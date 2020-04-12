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 Глава Сумской ОГА Грищенко нарушил карантин, пресс-служба удалила свидетельства, - журналистка Адаменко. ФОТО

Глава Сумской ОГА Роман Грищенко подписывал с представителями бизнеса меморандум о сотрудничестве без маски. Действие происходило в общественном месте — здании ОГА. Журналистка написала заявление в полицию.

Об этом Елена Адаменко рассказала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Чтобы вы понимали, Сумская ОГА удалила со своей официальной страницы видеозапись трансляции подписания Меморандума с бизнесом, на котором задокументировано, как председатель ОГА вместе с Дашутиным, Федорченко, Дорошенко и остальной "бизнес-элитой" нарушил правила карантина людей", — написала Адаменко.

Журналистка указала, что здание областной государственной администрации является общественным местом.

"К слову, фотки этого же мероприятия остались и на официальном сайте ОГА. Также сохранены и видеозаписи с брифинга губернатора Грищенко о "строгом контроле за соблюдением правил карантина в области"", — добавил Адаменко.

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По словам журналистки, она написала заявление в полицию и предоставила пояснения в письменном виде.

"Надеюсь, что нашей полиции хватит составлять протоколы не только на студентов из Иордании и алкашей на велике", — подытожила журналистка.

На официальном сайте Сумской ОГА и на странице ОГА в Фейсбуке указано, что подписание меморандума о сотрудничестве состоялось 10 апреля.

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Напомним, с 6 апреля в Украине запрещено находиться в общественном месте без защитной маски или респиратора. За нарушение грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Глава Сумской ОГА Грищенко нарушил карантин, пресс-служба удалила свидетельства, - журналистка Адаменко 01Глава Сумской ОГА Грищенко нарушил карантин, пресс-служба удалила свидетельства, - журналистка Адаменко 02Глава Сумской ОГА Грищенко нарушил карантин, пресс-служба удалила свидетельства, - журналистка Адаменко 03
Глава Сумской ОГА Грищенко нарушил карантин, пресс-служба удалила свидетельства, - журналистка Адаменко 04

Источник: https://censor.net.ua/p3188509
 
   
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Та хай без масок. Я бы и Ослу разрешил ходить. Может. передохнут, бог даст.
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,Та ещё была,был бы в наморднике -никто б и не заметил
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https://www.bbc.com/ukrainian/amp/features-52256286

"Новим центром світової пандемії стали Сполучені Штати
...
До початку цього тижня, щоправда, з'ясувалося, що самі екстрені заходи, ухвалені федеральною владою і владою штату, виявилися не потрібними. Оптимісти пояснюють це тим, що через обмежувальні заходи епідемія вже досягла свого піку і пішла на спад. Песимісти говорять лише про тимчасовий перепочинок.
Але хай там як, новий госпіталь Javits New York Medical Station, відкритий на місці міського центру, де проводилися автошоу і інші заходи, і розрахований на 2 500 ліжок, поки допоміг лише 40-а пацієнтам.
Плавучий госпіталь ВМФ США Comfort, що прийшов до Нью-Йорка ще в кінці березня і має 1 000 лікарняних ліжок, до кінця минулого тижня прийняв на лікування лише 20 пацієнтів."

До речі, збудований у Китаї за тиждень госпіталь так і не довелося використати.

А політик із північної Італії Альфредо Базолі запитує: «Як це можливо, що пацієнтів з COVID-19 із Брешії везуть в Німеччину, коли у нас в сусідній Вероні дві третини місць інтенсивної терапії не зайняті?» https://www.tagesspiegel.de/politik/die-verlangsamung-ist-da-in-italien-zeichnet-sich-die-wende-in-der-coronakrise-ab/25698124.html
Отака вона ПАНДЕМІЯ.
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Когда уже появится такой вирус, который косит конченых дураков и жадных уродов?!
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