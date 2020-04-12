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 Общество, Фоторепортаж
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 В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку Чернобыля: Мы молились за Австралию и Нотр-Дам. Уже восьмой день как горит Зона отчуждения. ФОТОрепортаж

Украинцев призвали молится за спасение от пожара Чернобыльской Зоны отчуждения.

Такой призыв разместила на своей странице в Фейсбуке пользователь Виктория Гнатив, передает Цензор.НЕТ.

"Мы молились за Австралию, когда она была в огне.

Молились за Нотр-Дам, и за Амазонский лес, когда горели они.

Все активно постили картинки со словами сожаления и сочувствия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Чернобль в огне: почему масштабный пожар охватил Зону отчуждения. ВИДЕО

Сегодня уже 8-й день как горит Чернобыль. И это наша с вами страна, где все ваши репосты новостей и слова сочувствия?

Почему мы забыли? Почему мы игнорируем это?

Неужели это недостаточно важно?

Спасатели восьмой день не могут погасить огонь, горят леса, животные, дома!

Некоторые деревни могут полностью выгореть! Некоторые из них удалось эвакуировать

Давайте молиться теперь и за Чернобыль, Украина", - призвала она.

В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку Чернобыля: Мы молились за Австралию и Нотр-Дам. Уже восьмой день как горит Зона отчуждения 01
В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку Чернобыля: Мы молились за Австралию и Нотр-Дам. Уже восьмой день как горит Зона отчуждения 02
В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку Чернобыля: Мы молились за Австралию и Нотр-Дам. Уже восьмой день как горит Зона отчуждения 03
В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку Чернобыля: Мы молились за Австралию и Нотр-Дам. Уже восьмой день как горит Зона отчуждения 04
В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку Чернобыля: Мы молились за Австралию и Нотр-Дам. Уже восьмой день как горит Зона отчуждения 05
В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку Чернобыля: Мы молились за Австралию и Нотр-Дам. Уже восьмой день как горит Зона отчуждения 06
В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку Чернобыля: Мы молились за Австралию и Нотр-Дам. Уже восьмой день как горит Зона отчуждения 07
В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку Чернобыля: Мы молились за Австралию и Нотр-Дам. Уже восьмой день как горит Зона отчуждения 08
В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку Чернобыля: Мы молились за Австралию и Нотр-Дам. Уже восьмой день как горит Зона отчуждения 09
В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку Чернобыля: Мы молились за Австралию и Нотр-Дам. Уже восьмой день как горит Зона отчуждения 10
В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку Чернобыля: Мы молились за Австралию и Нотр-Дам. Уже восьмой день как горит Зона отчуждения 11
В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку Чернобыля: Мы молились за Австралию и Нотр-Дам. Уже восьмой день как горит Зона отчуждения 12
В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку Чернобыля: Мы молились за Австралию и Нотр-Дам. Уже восьмой день как горит Зона отчуждения 13
В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку Чернобыля: Мы молились за Австралию и Нотр-Дам. Уже восьмой день как горит Зона отчуждения 14
В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку Чернобыля: Мы молились за Австралию и Нотр-Дам. Уже восьмой день как горит Зона отчуждения 15
В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку Чернобыля: Мы молились за Австралию и Нотр-Дам. Уже восьмой день как горит Зона отчуждения 16
В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку Чернобыля: Мы молились за Австралию и Нотр-Дам. Уже восьмой день как горит Зона отчуждения 17
В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку Чернобыля: Мы молились за Австралию и Нотр-Дам. Уже восьмой день как горит Зона отчуждения 18
В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку Чернобыля: Мы молились за Австралию и Нотр-Дам. Уже восьмой день как горит Зона отчуждения 19
В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку Чернобыля: Мы молились за Австралию и Нотр-Дам. Уже восьмой день как горит Зона отчуждения 20
В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку Чернобыля: Мы молились за Австралию и Нотр-Дам. Уже восьмой день как горит Зона отчуждения 21
В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку Чернобыля: Мы молились за Австралию и Нотр-Дам. Уже восьмой день как горит Зона отчуждения 22
В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку Чернобыля: Мы молились за Австралию и Нотр-Дам. Уже восьмой день как горит Зона отчуждения 23
В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку Чернобыля: Мы молились за Австралию и Нотр-Дам. Уже восьмой день как горит Зона отчуждения 24

Источник: https://censor.net.ua/p3188508
 
   
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то це диверсійний підпал чи вогняний заслон..?
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А толку в этих хомячковых флешмобах. Пусть поедут садить деревья туда, когда пожар потухнет, если действительно хотят помочь.
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Мужской монастырь под Ровно молился и вон что получилось ))
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потухнет в среду.
Во вторник должен быть дождь.
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А если не будет? А если пройдет мимо?
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Флешмоб це,канешна, круто, а солидарность с пожаром воистину бесценна, завтра, наверно, и пожар самопогасится
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Куда делась пожарная авиация? Год назад на ходу были 4 самолета и 3 вертолета.
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