 Трое детей погибли во время пожара на Кировоградщине, - ГСЧС. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"12 апреля в 13:32 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на ул. Набережной с. Костомаровка Бобринецкого района. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения установлено, что возгорание возникло в жилом доме площадью 24 кв.м", - говорится в сообщении.
Во время тушения пожара в одной из комнат дома спасатели обнаружили тела трех погибших детей 2019, 2017 и 2015 годов рождения.
Обстоятельства смерти детей и причину пожара выясняют специалисты.
Датчики диму (WiFi) коштують не так багато, щоб за рахунок держави поставити їх в кожному будинку.
Зачем было ...ся, рожать, чтобы потом оставить таких крох одних? Дети изначально были обречены, увы. Разве это у них была жизнь? Ужас...
Спитайте ваших батьків, як жили вони, спитайте ваших бабусь-дідів, в яки умовах жили вони?
В поганих. Тож може варто було вашим бабусям теж зробити стерилізацію, ну щоб вони не народили вашу маму та тато?
Оцей ваш вислів - "людішки". То ви вже поділили суспільство на людей та "людішок"?