EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия
  4032  14
Материалы по теме:
Все про:ДТП (6091) Киев (18939) Нацполиция (11224)

 Полицейский автомобиль насмерть сбил человека в Киеве, мужчина перебегал дорогу в запрещенном месте, - Нацполиция. ФОТО

По предварительным данным, пострадавший перебегал проезжую часть в запрещенном месте. Причины этого ДТП будут установлены в ходе расследования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

"На Харьковском шоссе водитель, управляя автомобилем "Skoda Octavia", совершил наезд на мужчину. На месте происшествия работали патрульные полицейские и следователи главного управления полиции Киева. Также по адресу прибыла карета скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Предварительно было установлено, что водитель служебного автомобиля двигался по шоссе в направлении улицы Фанерной, а тем временем пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в больницу.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут устанавливать следователи Государственного бюро расследований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция Киева использует дроны и катера для контроля режима карантина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейский автомобиль насмерть сбил человека в Киеве, мужчина перебегал дорогу в запрещенном месте, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/p3188608
 
 
 Топ комментарии
 
Полицейский автомобиль насмерть сбил человека в Киеве, мужчина перебегал дорогу в запрещенном месте, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4296 Ни хрена себе оштрафовали.
 показать весь комментарий
 
Может и сбили потому, что без маски бегал.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Полицейским премию и почетные грамоты! Ходил без намордника- достоин Смерти, чтоб заразу не распространять.
 показать весь комментарий
 
В 21.20 куда же направлялось служебное авто, и фото с места происшествия 1, че так скромно когда простой водитель совершает дтп, то и видео фото полно а здесь скромно так, на алкоголь хоть не забыли проверить?
 показать весь комментарий
 
 
Может и сбили потому, что без маски бегал.
 показать весь комментарий
 
 
а где были полицейские, когда их автомобиль сбивал прохожего..., сидели в кафешке и жрали пончики?
 показать весь комментарий
 
 
А с какой скоростью мусора ехали? 50 км в час соблюдали?
 показать весь комментарий
 
 
полицейская машина без опознавательных знаков
 показать весь комментарий
 
 
Это институт химии. Там в подземка в пяти метрах. Заслуженная премия Дарвина.
 показать весь комментарий
 
а водила не причем?)))ехал 40 км.аж крыло вырвало))))
 показать весь комментарий
 
 
Судя по заборам из смайликов ты тоже бегаешь через шесть полос.
 показать весь комментарий
 
если б эти ублюдки ехали с скоростью 60 км в час то успели бы среагировать.а так оно козляра перло наверное 120 или 150 как вечером летают по Перова от вседозволенности что ментов нету.Скоты тупые.Хотят уважения а сами ведут себя как последниее быдло
 показать весь комментарий
 
 
чергова смерть від аваківських подонків..то пишуть мусорськи ЗМІ не вірте..мусорило летіло з шаленою швидкістю точно.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх