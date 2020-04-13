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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Несмотря на пандемию: США доставили для ВСУ дополнительные транспортные средства, - посольство. ФОТО

США продолжают оказывать Украине помощь в оборонной сфере даже во время пандемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Посольство США в Украине в Facebook.

"Даже во время COVID-19 предоставление нашей помощи Украине в сфере безопасности продолжается постоянно! На прошлой неделе мы доставили дополнительные транспортные средства, Вооруженные силы Украины смогут использовать их в зоне проведения ООС", - сказано в сообщении.

Несмотря на пандемию: США доставили для ВСУ дополнительные транспортные средства, - посольство 01
Фото: посольство США/Facebook

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"Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом российской агрессии", - добавили в пресс-службе посольства.

Несмотря на пандемию: США доставили для ВСУ дополнительные транспортные средства, - посольство 02

Источник: https://censor.net.ua/p3188663
 
 
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Хорошие мащины хоть комфорта там меньше чем в современных. Специалисты их ценят
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Кукурузер 79 серии
Кросавчег
Жаль что их тут гражданским не продают
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