 11-летняя школьница с Харьковщины пошила и бесплатно раздала 2000 масок. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Объектив".
Алиса каждый день проводит за швейной машинкой от 3х часов и больше. В день она может пошить 50–100 масок.
Маски Алиса и ее мама Юлия передают в больницы, на рынок, просто раздают всем желающим.
Ткань и нитки девочке передают неравнодушные люди. Они же помогли с ремонтом швейной машинки, когда та сломалась.
"Откликнулись люди, когда у Алисы вышла из строя швейная машинка, и заплатили за ремонт. Есть люди, которые помогают с тканью, нитками и другим необходимым материалом для пошива масок. Есть те, которые отказываются принимать бесплатно маски и платят какую-то сумму", — рассказала мать девочки Юлия.
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"Мы будем очень рады любой помощи – нам нужна ткань и резинка. Ткань должна быть хлопковой, желательно новой. Поражают люди, которые приносят нам новое постельное белье, чтобы Алиса кому-то пошила маски. Это невероятные люди", – добавила Юлия.
Те, кто хочет помочь девочке, могут связаться с ее мамой Юлией Пономаренко.
Напомним, с 6 апреля в Украине запрещено находиться в общественном месте без защитной маски или респиратора. За нарушение грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.
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Прем'єр повідомила, що ще на початку епідемії Кабмін закупив 130 тис. упаковок медикаментів, необхідних для лікування грипу А (H1N1).
Тимошенко також зазначила, що уряд підписав відповідні контракти, для закупівлі апаратів штучного дихання. "Ці апарати ми мали отримати ще на початку минулого місяця. Але вето, що було накладено Президентом на ці постанови уряду, сповільнило постачання апаратів штучної дефібриляції, і ми зможемо одержати у великому обсязі ці препарати тільки протягом тижня."
2009 гoд
2020: все,все чтo былo закупленo в 2009 с наварoм распрoнo зарубеж
Реалиии нашей жизни.
Верховную Раду нужно заставить этим заниматься. Пусть хоть какую-то пользу стране приносят.
ПС и НК пороха?
Занятная у зебилов логика)))
А чё таможенные сборы упали до кризиса?))
она не медикам в операционную или в инфекционку их предлагает, а тем, кто должен просто по улице перебежать от дома до магазина или аптеки...а даже простая тряпочка может стать минимальным барьером между губами-носом и чьими-то воздушно-капельными потоками... (микро дырочки в канве ткани не способны удержать микробы...но они могут ограничить их количество (это как в одну дверь несутся пять идиотов))), а пролезет только один)))...)
12 апреля, 03:13
https://nv.ua/health/lifehacks/medicinskaya-maska-kak-sdelat-svoimi-rukami-maski-ot-koronavirusa-i-pomogayut-li-oni-video-layfhak-50075814.html