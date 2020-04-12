 Глава Сумской ОГА Грищенко нарушил карантин, пресс-служба удалила свидетельства, - журналистка Адаменко. ФОТО

Об этом Елена Адаменко рассказала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Чтобы вы понимали, Сумская ОГА удалила со своей официальной страницы видеозапись трансляции подписания Меморандума с бизнесом, на котором задокументировано, как председатель ОГА вместе с Дашутиным, Федорченко, Дорошенко и остальной "бизнес-элитой" нарушил правила карантина людей", — написала Адаменко.
Журналистка указала, что здание областной государственной администрации является общественным местом.
"К слову, фотки этого же мероприятия остались и на официальном сайте ОГА. Также сохранены и видеозаписи с брифинга губернатора Грищенко о "строгом контроле за соблюдением правил карантина в области"", — добавил Адаменко.
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По словам журналистки, она написала заявление в полицию и предоставила пояснения в письменном виде.
"Надеюсь, что нашей полиции хватит составлять протоколы не только на студентов из Иордании и алкашей на велике", — подытожила журналистка.
На официальном сайте Сумской ОГА и на странице ОГА в Фейсбуке указано, что подписание меморандума о сотрудничестве состоялось 10 апреля.
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Напомним, с 6 апреля в Украине запрещено находиться в общественном месте без защитной маски или респиратора. За нарушение грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.
"Новим центром світової пандемії стали Сполучені Штати
...
До початку цього тижня, щоправда, з'ясувалося, що самі екстрені заходи, ухвалені федеральною владою і владою штату, виявилися не потрібними. Оптимісти пояснюють це тим, що через обмежувальні заходи епідемія вже досягла свого піку і пішла на спад. Песимісти говорять лише про тимчасовий перепочинок.
Але хай там як, новий госпіталь Javits New York Medical Station, відкритий на місці міського центру, де проводилися автошоу і інші заходи, і розрахований на 2 500 ліжок, поки допоміг лише 40-а пацієнтам.
Плавучий госпіталь ВМФ США Comfort, що прийшов до Нью-Йорка ще в кінці березня і має 1 000 лікарняних ліжок, до кінця минулого тижня прийняв на лікування лише 20 пацієнтів."
До речі, збудований у Китаї за тиждень госпіталь так і не довелося використати.
А політик із північної Італії Альфредо Базолі запитує: «Як це можливо, що пацієнтів з COVID-19 із Брешії везуть в Німеччину, коли у нас в сусідній Вероні дві третини місць інтенсивної терапії не зайняті?» https://www.tagesspiegel.de/politik/die-verlangsamung-ist-da-in-italien-zeichnet-sich-die-wende-in-der-coronakrise-ab/25698124.html
Отака вона ПАНДЕМІЯ.