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 11-летняя школьница с Харьковщины пошила и бесплатно раздала 2000 масок. ФОТОрепортаж

Пятиклассница Алиса Пономаренко из Балаклеи шьет от 50 до 100 масок в день и раздает их всем желающим. Тканью девочку снабжают волонтеры, они же помогли ей с починкой сломавшейся швейной машинки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Объектив".

Алиса каждый день проводит за швейной машинкой от 3х часов и больше. В день она может пошить 50–100 масок.

11-летняя школьница с Харьковщины пошила и бесплатно раздала 2000 масок 0111-летняя школьница с Харьковщины пошила и бесплатно раздала 2000 масок 02

Маски Алиса и ее мама Юлия передают в больницы, на рынок, просто раздают всем желающим.

Ткань и нитки девочке передают неравнодушные люди. Они же помогли с ремонтом швейной машинки, когда та сломалась.

11-летняя школьница с Харьковщины пошила и бесплатно раздала 2000 масок 0311-летняя школьница с Харьковщины пошила и бесплатно раздала 2000 масок 0411-летняя школьница с Харьковщины пошила и бесплатно раздала 2000 масок 05

"Откликнулись люди, когда у Алисы вышла из строя швейная машинка, и заплатили за ремонт. Есть люди, которые помогают с тканью, нитками и другим необходимым материалом для пошива масок. Есть те, которые отказываются принимать бесплатно маски и платят какую-то сумму", — рассказала мать девочки Юлия.

Читайте на Цензор.НЕТ: Респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно с бородой, - ЦОЗ

"Мы будем очень рады любой помощи – нам нужна ткань и резинка. Ткань должна быть хлопковой, желательно новой. Поражают люди, которые приносят нам новое постельное белье, чтобы Алиса кому-то пошила маски. Это невероятные люди", – добавила Юлия.

Те, кто хочет помочь девочке, могут связаться с ее мамой Юлией Пономаренко.

Напомним, с 6 апреля в Украине запрещено находиться в общественном месте без защитной маски или респиратора. За нарушение грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Также на Цензор.НЕТ: 89% украинцев, выходя из дома, надевают маску или респиратор, 50% пользуются дезинфектором, - опрос института будущего. ИНФОГРАФИКА

11-летняя школьница с Харьковщины пошила и бесплатно раздала 2000 масок 06
11-летняя школьница с Харьковщины пошила и бесплатно раздала 2000 масок 07

Источник: https://censor.net.ua/p3188506
 
   
 Топ комментарии
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А до цього міністри зеленого лайна продали госрезерв масак в Іспанію))) Головний митние зеленої команди це все випустив за межи України. Як завжди ніхто не поніс відповідальності...
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"Тимошенко: обладнання для діагностики вірусу вже закуплене
Прем'єр повідомила, що ще на початку епідемії Кабмін закупив 130 тис. упаковок медикаментів, необхідних для лікування грипу А (H1N1).

Тимошенко також зазначила, що уряд підписав відповідні контракти, для закупівлі апаратів штучного дихання. "Ці апарати ми мали отримати ще на початку минулого місяця. Але вето, що було накладено Президентом на ці постанови уряду, сповільнило постачання апаратів штучної дефібриляції, і ми зможемо одержати у великому обсязі ці препарати тільки протягом тижня."

