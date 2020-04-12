 Десантники 79-й ОДШБр выполняют программу парашютных прыжков, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, на этой неделе военнослужащие осуществляли как дневные, так и ночные прыжки.

Десантники-новички выполнили первый ознакомительный парашютный прыжок с высоты 800 метров без оружия, более опытные и подготовленные военнослужащие выполняли программу прыжков с высоты 600 метров с оружием и грузовым контейнером ГК-30, имея в нем бронежилет, шлем и запас воды.

Перед ночными прыжками бойцы прошли тренировки и инструктажи, подготовили парашютные системы.

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"У каждого из нас три фонаря. Главный - для освещения ближайшего пространства перед собой. Фонарик, закрепленный на подвесной системе - для освещения купола над головой. Третий фонарик - во время приземления спускается на пятиметровой стропе, освещая пространство внизу. Как только луч света "ляжет", значит, через несколько секунд земля", - рассказали десантники об особенностях парашютных прыжков ночью.

Процесс организации прыжков проходит в рабочем режиме согласно плану подготовки.

Десантники выполнили поставленные учебные задачи, кроме того, свои профессиональные умения и навыки повысил экипаж винтокрылой машины.

Подготовка в воинской части продолжается с учетом соответствующих рекомендаций и ограничений.

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Фото: mil.gov.ua