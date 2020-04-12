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Все про:Кировоградщина (347) пожар (4003) ГСЧС (2584)

 Трое детей погибли во время пожара на Кировоградщине, - ГСЧС. ФОТО

В с. Костомаровка Бобринецкого района Кировоградской области во время тушения пожара в жилом доме спасатели обнаружили тела трех погибших детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"12 апреля в 13:32 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на ул. Набережной с. Костомаровка Бобринецкого района. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения установлено, что возгорание возникло в жилом доме площадью 24 кв.м", - говорится в сообщении.

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Во время тушения пожара в одной из комнат дома спасатели обнаружили тела трех погибших детей 2019, 2017 и 2015 годов рождения.

Трое детей погибли во время пожара на Кировоградщине, - ГСЧС 01
Трое детей погибли во время пожара на Кировоградщине, - ГСЧС 02

Обстоятельства смерти детей и причину пожара выясняют специалисты.

Источник: https://censor.net.ua/p3188516
 
 
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Пошли собачку выгуливать--детей же брать с собою низзя...
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Це просто жах якійсь. Я в цей час насолоджувалась весняним сонцем, а неподалік від мене. згоряли заживо діти.
Датчики диму (WiFi) коштують не так багато, щоб за рахунок держави поставити їх в кожному будинку.
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Увы, такие людишки понятия о спиралях и вообще о противозачаточных не имеют.
Зачем было ...ся, рожать, чтобы потом оставить таких крох одних? Дети изначально были обречены, увы. Разве это у них была жизнь? Ужас...
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Ви були колись в селі? Ви бачили тих людей? Ви народились в заможній родині і вам діти з незаможних родин псують всю картину мира, так, що ви ладні зробити все для того, щоб вони не народжувались?
Спитайте ваших батьків, як жили вони, спитайте ваших бабусь-дідів, в яки умовах жили вони?
В поганих. Тож може варто було вашим бабусям теж зробити стерилізацію, ну щоб вони не народили вашу маму та тато?
Оцей ваш вислів - "людішки". То ви вже поділили суспільство на людей та "людішок"?
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Ти думаєш в тій хаті знали що таке "Wifi" або датчики диму?
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Звісно не знають. В той час, коли в усіх цивілізованих країнах, жодна будівля (включаючі і приватні) не може бути побудована без відповідних сигналізацій, без перевірки електропровідки і ще багато чого, у нас просто сгорають заживо діти.
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Вы посмотрите на этот дом.Это же эпоха доисторического материализма.За чем смотрели соответствующие органы.Нельзя в такой богатой стране найти приличное жилье для троих малолетних детей?Или жулье все растащило по Лондонам и Монако.Вы ответите за все сволочи!Придет час расплаты!
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На жаль, все розтазкують, щоб їхні діти в це час відпочівали в ОАЄ в єлітних отелях та насолоджувались життям. Мразоти.
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Вы посмотрите на этот дом.Это же эпоха доисторического материализма.За чем смотрели соответствующие органы.Нельзя в такой богатой стране найти приличное жилье для троих малолетних детей?Или жулье все растащило по Лондонам и Монако.Вы ответите за все сволочи!Придет час расплаты!
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Халупа 24 м.кв. троє дітей. Батькі якісь недолугі, залишили дітей з піччю розпаленою.
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