2009 гoд

2020: все,все чтo былo закупленo в 2009 с наварoм распрoнo зарубеж
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Этого мало, с каждой маски 30% от продажи и желающих их шить вырастет в тысячи раз.
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Читая такие новости хочется верить что у Украины, как и у всей планеты есть будущее. Удачи тебе Алиса!
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все круто, тільки б вони були ефективними, з якимось класом захисту. адже якщо це просто тканина, що все пропускає, то це профанація і до корони воно нідочого. Яким би добрим це не здавалось.
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Повного захисту від нано-вірусу не дає навіть респіратор, але від іншої зарази нова маска захистить.Правда, якщо ніхто не буде на нас чихати та кашляти навмисно.
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Юрий ты что то подобное сделал в 11 лет, о чем ты пишешь какой класс защиты, Ребенок когда вокруг все только пи@дят делает то что умеет и поверь ей слава как всем подонкам которые сейчас наживаются на горе не нужна.
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Юрий Ксий 6b554716 Якщо людина хвора і буде насіть таку маску, то ця маска врятує від зараження вірусом оточуючих людей.
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Все вірно , Микола , маска потрібна , щоб не заразити іншого
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Умничка, Алиса! Люди будут тебе благодарны. Не растеряй свою доброту и БУДЬ ЗДОРОВА!!!
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Ну что за фигня. Этим должен заниматься бизнес, медицинский, а не девочка, которая учиться должна.
Реалиии нашей жизни.
Верховную Раду нужно заставить этим заниматься. Пусть хоть какую-то пользу стране приносят.
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Этим должны заниматься те, кто уже во время начала пандемии тоннами распродавали маски за границу наживаясь на этом!
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Спасибо! Это наше будущее, зелёная шмаркля не вечна!
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А ведь это в 2000 раз больше чем 95квартал + Зеленский
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И в 100000 раз больше чем Потросяка и ко.
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Прикольное у тебя погоняло Кеша, будем знакомы.
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Какой молодец. А могла бы на Цензоре у Ермака маски требовать.
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українці удобні люди - їх обібрали, а вони маски ш'ють задарма, здря Зє!льону власть не тревожат по пустякам (890 тонн масок, как мінімум по одному йєвробаксу за маску)
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А сколько церкви УПЦ МП роздали людям бесплатно масок ?
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они спалили свой мужской монастырь - спасибо им... 11 летняя школьница с Харьковщины пошила и бесплатно раздала 2000 масок - Цензор.НЕТ 1695
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На воре и шапка горит ! Не монастырь они спасали, а общаковую кассу !
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Они с людьми не общаются, может и хотели бы раздать, но люди не ходят, только мокшанцы.
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Главное эту новость ЗЕ не показывать, а то потребует у девочки откат .))
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Ну Зе не По до такого не опустится, наверное.
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Нет, а вы Степа -потрохобецил?
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Що, я зняв з твоєї голови? Поробач, забирай, то видно, твоєї мамки подарунок. Мабуть Пьотра- Перший твоїй про-про-про-про-про-бабці дарував. Проб, більше твій кокошнік зривати з тебе не буду, то твоя сімейна реліквія.
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Сергей Попов.Зеленский уже опустился .Маски же продал в разгар эпидемии.
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Чек покажешь? Или Потроховских контрастов за контрастов Зе сливать будешь? Потроховскую гопоту на границе ещё никто не разогнал, ПС и НК как паслись там 3 года назад так и пасутся.
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Смотри видео Европы, слушай премьера Словакии, прекрати употреблять кокс, вредно.
ПС и НК пороха?
Занятная у зебилов логика)))
А чё таможенные сборы упали до кризиса?))
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Умничка, девочка. Дай бог ей счастья и удачи по жизни.
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СБУ теперь повяжет за незаконное предпринемательство.
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Цензор, новость хорошая, но хоть скиньте контактьі, куда помощь отослать.
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ну что сказать, Украинка. взрослым нужно учится, особенно бене, ахметке и прочим негодяям
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Зачем эта новость о никому не известной девочке....лучше ещё раз повторите новость о том, как Порошенко, Ахметов, Ярославский и т.д спасают Украину за украденные в том числе и у этой девочки и её родных деньги
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У бывшего профиль не тот. Бывший почти весь снег зимой в Украине украл.
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Ну или новость как ЗЕкловун очередной видосик запилил..вообще ни копейки не потратив, и никак не помогая....
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А могла бы видосик запилить, ЗЕскот ведь маски и помощь никогда не оценит..уже проходили..
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Девочка умница .... жаль что не знает что польза от этих масок - как сифилитику от аспирина.вот бы вова зеленский у неё научился и весь 95 квартал с его женой шили маски
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Человечище. Дай тебе Бог здоровья и счастья
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Аліса Пономаренко - українка, а жвельшер кРадуцький із богоізбранних. Аліса шиє і роздає, а кРадуцький в тяжку годіну іспитаній вичистив запаси масок на внутрішньому ринку, чим досяг двойного профіту - продав в трицять раз дорожче за бугром і на стільки ж підняв внутрішні ціни, а уряд прийняв постанову по обов'язковому носінню масок, примусивши нас купувати їх по спекулятивній ціні від кРадуцького під загрозою штрафу у 17тишч. Бінґо! Браво, йюде!!! От так йюде тепер має сотні лімонів йєвродоларів, а у Аліси старенька порихтована швейна машинка
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школьница занимается тем, чем обязалось заниматься государство...
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Да 29 лет государство так и не начало этим заниматься, может в этом начнет?
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не рассуждайте о пользе и примитивизме... не надо!
она не медикам в операционную или в инфекционку их предлагает, а тем, кто должен просто по улице перебежать от дома до магазина или аптеки...а даже простая тряпочка может стать минимальным барьером между губами-носом и чьими-то воздушно-капельными потоками... (микро дырочки в канве ткани не способны удержать микробы...но они могут ограничить их количество (это как в одну дверь несутся пять идиотов))), а пролезет только один)))...)
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