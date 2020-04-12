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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Минобороны (6414) учения (2269) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (36)

 Десантники 79-й ОДШБр выполняют программу парашютных прыжков, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады продолжают выполнять плановую программу парашютных прыжков.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, на этой неделе военнослужащие осуществляли как дневные, так и ночные прыжки.

Десантники-новички выполнили первый ознакомительный парашютный прыжок с высоты 800 метров без оружия, более опытные и подготовленные военнослужащие выполняли программу прыжков с высоты 600 метров с оружием и грузовым контейнером ГК-30, имея в нем бронежилет, шлем и запас воды.

Перед ночными прыжками бойцы прошли тренировки и инструктажи, подготовили парашютные системы.

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"У каждого из нас три фонаря. Главный - для освещения ближайшего пространства перед собой. Фонарик, закрепленный на подвесной системе - для освещения купола над головой. Третий фонарик - во время приземления спускается на пятиметровой стропе, освещая пространство внизу. Как только луч света "ляжет", значит, через несколько секунд земля", - рассказали десантники об особенностях парашютных прыжков ночью.

Процесс организации прыжков проходит в рабочем режиме согласно плану подготовки.

Десантники выполнили поставленные учебные задачи, кроме того, свои профессиональные умения и навыки повысил экипаж винтокрылой машины.

Подготовка в воинской части продолжается с учетом соответствующих рекомендаций и ограничений.

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Десантники 79-й ОДШБр выполняют программу парашютных прыжков, - Минобороны 01
Десантники 79-й ОДШБр выполняют программу парашютных прыжков, - Минобороны 02
Десантники 79-й ОДШБр выполняют программу парашютных прыжков, - Минобороны 03
Десантники 79-й ОДШБр выполняют программу парашютных прыжков, - Минобороны 04
Десантники 79-й ОДШБр выполняют программу парашютных прыжков, - Минобороны 05

Смотрите также: Минометчики 36-й ОБМП провели учения с боевой стрельбой из 120-мм минометов "Сани". ФОТОрепортаж

Десантники 79-й ОДШБр выполняют программу парашютных прыжков, - Минобороны 06
Десантники 79-й ОДШБр выполняют программу парашютных прыжков, - Минобороны 07
Десантники 79-й ОДШБр выполняют программу парашютных прыжков, - Минобороны 08
Десантники 79-й ОДШБр выполняют программу парашютных прыжков, - Минобороны 09
Десантники 79-й ОДШБр выполняют программу парашютных прыжков, - Минобороны 10

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Десантники 79-й ОДШБр выполняют программу парашютных прыжков, - Минобороны 11
Десантники 79-й ОДШБр выполняют программу парашютных прыжков, - Минобороны 12
Фото: mil.gov.ua

Источник: https://censor.net.ua/p3188522
 
   
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Десантники 79-й ОДШБр выполняют программу парашютных прыжков, - Минобороны - Цензор.НЕТ 393
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а ведь, для того чтоб обезглавить и повалить москальскую ымперию не нужно ядерного оружия, нужна дерская, продуманная и хорошо слаженная спецоперация в тылу врага. У ымперии большое туловище, но маленькая голова на длинной шеи (как у бронтозавра) и оттрубить ее не составляет большого ума и труда!
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Зараз самий момент - такого креміня в кріслі президента в України ніколи раніше не було і дуже хочу хоб ніколи більше не було в майбутньому.
Десантники 79-й ОДШБр выполняют программу парашютных прыжков, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7449
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Слава Героям України!!! Тренуйтесь, Браття Українці, треба готуватись, орки кляті поруч!!!!
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!!!!
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
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Да понятен Ваш скепсис.
А реально, это элемент ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ подготовки личного состава.
Правда вполне оплачиваемый, как за прыжок, так и за календарный год.
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Я сам совершал прыжки... конечно приятно и а дреаналин и кайф ...только кму это сейчас нафиг нужно...
Попробуй подойди для десантирования на военных средствах...)))
А вот ночью с пассажирских самолетов, выполняющих плановый рейс...со спецлюков на парашютах аля крыло...очень даже имеет смысл...
Или например просто рейс туристов проходящих контроль после посадки...но вдруг что-то пошло не так и во время досмотра убили контролеров, и достали из сумок пистолеты пулеметы и автоматы))))..а далее такси которые давно ждали нужных пассов )))
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