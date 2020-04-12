 Десантники 79-й ОДШБр выполняют программу парашютных прыжков, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, на этой неделе военнослужащие осуществляли как дневные, так и ночные прыжки.
Десантники-новички выполнили первый ознакомительный парашютный прыжок с высоты 800 метров без оружия, более опытные и подготовленные военнослужащие выполняли программу прыжков с высоты 600 метров с оружием и грузовым контейнером ГК-30, имея в нем бронежилет, шлем и запас воды.
Перед ночными прыжками бойцы прошли тренировки и инструктажи, подготовили парашютные системы.
"У каждого из нас три фонаря. Главный - для освещения ближайшего пространства перед собой. Фонарик, закрепленный на подвесной системе - для освещения купола над головой. Третий фонарик - во время приземления спускается на пятиметровой стропе, освещая пространство внизу. Как только луч света "ляжет", значит, через несколько секунд земля", - рассказали десантники об особенностях парашютных прыжков ночью.
Процесс организации прыжков проходит в рабочем режиме согласно плану подготовки.
Десантники выполнили поставленные учебные задачи, кроме того, свои профессиональные умения и навыки повысил экипаж винтокрылой машины.
Подготовка в воинской части продолжается с учетом соответствующих рекомендаций и ограничений.
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
А реально, это элемент ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ подготовки личного состава.
Правда вполне оплачиваемый, как за прыжок, так и за календарный год.
Попробуй подойди для десантирования на военных средствах...)))
А вот ночью с пассажирских самолетов, выполняющих плановый рейс...со спецлюков на парашютах аля крыло...очень даже имеет смысл...
Или например просто рейс туристов проходящих контроль после посадки...но вдруг что-то пошло не так и во время досмотра убили контролеров, и достали из сумок пистолеты пулеметы и автоматы))))..а далее такси которые давно ждали нужных пассов )))