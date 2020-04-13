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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Пьяный водитель насмерть сбил 80-летнюю женщину на Ривненщине и при побеге врезался в столб, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

44-летний водитель легковушки "Audi А6" на перекрестке допустил наезд на женщину-пешехода, которая, предварительно, шла по проезжей части.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Ривненской области.

От полученных травм потерпевшая погибла. Водитель, несмотря на совершенное не остановился и убежал с места происшествия, через 500 метров он въехал в придорожный столб.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователями следственного управления начато досудебное расследование. В рамках уголовного производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины транспортное средство изъято и помещено на территорию Владимирецкого отделение полиции.

Результаты освидетельствования показали, что водитель находился за рулем в состоянии опьянения - 3,07 промилле алкоголя. Его задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Следователи решают вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Пьяный водитель насмерть сбил 80-летнюю женщину на Ривненщине и при побеге врезался в столб, - Нацполиция 01
Пьяный водитель насмерть сбил 80-летнюю женщину на Ривненщине и при побеге врезался в столб, - Нацполиция 02
Пьяный водитель насмерть сбил 80-летнюю женщину на Ривненщине и при побеге врезался в столб, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3188589
 
 
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Водій був п'яний! Ось вам і наслідок пияцтва. Тепер точно буде сидіти.
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негайно заборонити рух автотранспорту.
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А где личный биотуалет. Говорят ***** его с собой возит даже в загранкомандироваки Пьяный водитель насмерть сбил 80-летнюю женщину на Ривненщине и при побеге врезался в столб, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4864
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***** срёт алмазами, поэтому его дерьмо на вес золота
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Водій був п'яний! Ось вам і наслідок пияцтва. Тепер точно буде сидіти.
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негайно заборонити рух автотранспорту.
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бапка нарушила карантін - послє 60 сіді дома, а вона до хлопців бігала
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в столице! милицейское авто (принадлежащее ведомству) сбило человека. человек умер. а цензор молчит )
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развє 500 метрів це "збєжал"??? Закотився
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Як мінімум десяточку з конфіскацією ушльопку-переростку.
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