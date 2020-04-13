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 Фоторепортаж, За рубежом
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 В аэропорту Токио установили картонные кровати: на них прибывшие ждут результаты тестов на COVID-19. ФОТОрепортаж

Территория зала прилета в токийском аэропорту Нарита преобразована в зону с картонными краватями для международных путешественников, которые ожидают результатов тестирования на коронавирус.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Временная импровизированная зона ожидания с десятками картонных кроватей предназначена для тех, чьи друзья и родственники не могут забрать их личным транспортом. Пока люди ждут результаты, персонал в защитном снаряжении разносит закуски и воду", - говорится в сообщении.

В то же время использование пространства в аэропорту Нарита под временный "лагерь" вызвало критику в японских социальных сетях: пользователи отметили, что это может способствовать распространению коронавируса, а не сдерживать его.

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В аэропорту Токио установили картонные кровати: на них прибывшие ждут результаты тестов на COVID-19 01
В аэропорту Токио установили картонные кровати: на них прибывшие ждут результаты тестов на COVID-19 02
В аэропорту Токио установили картонные кровати: на них прибывшие ждут результаты тестов на COVID-19 03

Источник: https://censor.net.ua/p3188616
 
   
 Топ комментарии
 
у вас из говна памятники делают
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Дикари.

Разве для того тесты делаются, чтобы их тратить на всякие измерения ?
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А оманське Брехло розпускало їх на всі 4 сторони.
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Дикари.

Разве для того тесты делаются, чтобы их тратить на всякие измерения ?
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Мне вообще кажется, что нарушают конституционные права японцев, они свободные люди и без какой либо обсервации, могут пойти в гости к своим друзьям
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Картон очень хорош для разжигания костров для шашлыков.))
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у нас бы уже власть с говном мешали)))
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Одобряю . Люди ценят себя и свои ресурсы .
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А оманське Брехло розпускало їх на всі 4 сторони.
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да, ваш мародер після програшу все своє барахло накрадене разом із стільчиками на Банковій в іспанію викрало
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І цю вигадку Зе-прокурори вже рік довести не можуть? Ай-яй-яй. Всіх в Трускавець на перепідготовку!
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а особо отличившихся наградил плюшевым мишкой и именными часами )))
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что даже не потратили сотню миллионов долларов? Срамота, наших (или не нашых) бы зеленых туда....
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І де там ліжка з картону? З картону лише стінки.. Журналюгі як всегда
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Что плохого в картоных кроватях? Лучше чем сидеть на полу. К тому же они одноразовые и их сожгут а не посадят на зараженую кровать другого человека
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Они что, весь пассажмропоток токийского аэропорта кладут на эти кровати?
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