.НЕТ.
Основные очаги возгорания находятся в районе сел Новый мир, Старая Рудня, Кливина и Чистогаловка.
"В районе села Чистогаловка из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся через минерализованную полосу и автодорогу и, обойдя участок Рыжего леса, "вышел" к железнодорожной станции "Янов", - сообщают в ведомстве.
Спасатели принимают все возможные меры для максимального сдерживания огня и недопущения его распространения на лесные массивы. На левом берегу реки Припять никаких возгораний нет.
Кількість рукожопих виборців перейшла в якість - обрали рукожопого президента, рукожопу ВР, призначають перепризначають рукожопих міністрів, тощо.
Это прям какой то знак судьбы.
И если тогда сумели побороть беду то сейчас все надежды на Господа всемогущего.
Тем более завтра обещают дождь в Чернобыле.
- ну надо что то придумать,что то существенное!
- что же нам придумать!?
- есть идея !! ))) ..."
(из неопубликованного)