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 Экс-беркутовец задержан во время продажи оружия преступникам в Запорожье, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Запорожье экс-сотрудника расформированного в 2014 году спецподразделения милиции "Беркут" на незаконном изготовлении и сбыте огнестрельного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительной версии следствия, бывший спецназовец, который сейчас возглавляет подразделение безопасности в одной из коммерческих столичных структур, одновременно с легальной работой занимался противоправной деятельностью.

В частности, имея специальные знания по ремонту огнестрельного оружия, мужчина переделывал для продажи травматические и стартовые пистолеты на боевые. Клиентов он подыскивал через специализированные интернет-платформы и реализовывал через личные связи в криминальных кругах в Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.

Правоохранители задержали злоумышленника в Запорожье во время очередной попытки продажи за 50 тыс. гривен 10 стартовых пистолетов, переведенных в боевое состояние, и более 200 патронов к ним. Во время обыска в его автомобиле был изъято еще один "модернизированный" пистолет с патронами.

Ранее оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов реализации злоумышленником оружия. Сейчас все изъятые средства поражения направлены для проведения соответствующих экспертиз. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины задержанному объявлено о подозрении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела, в том числе клиентов задержанного, а также привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконному обороту оружия.

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Экс-беркутовец задержан во время продажи оружия преступникам в Запорожье, - СБУ 01
Экс-беркутовец задержан во время продажи оружия преступникам в Запорожье, - СБУ 02
Экс-беркутовец задержан во время продажи оружия преступникам в Запорожье, - СБУ 03
Экс-беркутовец задержан во время продажи оружия преступникам в Запорожье, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/p3188617
 
   
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"...беркутовец задержан во время продажи оружия преступникам..." (с) Так і писали б: "свій - своїм"!
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Жертва Майдану, партянка за нього безплатно впишеться, Бєнєдіктова вкупі з Бюром репресій ********** мудрим процессуальним руководством (чи рукоблудієм ?)
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А чего их сразу всех не пересажали? Вчера бывший беркутовец в Киеве по машинам стрелял и это уже с ним второй случай. Сегодня другой бывший беркутовец оружие продаёт.
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Тупо переделка с возможностью использования под патрон с резиновой пулей ДЛЯ САМООБОРОНЫ !!! от самих же ментов !! которые все со стволами ходят и трусят простой незащищенный ничем народ..диаметр ствола 6.8 - 7.0 БОЕВОЙ ПАТРОН НЕ ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ !
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