 Трое детей погибли во время пожара на Кировоградщине, - ГСЧС. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"12 апреля в 13:32 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на ул. Набережной с. Костомаровка Бобринецкого района. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения установлено, что возгорание возникло в жилом доме площадью 24 кв.м", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Спасатели продолжают борьбу с огнем в зоне ЧАЭС: за сутки сброшено 250 т воды. КАРТА

Во время тушения пожара в одной из комнат дома спасатели обнаружили тела трех погибших детей 2019, 2017 и 2015 годов рождения.





Обстоятельства смерти детей и причину пожара выясняют специалисты.