 Несмотря на пандемию: США доставили для ВСУ дополнительные транспортные средства, - посольство. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Посольство США в Украине в Facebook.

"Даже во время COVID-19 предоставление нашей помощи Украине в сфере безопасности продолжается постоянно! На прошлой неделе мы доставили дополнительные транспортные средства, Вооруженные силы Украины смогут использовать их в зоне проведения ООС", - сказано в сообщении.



Фото: посольство США/Facebook

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"Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом российской агрессии", - добавили в пресс-службе посольства.